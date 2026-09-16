OST - The Bridge On The River Kwai (Malcolm Arnold) (3596973984869) виниловая пластинка

Трек-лист

Overture - Ost & Alma & Paul Gallister, The River Kwai March / Colonel Bogey - Ost & Alma & Paul Gallister, Shear's Escape - Ost & Alma & Paul Gallister, Nicholson's Victory - Ost & Alma & Paul Gallister, Sunset - Ost & Alma & Paul Gallister, Working On The Bridge - Ost & Alma & Paul Gallister, Trek To The Bridge - Ost & Alma & Paul Gallister, Camp Concert Dance - Ost & Alma & Paul Gallister, Finale - Ost & Alma & Paul Gallister