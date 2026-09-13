Buddha Bar - By Dole & Kom And Ravin (coloured) (3596974686663) виниловая пластинка
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Характеристики
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2024
Исполнитель
Buddha Bar
Альбом (сингл)
By Dole & Kom And Ravin
Жанр
House
Версия издания
цветной винил
Цвет винила
желтый, розовый
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
3 770 руб.
Товар временно отсутствует в продаже
Последняя цена
Последняя цена, по которой товар был в наличии и доступен к заказу
Код товара: 711430
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Характеристики
Бренд
Wagram
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
2 LP
Лэйбл
Wagram
Barcode
[3596974686663]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2024
Исполнитель
Buddha Bar
Альбом (сингл)
By Dole & Kom And Ravin
Жанр
House
Трек-лист
Nato–Camilia, D-Compost, Ravin–Chants Feats Stevo Atambire, Marco Tegui, Solar Kings–Grande En Japan, Carlos Campos, Ravin–Massayan, Wassim Younes–Athena, Samarana–Hellade, Fausto Messina–Uva Fragola, Wanduta–Believe, Dole & Kom–Phara-Oh (Buddha Bar Version), Dole & Kom–Nyor Nyor feat.Fashi, Dole & Kom–Flute Track feat. Neobeo, Dole & Kom–Uzak feat. Hakan Vreskala, Dole & Kom–Ninj?i feat. Lin Njoroge, Dole & Kom–Friday on my mind
Версия издания
цветной винил
ТНВЭД
8523809900
Цвет винила
желтый, розовый
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Страна производитель
Франция
Размеры в упаковке, см
32х32х2
Вес, г.
300
Описание товара Buddha Bar - By Dole & Kom And Ravin (coloured) (3596974686663) виниловая пластинка
Всемирно известные немецкие продюсеры и диджеи Dole & Kom — постоянные гости на сборниках Buddha-Bar. Будь то на Ибице, Миконосе, Тулуме, Каире или Дубае, их электро-глубокое звучание с мистическим и этническим оттенком заставляет танцевать клабберов и любителей джетсетов со всего мира. Между андеграундом и мейнстримом уникальная, динамичная и пленительная атмосфера распространяется по всем трекам и подчеркивает всегда острую, скрупулезную и магическую работу Равина, резидента-диджея Buddha-Bar Paris на протяжении более 20 лет.
Смотрите также: Виниловые пластинки, AC/DC, Deep Purple, Pink Floyd, Led Zeppelin, Depeche Mode, Iron Maiden, Scorpions, Linkin Park, The Beatles, Queen, Metallica
Теги товара: Цветной винил
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Курьерская доставка в Санкт-Петербурге
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Бренд
Wagram
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
2 LP
Лэйбл
Wagram
Barcode
[3596974686663]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2024
Исполнитель
Buddha Bar
Альбом (сингл)
By Dole & Kom And Ravin
Жанр
House
Трек-лист
Nato–Camilia, D-Compost, Ravin–Chants Feats Stevo Atambire, Marco Tegui, Solar Kings–Grande En Japan, Carlos Campos, Ravin–Massayan, Wassim Younes–Athena, Samarana–Hellade, Fausto Messina–Uva Fragola, Wanduta–Believe, Dole & Kom–Phara-Oh (Buddha Bar Version), Dole & Kom–Nyor Nyor feat.Fashi, Dole & Kom–Flute Track feat. Neobeo, Dole & Kom–Uzak feat. Hakan Vreskala, Dole & Kom–Ninj?i feat. Lin Njoroge, Dole & Kom–Friday on my mind
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Версия издания
цветной винил
ТНВЭД
8523809900
Цвет винила
желтый, розовый
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Страна производитель
Франция
Всемирно известные немецкие продюсеры и диджеи Dole & Kom — постоянные гости на сборниках Buddha-Bar. Будь то на Ибице, Миконосе, Тулуме, Каире или Дубае, их электро-глубокое звучание с мистическим и этническим оттенком заставляет танцевать клабберов и любителей джетсетов со всего мира. Между андеграундом и мейнстримом уникальная, динамичная и пленительная атмосфера распространяется по всем трекам и подчеркивает всегда острую, скрупулезную и магическую работу Равина, резидента-диджея Buddha-Bar Paris на протяжении более 20 лет.
Смотрите также: Виниловые пластинки, AC/DC, Deep Purple, Pink Floyd, Led Zeppelin, Depeche Mode, Iron Maiden, Scorpions, Linkin Park, The Beatles, Queen, Metallica
Теги товара: Цветной винил
Смотрите также: Виниловые пластинки, AC/DC, Deep Purple, Pink Floyd, Led Zeppelin, Depeche Mode, Iron Maiden, Scorpions, Linkin Park, The Beatles, Queen, Metallica
Теги товара: Цветной винил
Buddha Bar - By Dole & Kom And Ravin (coloured) (3596974686663) виниловая пластинка - фото, характеристики, описание и цена представлены на карточке товара. Для того, чтобы сразу узнать о поступлении этого товара в наш интернет-магазин, вам надо подписаться на уведомление по email, оставив адрес своей электронной почты в форме выше на данной странице.
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