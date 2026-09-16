Top.Mail.Ru
OST - Gli Occhi Freddi Della Paura (Ennio Morricone) (coloured) (8016158024852) виниловая пластинка купить виниловую пластинку в Санкт-Петербурге, цены на винил
КотоФото
Найти
Статус заказа
Товар добавлен в корзину
Корзина
Избранное Избранное
Каталог товаров
Каталог товаров
 

OST - Gli Occhi Freddi Della Paura (Ennio Morricone) (coloured) (8016158024852) виниловая пластинка

Отзывы(0)
Добавить в избранное Поделиться
OST - Gli Occhi Freddi Della Paura (Ennio Morricone) (coloured) (8016158024852) виниловая пластинка - фото 1
OST - Gli Occhi Freddi Della Paura (Ennio Morricone) (coloured) (8016158024852) виниловая пластинка - фото 2
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2024
Исполнитель
Ost
Альбом (сингл)
Gli Occhi Freddi Della Paura
Жанр
Саундтреки к фильмам
Версия издания
лимитированное, цветной винил
Цвет винила
розовый
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
  • OST - Gli Occhi Freddi Della Paura (Ennio Morricone) (coloured) (8016158024852) виниловая пластинка - фото 1
  • OST - Gli Occhi Freddi Della Paura (Ennio Morricone) (coloured) (8016158024852) виниловая пластинка - фото 2
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
4 150 руб. 
Начислим 152 КэтКоинов
В наличии
Код товара: 711438
Доставка в Санкт-Петербурге
Загружаем...
Самовывоз в Санкт-Петербурге
Загружаем...
Добавить в корзину
OST - Gli Occhi Freddi Della Paura (Ennio Morricone) (coloured) (8016158024852) виниловая пластинка
4 150 руб.
  • Гарантия производителя
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
Vinyl Magic
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
LP
Лэйбл
Vinyl Magic
Barcode
[8016158024852]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2024
Исполнитель
Ost
Альбом (сингл)
Gli Occhi Freddi Della Paura
Жанр
Саундтреки к фильмам
Трек-лист
Seguita, Gli Occhi Freddi Della Paura, Evaporazioni, Notte E Misteri, Urla Nel Nulla, Folle Folle, Evanescente, Dal Sogno E Ritorno, Ritorno All’Inizio, Gli Occhi Freddi Della Paura (#7)
Версия издания
лимитированное, цветной винил
ТНВЭД
8523809900
Ограниченный тираж
да
Цвет винила
розовый
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Страна производитель
Италия
Размеры в упаковке, см
32х32х2
Вес, г.
300

Описание товара OST - Gli Occhi Freddi Della Paura (Ennio Morricone) (coloured) (8016158024852) виниловая пластинка

«Холодные глаза страха» — фильм 1971 года режиссёра Энцо Дж. Кастеллари (режиссёра «Бронепоезда Квелдикта», одного из самых любимых фильмов Квентина Тарантино) с участием актёров из разных стран мира, включая Фрэнка Вольфа, Фернандо Рея, Джулиана Матеоса и Карин Шуберт. Действие фильма, действие которого происходит практически полностью на вилле, где происходит похищение, сопровождается одним из самых мрачных и леденящих душу саундтреков, когда-либо созданных Эннио Морриконе: мелодия практически отсутствует, создавая ледяную и клаустрофобную атмосферу. В фильме под руководством Бруно Николаи задействован ансамбль New Consonance Improvisation Group, в который входил и сам Морриконе, — группа, виртуозно владеющая интерпретацией диссонансных и авангардных звуков.



Теги товара: Кинематограф

Отзывы о товаре OST - Gli Occhi Freddi Della Paura (Ennio Morricone) (coloured) (8016158024852) виниловая пластинка




Магазины и пункты выдачи в Санкт-Петербурге


Курьерская доставка в Санкт-Петербурге

Похожие товары

Характеристики
Бренд
Vinyl Magic
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
LP
Лэйбл
Vinyl Magic
Barcode
[8016158024852]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2024
Исполнитель
Ost
Альбом (сингл)
Gli Occhi Freddi Della Paura
Жанр
Саундтреки к фильмам
Трек-лист
Seguita, Gli Occhi Freddi Della Paura, Evaporazioni, Notte E Misteri, Urla Nel Nulla, Folle Folle, Evanescente, Dal Sogno E Ritorno, Ritorno All’Inizio, Gli Occhi Freddi Della Paura (#7)
Развернуть
Версия издания
лимитированное, цветной винил
ТНВЭД
8523809900
Ограниченный тираж
да
Цвет винила
розовый
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Страна производитель
Италия
Описание
«Холодные глаза страха» — фильм 1971 года режиссёра Энцо Дж. Кастеллари (режиссёра «Бронепоезда Квелдикта», одного из самых любимых фильмов Квентина Тарантино) с участием актёров из разных стран мира, включая Фрэнка Вольфа, Фернандо Рея, Джулиана Матеоса и Карин Шуберт. Действие фильма, действие которого происходит практически полностью на вилле, где происходит похищение, сопровождается одним из самых мрачных и леденящих душу саундтреков, когда-либо созданных Эннио Морриконе: мелодия практически отсутствует, создавая ледяную и клаустрофобную атмосферу. В фильме под руководством Бруно Николаи задействован ансамбль New Consonance Improvisation Group, в который входил и сам Морриконе, — группа, виртуозно владеющая интерпретацией диссонансных и авангардных звуков.


Теги товара: Кинематограф
Самовывоз
Доставка
Отзывы


OST - Gli Occhi Freddi Della Paura (Ennio Morricone) (coloured) (8016158024852) виниловая пластинка - фото, характеристики, описание и цена представлены на карточке товара. Для того чтобы купить этот товар по цене 4150 руб., вам надо или позвонить по телефону 8(812)426-98-99 в Санкт-Петербурге, или оформить покупку в личном кабинете, добавив товар в корзину.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
Загрузка...
Загрузка...