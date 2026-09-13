OST - Some Like It Hot (Adolph Deutsch) (3596973985064) виниловая пластинка
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Характеристики
Описание товара OST - Some Like It Hot (Adolph Deutsch) (3596973985064) виниловая пластинка
Лицензионное издание, выпущенное на виниле. В альбом вошли следующие композиции: Marilyn Monroe Accompanied By Matty Malneck And His Orchestra–Runnin' Wild, Adolph Deutsch And His Orchestra–Sugar Blues / Runnin' Wild, Society Syncopators*–Down Among The Sheltering Palms, Adolph Deutsch–Randolph Street Rag, Marilyn Monroe Accompanied By Matty Malneck And His Orchestra–I Wanna Be Loved By You, Adolph Deutsch And His Orchestra–Park Avenue Fantasy, Adolph Deutsch And His Orchestra–Down Among The Sheltering Palms / La Cumprasita / I Wanna Be Loved By You, Marilyn Monroe Accompanied By Matty Malneck And His Orchestra–I'm Through With Love, Adolph Deutsch And His Orchestra–Sugar Blues / Tell The Whole Darn World, Adolph Deutsch–Play It Again Charlie, Matty Malneck Orchestra*–Sweet Georgia Brown, Society Syncopators*–By The Beautiful Sea, Adolph Deutsch And His Orchestra–Park Avenue Fantasy 2, Matty Malneck Orchestra*–Some Like It Hot, Marilyn Monroe Accompanied By Matty Malneck And His Orchestra–Some Like It Hot
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Теги товара: Кинематограф
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Теги товара: Кинематограф
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