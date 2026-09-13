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OST - Harry Potter And The Chamber Of Secrets (John Williams) (0603497821938) виниловая пластинка купить виниловую пластинку в Санкт-Петербурге, цены на винил
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OST - Harry Potter And The Chamber Of Secrets (John Williams) (0603497821938) виниловая пластинка

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OST - Harry Potter And The Chamber Of Secrets (John Williams) (0603497821938) виниловая пластинка - фото 1
OST - Harry Potter And The Chamber Of Secrets (John Williams) (0603497821938) виниловая пластинка - фото 2
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2025
Исполнитель
Ost
Альбом (сингл)
HARRY POTTER AND THE CHAMBER OF SECRETS
Жанр
Саундтреки к фильмам
Версия издания
лимитированное
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
  • OST - Harry Potter And The Chamber Of Secrets (John Williams) (0603497821938) виниловая пластинка - фото 1
  • OST - Harry Potter And The Chamber Of Secrets (John Williams) (0603497821938) виниловая пластинка - фото 2
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
4 770 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 711401
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Характеристики

Бренд
Warner Music
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
2 LP
Лэйбл
Warner Music
Barcode
[0603497821938]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2025
Исполнитель
Ost
Альбом (сингл)
HARRY POTTER AND THE CHAMBER OF SECRETS
Жанр
Саундтреки к фильмам
Трек-лист
Prologue: Book II And The Escape From The Dursleys, Fawkes The Phoenix, The Chamber Of Secrets, Gilderoy Lockhart, The Flying Car, Knockturn Alley, Introducing Colin, The Dueling Club, Dobby The House Elf, The Spiders, Moaning Myrtle, Meeting Aragog, Fawkes Is Reborn, Meeting Tom Riddle, Cornish Pixies, Polyjuice Potion, Cakes For Crabbe And Goyle, Dueling The Basilisk, Reunion Of Friends, Harry's Wondrous World
Версия издания
лимитированное
ТНВЭД
8523809900
Ограниченный тираж
да
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Страна производитель
США
Размеры в упаковке, см
32х32х2
Вес, г.
300

Описание товара OST - Harry Potter And The Chamber Of Secrets (John Williams) (0603497821938) виниловая пластинка

Джон Таунер Уильямс — американский композитор и дирижёр, один из самых успешных кинокомпозиторов в истории. За свою карьеру Уильямс написал музыку к таким известным картинам, как "Как украсть миллион", "Звёздные войны" (в том числе, знаменитый "Имперский марш"), "Индиана Джонс: В поисках утраченного ковчега", "Один дома", "Челюсти", "Супермен", "Инопланетянин", "Список Шиндлера", "Парк юрского периода", "Гарри Поттер" и многим другим. Также Уильямс создал музыку к четырём Олимпийским играм, множеству телесериалов и концертных номеров. Уильямс — пятикратный лауреат премии "Оскар" (за музыку к фильмам "Скрипач на крыше", "Челюсти", "Звёздные войны. Эпизод IV: Новая надежда", "Инопланетянин", "Список Шиндлера") и 54-кратный номинант (лучший результат среди киномузыкантов и второй по количеству номинаций на "Оскар" за всю историю (больше только у Уолта Диснея — 59)). Лауреат Национальной медали за вклад в искусство (США). 4 раза был удостоен премии "Золотой глобус" (27 номинаций), 7 раз — премии BAFTA (7 номинаций), три раза — премии "Эмми" (6 номинаций), а также 25 премий "Грэмми" (71 номинация).



Теги товара: Limited Edition, Кинематограф

Отзывы о товаре OST - Harry Potter And The Chamber Of Secrets (John Williams) (0603497821938) виниловая пластинка




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Характеристики
Бренд
Warner Music
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
2 LP
Лэйбл
Warner Music
Barcode
[0603497821938]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2025
Исполнитель
Ost
Альбом (сингл)
HARRY POTTER AND THE CHAMBER OF SECRETS
Жанр
Саундтреки к фильмам
Трек-лист
Prologue: Book II And The Escape From The Dursleys, Fawkes The Phoenix, The Chamber Of Secrets, Gilderoy Lockhart, The Flying Car, Knockturn Alley, Introducing Colin, The Dueling Club, Dobby The House Elf, The Spiders, Moaning Myrtle, Meeting Aragog, Fawkes Is Reborn, Meeting Tom Riddle, Cornish Pixies, Polyjuice Potion, Cakes For Crabbe And Goyle, Dueling The Basilisk, Reunion Of Friends, Harry's Wondrous World
Развернуть
Версия издания
лимитированное
ТНВЭД
8523809900
Ограниченный тираж
да
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Страна производитель
США
Описание
Джон Таунер Уильямс — американский композитор и дирижёр, один из самых успешных кинокомпозиторов в истории. За свою карьеру Уильямс написал музыку к таким известным картинам, как "Как украсть миллион", "Звёздные войны" (в том числе, знаменитый "Имперский марш"), "Индиана Джонс: В поисках утраченного ковчега", "Один дома", "Челюсти", "Супермен", "Инопланетянин", "Список Шиндлера", "Парк юрского периода", "Гарри Поттер" и многим другим. Также Уильямс создал музыку к четырём Олимпийским играм, множеству телесериалов и концертных номеров. Уильямс — пятикратный лауреат премии "Оскар" (за музыку к фильмам "Скрипач на крыше", "Челюсти", "Звёздные войны. Эпизод IV: Новая надежда", "Инопланетянин", "Список Шиндлера") и 54-кратный номинант (лучший результат среди киномузыкантов и второй по количеству номинаций на "Оскар" за всю историю (больше только у Уолта Диснея — 59)). Лауреат Национальной медали за вклад в искусство (США). 4 раза был удостоен премии "Золотой глобус" (27 номинаций), 7 раз — премии BAFTA (7 номинаций), три раза — премии "Эмми" (6 номинаций), а также 25 премий "Грэмми" (71 номинация).


Теги товара: Limited Edition, Кинематограф
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