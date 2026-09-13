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OST - Some Like It Hot (Adolph Deutsch) (3596973985064) виниловая пластинка купить виниловую пластинку в Санкт-Петербурге, цены на винил
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OST - Some Like It Hot (Adolph Deutsch) (3596973985064) виниловая пластинка

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OST - Some Like It Hot (Adolph Deutsch) (3596973985064) виниловая пластинка - фото 1
OST - Some Like It Hot (Adolph Deutsch) (3596973985064) виниловая пластинка - фото 2
OST - Some Like It Hot (Adolph Deutsch) (3596973985064) виниловая пластинка - фото 3
OST - Some Like It Hot (Adolph Deutsch) (3596973985064) виниловая пластинка - фото 4
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2021
Исполнитель
Ost
Альбом (сингл)
Some Like It Hot
Жанр
Саундтреки к фильмам
Версия издания
стандартное
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
  • OST - Some Like It Hot (Adolph Deutsch) (3596973985064) виниловая пластинка - фото 1
  • OST - Some Like It Hot (Adolph Deutsch) (3596973985064) виниловая пластинка - фото 2
  • OST - Some Like It Hot (Adolph Deutsch) (3596973985064) виниловая пластинка - фото 3
  • OST - Some Like It Hot (Adolph Deutsch) (3596973985064) виниловая пластинка - фото 4
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
2 300 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 711417
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Характеристики

Бренд
Wagram
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
LP
Лэйбл
Wagram
Barcode
[3596973985064]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2021
Исполнитель
Ost
Альбом (сингл)
Some Like It Hot
Жанр
Саундтреки к фильмам
Трек-лист
Marilyn Monroe Accompanied By Matty Malneck And His Orchestra–Runnin' Wild, Adolph Deutsch And His Orchestra–Sugar Blues / Runnin' Wild, Society Syncopators*–Down Among The Sheltering Palms, Adolph Deutsch–Randolph Street Rag, Marilyn Monroe Accompanied By Matty Malneck And His Orchestra–I Wanna Be Loved By You, Adolph Deutsch And His Orchestra–Park Avenue Fantasy, Adolph Deutsch And His Orchestra–Down Among The Sheltering Palms / La Cumprasita / I Wanna Be Loved By You, Marilyn Monroe Accompani
Версия издания
стандартное
ТНВЭД
8523809900
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Страна производитель
Франция
Размеры в упаковке, см
32х32х2
Вес, г.
300

Описание товара OST - Some Like It Hot (Adolph Deutsch) (3596973985064) виниловая пластинка

Лицензионное издание, выпущенное на виниле. В альбом вошли следующие композиции: Marilyn Monroe Accompanied By Matty Malneck And His Orchestra–Runnin' Wild, Adolph Deutsch And His Orchestra–Sugar Blues / Runnin' Wild, Society Syncopators*–Down Among The Sheltering Palms, Adolph Deutsch–Randolph Street Rag, Marilyn Monroe Accompanied By Matty Malneck And His Orchestra–I Wanna Be Loved By You, Adolph Deutsch And His Orchestra–Park Avenue Fantasy, Adolph Deutsch And His Orchestra–Down Among The Sheltering Palms / La Cumprasita / I Wanna Be Loved By You, Marilyn Monroe Accompanied By Matty Malneck And His Orchestra–I'm Through With Love, Adolph Deutsch And His Orchestra–Sugar Blues / Tell The Whole Darn World, Adolph Deutsch–Play It Again Charlie, Matty Malneck Orchestra*–Sweet Georgia Brown, Society Syncopators*–By The Beautiful Sea, Adolph Deutsch And His Orchestra–Park Avenue Fantasy 2, Matty Malneck Orchestra*–Some Like It Hot, Marilyn Monroe Accompanied By Matty Malneck And His Orchestra–Some Like It Hot



Теги товара: Кинематограф

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Характеристики
Бренд
Wagram
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
LP
Лэйбл
Wagram
Barcode
[3596973985064]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2021
Исполнитель
Ost
Альбом (сингл)
Some Like It Hot
Жанр
Саундтреки к фильмам
Трек-лист
Marilyn Monroe Accompanied By Matty Malneck And His Orchestra–Runnin' Wild, Adolph Deutsch And His Orchestra–Sugar Blues / Runnin' Wild, Society Syncopators*–Down Among The Sheltering Palms, Adolph Deutsch–Randolph Street Rag, Marilyn Monroe Accompanied By Matty Malneck And His Orchestra–I Wanna Be Loved By You, Adolph Deutsch And His Orchestra–Park Avenue Fantasy, Adolph Deutsch And His Orchestra–Down Among The Sheltering Palms / La Cumprasita / I Wanna Be Loved By You, Marilyn Monroe Accompani
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Версия издания
стандартное
ТНВЭД
8523809900
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Страна производитель
Франция
Описание
Лицензионное издание, выпущенное на виниле. В альбом вошли следующие композиции: Marilyn Monroe Accompanied By Matty Malneck And His Orchestra–Runnin' Wild, Adolph Deutsch And His Orchestra–Sugar Blues / Runnin' Wild, Society Syncopators*–Down Among The Sheltering Palms, Adolph Deutsch–Randolph Street Rag, Marilyn Monroe Accompanied By Matty Malneck And His Orchestra–I Wanna Be Loved By You, Adolph Deutsch And His Orchestra–Park Avenue Fantasy, Adolph Deutsch And His Orchestra–Down Among The Sheltering Palms / La Cumprasita / I Wanna Be Loved By You, Marilyn Monroe Accompanied By Matty Malneck And His Orchestra–I'm Through With Love, Adolph Deutsch And His Orchestra–Sugar Blues / Tell The Whole Darn World, Adolph Deutsch–Play It Again Charlie, Matty Malneck Orchestra*–Sweet Georgia Brown, Society Syncopators*–By The Beautiful Sea, Adolph Deutsch And His Orchestra–Park Avenue Fantasy 2, Matty Malneck Orchestra*–Some Like It Hot, Marilyn Monroe Accompanied By Matty Malneck And His Orchestra–Some Like It Hot


Теги товара: Кинематограф
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