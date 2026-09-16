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OST - The Bridge On The River Kwai (Malcolm Arnold) (3596973984869) виниловая пластинка купить виниловую пластинку в Санкт-Петербурге, цены на винил
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OST - The Bridge On The River Kwai (Malcolm Arnold) (3596973984869) виниловая пластинка

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OST - The Bridge On The River Kwai (Malcolm Arnold) (3596973984869) виниловая пластинка - фото 1
OST - The Bridge On The River Kwai (Malcolm Arnold) (3596973984869) виниловая пластинка - фото 2
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2021
Исполнитель
Ost
Альбом (сингл)
The Bridge On The River Kwai
Жанр
Саундтреки к фильмам
Версия издания
стандартное
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
  • OST - The Bridge On The River Kwai (Malcolm Arnold) (3596973984869) виниловая пластинка - фото 1
  • OST - The Bridge On The River Kwai (Malcolm Arnold) (3596973984869) виниловая пластинка - фото 2
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
2 500 руб. 
Начислим 102 КэтКоинов
В наличии
Код товара: 711407
Доставка в Санкт-Петербурге
Загружаем...
Самовывоз в Санкт-Петербурге
Загружаем...
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OST - The Bridge On The River Kwai (Malcolm Arnold) (3596973984869) виниловая пластинка
2 500 руб.
  • Гарантия производителя
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
Wagram
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
LP
Лэйбл
Wagram
Barcode
[3596973984869]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2021
Исполнитель
Ost
Альбом (сингл)
The Bridge On The River Kwai
Жанр
Саундтреки к фильмам
Трек-лист
Overture - Ost & Alma & Paul Gallister, The River Kwai March / Colonel Bogey - Ost & Alma & Paul Gallister, Shear's Escape - Ost & Alma & Paul Gallister, Nicholson's Victory - Ost & Alma & Paul Gallister, Sunset - Ost & Alma & Paul Gallister, Working On The Bridge - Ost & Alma & Paul Gallister, Trek To The Bridge - Ost & Alma & Paul Gallister, Camp Concert Dance - Ost & Alma & Paul Gallister, Finale - Ost & Alma & Paul Gallister
Версия издания
стандартное
ТНВЭД
8523809900
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Страна производитель
Франция
Размеры в упаковке, см
32х32х2
Вес, г.
300

Описание товара OST - The Bridge On The River Kwai (Malcolm Arnold) (3596973984869) виниловая пластинка

Лицензионное издание, выпущенное на виниле. В альбом вошли следующие композиции: Overture - Ost & Alma & Paul Gallister, The River Kwai March / Colonel Bogey - Ost & Alma & Paul Gallister, Shear's Escape - Ost & Alma & Paul Gallister, Nicholson's Victory - Ost & Alma & Paul Gallister, Sunset - Ost & Alma & Paul Gallister, Working On The Bridge - Ost & Alma & Paul Gallister, Trek To The Bridge - Ost & Alma & Paul Gallister, Camp Concert Dance - Ost & Alma & Paul Gallister, Finale - Ost & Alma & Paul Gallister



Теги товара: Кинематограф

Отзывы о товаре OST - The Bridge On The River Kwai (Malcolm Arnold) (3596973984869) виниловая пластинка




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Курьерская доставка в Санкт-Петербурге

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Характеристики
Бренд
Wagram
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
LP
Лэйбл
Wagram
Barcode
[3596973984869]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2021
Исполнитель
Ost
Альбом (сингл)
The Bridge On The River Kwai
Жанр
Саундтреки к фильмам
Трек-лист
Overture - Ost & Alma & Paul Gallister, The River Kwai March / Colonel Bogey - Ost & Alma & Paul Gallister, Shear's Escape - Ost & Alma & Paul Gallister, Nicholson's Victory - Ost & Alma & Paul Gallister, Sunset - Ost & Alma & Paul Gallister, Working On The Bridge - Ost & Alma & Paul Gallister, Trek To The Bridge - Ost & Alma & Paul Gallister, Camp Concert Dance - Ost & Alma & Paul Gallister, Finale - Ost & Alma & Paul Gallister
Развернуть
Версия издания
стандартное
ТНВЭД
8523809900
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Страна производитель
Франция
Описание
Лицензионное издание, выпущенное на виниле. В альбом вошли следующие композиции: Overture - Ost & Alma & Paul Gallister, The River Kwai March / Colonel Bogey - Ost & Alma & Paul Gallister, Shear's Escape - Ost & Alma & Paul Gallister, Nicholson's Victory - Ost & Alma & Paul Gallister, Sunset - Ost & Alma & Paul Gallister, Working On The Bridge - Ost & Alma & Paul Gallister, Trek To The Bridge - Ost & Alma & Paul Gallister, Camp Concert Dance - Ost & Alma & Paul Gallister, Finale - Ost & Alma & Paul Gallister


Теги товара: Кинематограф
Самовывоз
Доставка
Отзывы


OST - The Bridge On The River Kwai (Malcolm Arnold) (3596973984869) виниловая пластинка - купить по цене 2500 руб. в интернет-магазине КотоФото. На карточке товара Вы можете посмотреть подробное описание, характеристики и фото. Заказать товар можно на сайте, добавив в корзину, или позвонить по телефону 8(812)426-98-99 в Санкт-Петербурге. Доступен самовывоз и доставка.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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