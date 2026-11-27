Various Artists - Tarantino: The Best Songs From Quentin Tarantino's Films (3596974046962) виниловая пластинка
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Характеристики
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2020
Исполнитель
Various Artists
Альбом (сингл)
Tarantino: The Best Songs From Quentin Tarantino's Films
Жанр
Кантри
Версия издания
стандартное
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
2 990 руб.
В наличии
Код товара: 711433
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2 990 руб.
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Характеристики
Бренд
Wagram
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
2 LP
Лэйбл
Wagram
Barcode
[3596974046962]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2020
Исполнитель
Various Artists
Альбом (сингл)
Tarantino: The Best Songs From Quentin Tarantino's Films
Жанр
Кантри
Трек-лист
Dick Dale & The Del-Tones*–Misirlou, The 5.6.7.8's–Woo Hoo, The Coasters–Down In Mexico, Jim Croce–I Got A Name, Johnny Cash–I Walk The Line, Dee Clark–Hey Little Girl, Charlie Feathers–Can't Hardly Stand It, Elvin Bishop–She Puts Me In The Mood, Frank Mills–Music Box Dancer, Lilian Harvey & Willy Fritsch–Ich wollt' Ich W?r ' Ein Huhn, David Hess–Now You're All Alone, Nick Perito–The Green Leaves Of Summer, Christophe–Sunny Road To Salina, The Tornadoes–Bustin' Surfboards, Johnny Cash–Born To Lo
Версия издания
стандартное
Ремастированное издание
да
ТНВЭД
8523809900
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Специальное издание (серия)
Collection Cinezik
Страна производитель
Франция
Размеры в упаковке, см
32х32х2
Вес, г.
300
Описание товара Various Artists - Tarantino: The Best Songs From Quentin Tarantino's Films (3596974046962) виниловая пластинка
Подборка песен, звучащих в фильмах Квентина Тарантино, подготовленная Cin?zik, ведущим французским сайтом о музыке из фильмов.
Смотрите также: Виниловые пластинки, AC/DC, Deep Purple, Pink Floyd, Led Zeppelin, Depeche Mode, Iron Maiden, Scorpions, Linkin Park, The Beatles, Queen, Metallica
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Бренд
Wagram
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
2 LP
Лэйбл
Wagram
Barcode
[3596974046962]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2020
Исполнитель
Various Artists
Альбом (сингл)
Tarantino: The Best Songs From Quentin Tarantino's Films
Жанр
Кантри
Трек-лист
Dick Dale & The Del-Tones*–Misirlou, The 5.6.7.8's–Woo Hoo, The Coasters–Down In Mexico, Jim Croce–I Got A Name, Johnny Cash–I Walk The Line, Dee Clark–Hey Little Girl, Charlie Feathers–Can't Hardly Stand It, Elvin Bishop–She Puts Me In The Mood, Frank Mills–Music Box Dancer, Lilian Harvey & Willy Fritsch–Ich wollt' Ich W?r ' Ein Huhn, David Hess–Now You're All Alone, Nick Perito–The Green Leaves Of Summer, Christophe–Sunny Road To Salina, The Tornadoes–Bustin' Surfboards, Johnny Cash–Born To Lo
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Версия издания
стандартное
Ремастированное издание
да
ТНВЭД
8523809900
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Специальное издание (серия)
Collection Cinezik
Страна производитель
Франция
Подборка песен, звучащих в фильмах Квентина Тарантино, подготовленная Cin?zik, ведущим французским сайтом о музыке из фильмов.
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Various Artists - Tarantino: The Best Songs From Quentin Tarantino's Films (3596974046962) виниловая пластинка - по цене 2990 руб. в Санкт-Петербурге. Приобрести товар можно в интернет-магазине КотоФото на сайте, либо по телефону 8(812)426-98-99 в Санкт-Петербурге. Информация о характеристиках и описании указана в карточке товара.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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