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Colored Music - Colored Music (4260544823763) виниловая пластинка купить виниловую пластинку в Санкт-Петербурге, цены на винил
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Colored Music - Colored Music (4260544823763) виниловая пластинка

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Colored Music - Colored Music (4260544823763) виниловая пластинка - фото 1
Colored Music - Colored Music (4260544823763) виниловая пластинка - фото 2
Colored Music - Colored Music (4260544823763) виниловая пластинка - фото 3
Colored Music - Colored Music (4260544823763) виниловая пластинка - фото 4
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2018
Исполнитель
Colored Music
Альбом (сингл)
Colored Music
Жанр
Ambient. IDM. Experimental
Версия издания
лимитированное
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
  • Colored Music - Colored Music (4260544823763) виниловая пластинка - фото 1
  • Colored Music - Colored Music (4260544823763) виниловая пластинка - фото 2
  • Colored Music - Colored Music (4260544823763) виниловая пластинка - фото 3
  • Colored Music - Colored Music (4260544823763) виниловая пластинка - фото 4
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
3 390 руб. 
Начислим 120 КэтКоинов
В наличии
Код товара: 711377
Доставка в Санкт-Петербурге
Загружаем...
Самовывоз в Санкт-Петербурге
Загружаем...
Добавить в корзину
Colored Music - Colored Music (4260544823763) виниловая пластинка
3 390 руб.
  • Гарантия производителя
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
WRWTFWW
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
LP
Лэйбл
WRWTFWW
Barcode
[4260544823763]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2018
Исполнитель
Colored Music
Альбом (сингл)
Colored Music
Жанр
Ambient. IDM. Experimental
Трек-лист
Colored Music, Anticipation, Ei Sei Raku, Sanctuary, Too Much Money, Love Hallucination, Third Eye – Clear Light, Heartbeat
Версия издания
лимитированное
ТНВЭД
8523809900
Ограниченный тираж
да
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Страна производитель
Швейцария
Размеры в упаковке, см
32х32х2
Вес, г.
300

Описание товара Colored Music - Colored Music (4260544823763) виниловая пластинка

Лицензионное издание, выпущенное на виниле. В альбом вошли следующие композиции: Colored Music, Anticipation, Ei Sei Raku, Sanctuary, Too Much Money, Love Hallucination, Third Eye – Clear Light, Heartbeat



Теги товара: Limited Edition

Отзывы о товаре Colored Music - Colored Music (4260544823763) виниловая пластинка




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Курьерская доставка в Санкт-Петербурге

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Характеристики
Бренд
WRWTFWW
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
LP
Лэйбл
WRWTFWW
Barcode
[4260544823763]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2018
Исполнитель
Colored Music
Альбом (сингл)
Colored Music
Жанр
Ambient. IDM. Experimental
Трек-лист
Colored Music, Anticipation, Ei Sei Raku, Sanctuary, Too Much Money, Love Hallucination, Third Eye – Clear Light, Heartbeat
Развернуть
Версия издания
лимитированное
ТНВЭД
8523809900
Ограниченный тираж
да
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Страна производитель
Швейцария
Описание
Лицензионное издание, выпущенное на виниле. В альбом вошли следующие композиции: Colored Music, Anticipation, Ei Sei Raku, Sanctuary, Too Much Money, Love Hallucination, Third Eye – Clear Light, Heartbeat


Теги товара: Limited Edition
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Colored Music - Colored Music (4260544823763) виниловая пластинка - купить по цене 3390 руб. в интернет-магазине КотоФото. На карточке товара Вы можете посмотреть подробное описание, характеристики и фото. Заказать товар можно на сайте, добавив в корзину, или позвонить по телефону 8(812)426-98-99 в Санкт-Петербурге. Доступен самовывоз и доставка.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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