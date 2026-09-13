OST - Harry Potter And The Chamber Of Secrets (John Williams) (0603497821938) виниловая пластинка
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Описание товара OST - Harry Potter And The Chamber Of Secrets (John Williams) (0603497821938) виниловая пластинка
Джон Таунер Уильямс — американский композитор и дирижёр, один из самых успешных кинокомпозиторов в истории. За свою карьеру Уильямс написал музыку к таким известным картинам, как "Как украсть миллион", "Звёздные войны" (в том числе, знаменитый "Имперский марш"), "Индиана Джонс: В поисках утраченного ковчега", "Один дома", "Челюсти", "Супермен", "Инопланетянин", "Список Шиндлера", "Парк юрского периода", "Гарри Поттер" и многим другим. Также Уильямс создал музыку к четырём Олимпийским играм, множеству телесериалов и концертных номеров. Уильямс — пятикратный лауреат премии "Оскар" (за музыку к фильмам "Скрипач на крыше", "Челюсти", "Звёздные войны. Эпизод IV: Новая надежда", "Инопланетянин", "Список Шиндлера") и 54-кратный номинант (лучший результат среди киномузыкантов и второй по количеству номинаций на "Оскар" за всю историю (больше только у Уолта Диснея — 59)). Лауреат Национальной медали за вклад в искусство (США). 4 раза был удостоен премии "Золотой глобус" (27 номинаций), 7 раз — премии BAFTA (7 номинаций), три раза — премии "Эмми" (6 номинаций), а также 25 премий "Грэмми" (71 номинация).
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Теги товара: Limited Edition, Кинематограф
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Теги товара: Limited Edition, Кинематограф
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