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OST - The Twilight Saga: New Moon (Various Artists) (coloured) (0075678608988) виниловая пластинка купить виниловую пластинку в Санкт-Петербурге, цены на винил
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OST - The Twilight Saga: New Moon (Various Artists) (coloured) (0075678608988) виниловая пластинка

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OST - The Twilight Saga: New Moon (Various Artists) (coloured) (0075678608988) виниловая пластинка - фото 1
OST - The Twilight Saga: New Moon (Various Artists) (coloured) (0075678608988) виниловая пластинка - фото 2
OST - The Twilight Saga: New Moon (Various Artists) (coloured) (0075678608988) виниловая пластинка - фото 3
OST - The Twilight Saga: New Moon (Various Artists) (coloured) (0075678608988) виниловая пластинка - фото 4
OST - The Twilight Saga: New Moon (Various Artists) (coloured) (0075678608988) виниловая пластинка - фото 5
OST - The Twilight Saga: New Moon (Various Artists) (coloured) (0075678608988) виниловая пластинка - фото 6
OST - The Twilight Saga: New Moon (Various Artists) (coloured) (0075678608988) виниловая пластинка - фото 7
OST - The Twilight Saga: New Moon (Various Artists) (coloured) (0075678608988) виниловая пластинка - фото 8
OST - The Twilight Saga: New Moon (Various Artists) (coloured) (0075678608988) виниловая пластинка - фото 9
OST - The Twilight Saga: New Moon (Various Artists) (coloured) (0075678608988) виниловая пластинка - фото 10
OST - The Twilight Saga: New Moon (Various Artists) (coloured) (0075678608988) виниловая пластинка - фото 11
OST - The Twilight Saga: New Moon (Various Artists) (coloured) (0075678608988) виниловая пластинка - фото 12
OST - The Twilight Saga: New Moon (Various Artists) (coloured) (0075678608988) виниловая пластинка - фото 13
OST - The Twilight Saga: New Moon (Various Artists) (coloured) (0075678608988) виниловая пластинка - фото 14
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2024
Исполнитель
Ost
Альбом (сингл)
The Twilight Saga: New Moon
Жанр
Саундтреки к фильмам
Версия издания
лимитированное, цветной винил
Цвет винила
золотой
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
  • OST - The Twilight Saga: New Moon (Various Artists) (coloured) (0075678608988) виниловая пластинка - фото 1
  • OST - The Twilight Saga: New Moon (Various Artists) (coloured) (0075678608988) виниловая пластинка - фото 2
  • OST - The Twilight Saga: New Moon (Various Artists) (coloured) (0075678608988) виниловая пластинка - фото 3
  • OST - The Twilight Saga: New Moon (Various Artists) (coloured) (0075678608988) виниловая пластинка - фото 4
  • OST - The Twilight Saga: New Moon (Various Artists) (coloured) (0075678608988) виниловая пластинка - фото 5
  • OST - The Twilight Saga: New Moon (Various Artists) (coloured) (0075678608988) виниловая пластинка - фото 6
  • OST - The Twilight Saga: New Moon (Various Artists) (coloured) (0075678608988) виниловая пластинка - фото 7
  • OST - The Twilight Saga: New Moon (Various Artists) (coloured) (0075678608988) виниловая пластинка - фото 8
  • OST - The Twilight Saga: New Moon (Various Artists) (coloured) (0075678608988) виниловая пластинка - фото 9
  • OST - The Twilight Saga: New Moon (Various Artists) (coloured) (0075678608988) виниловая пластинка - фото 10
  • OST - The Twilight Saga: New Moon (Various Artists) (coloured) (0075678608988) виниловая пластинка - фото 11
  • OST - The Twilight Saga: New Moon (Various Artists) (coloured) (0075678608988) виниловая пластинка - фото 12
  • OST - The Twilight Saga: New Moon (Various Artists) (coloured) (0075678608988) виниловая пластинка - фото 13
  • OST - The Twilight Saga: New Moon (Various Artists) (coloured) (0075678608988) виниловая пластинка - фото 14
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
5 540 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 711384
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Характеристики

Бренд
Warner Music
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
2 LP
Лэйбл
Warner Music
Barcode
[0075678608988]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2024
Исполнитель
Ost
Альбом (сингл)
The Twilight Saga: New Moon
Жанр
Саундтреки к фильмам
Трек-лист
Meet Me On The Equinox, Friends, Hearing Damage, Possibility, A White Demon Love Song, Satellite Heart, I Belong To You (New Moon Remix), Rosyln, Done All Wrong, Monsters, The Violet Hour, Shooting The Moon, Slow Life, No Sound But The Wind, New Moon (The Meadow)
Версия издания
лимитированное, цветной винил
ТНВЭД
8523809900
Ограниченный тираж
да
Цвет винила
золотой
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Страна производитель
США
Размеры в упаковке, см
32х32х2
Вес, г.
300

Описание товара OST - The Twilight Saga: New Moon (Various Artists) (coloured) (0075678608988) виниловая пластинка

Официальный саундтрек к фильму «Сумерки. Сага. Новолуние». Оригинальную музыку для фильма написал известный кинокомпозитор Александр Деспла, а остальную часть саундтрека выбрала музыкальный руководитель Александра Пацавас, которая также продюсировала саундтрек к «Сумеркам». Лимитированное издание на "золотом виниле".



Теги товара: Кинематограф

Отзывы о товаре OST - The Twilight Saga: New Moon (Various Artists) (coloured) (0075678608988) виниловая пластинка




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Характеристики
Бренд
Warner Music
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
2 LP
Лэйбл
Warner Music
Barcode
[0075678608988]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2024
Исполнитель
Ost
Альбом (сингл)
The Twilight Saga: New Moon
Жанр
Саундтреки к фильмам
Трек-лист
Meet Me On The Equinox, Friends, Hearing Damage, Possibility, A White Demon Love Song, Satellite Heart, I Belong To You (New Moon Remix), Rosyln, Done All Wrong, Monsters, The Violet Hour, Shooting The Moon, Slow Life, No Sound But The Wind, New Moon (The Meadow)
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Версия издания
лимитированное, цветной винил
ТНВЭД
8523809900
Ограниченный тираж
да
Цвет винила
золотой
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Страна производитель
США
Описание
Официальный саундтрек к фильму «Сумерки. Сага. Новолуние». Оригинальную музыку для фильма написал известный кинокомпозитор Александр Деспла, а остальную часть саундтрека выбрала музыкальный руководитель Александра Пацавас, которая также продюсировала саундтрек к «Сумеркам». Лимитированное издание на "золотом виниле".


Теги товара: Кинематограф
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Доставка
Отзывы


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