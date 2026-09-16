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OST - Jin-Roh: The Wolf Brigade (Hajime Mizoguchi) (4251804183154) виниловая пластинка купить виниловую пластинку в Санкт-Петербурге, цены на винил
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OST - Jin-Roh: The Wolf Brigade (Hajime Mizoguchi) (4251804183154) виниловая пластинка

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OST - Jin-Roh: The Wolf Brigade (Hajime Mizoguchi) (4251804183154) виниловая пластинка - фото 1
OST - Jin-Roh: The Wolf Brigade (Hajime Mizoguchi) (4251804183154) виниловая пластинка - фото 2
OST - Jin-Roh: The Wolf Brigade (Hajime Mizoguchi) (4251804183154) виниловая пластинка - фото 3
OST - Jin-Roh: The Wolf Brigade (Hajime Mizoguchi) (4251804183154) виниловая пластинка - фото 4
OST - Jin-Roh: The Wolf Brigade (Hajime Mizoguchi) (4251804183154) виниловая пластинка - фото 5
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2024
Исполнитель
Ost
Альбом (сингл)
Jin-Roh: The Wolf Brigade
Жанр
Саундтреки к фильмам
Версия издания
лимитированное
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
  • OST - Jin-Roh: The Wolf Brigade (Hajime Mizoguchi) (4251804183154) виниловая пластинка - фото 1
  • OST - Jin-Roh: The Wolf Brigade (Hajime Mizoguchi) (4251804183154) виниловая пластинка - фото 2
  • OST - Jin-Roh: The Wolf Brigade (Hajime Mizoguchi) (4251804183154) виниловая пластинка - фото 3
  • OST - Jin-Roh: The Wolf Brigade (Hajime Mizoguchi) (4251804183154) виниловая пластинка - фото 4
  • OST - Jin-Roh: The Wolf Brigade (Hajime Mizoguchi) (4251804183154) виниловая пластинка - фото 5
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
4 270 руб. 
Начислим 156 КэтКоинов
В наличии
Код товара: 711375
Доставка в Санкт-Петербурге
Загружаем...
Самовывоз в Санкт-Петербурге
Загружаем...
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OST - Jin-Roh: The Wolf Brigade (Hajime Mizoguchi) (4251804183154) виниловая пластинка
4 270 руб.
  • Гарантия производителя
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
WRWTFWW
Тип товара
Виниловая пластинка
Формат издания
LP
Лэйбл
WRWTFWW
Barcode
[4251804183154]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2024
Исполнитель
Ost
Альбом (сингл)
Jin-Roh: The Wolf Brigade
Жанр
Саундтреки к фильмам
Трек-лист
A Monologue, Jin-Roh - Main Theme - Opening Version, Dark Star, Sting, Mad Black, Damp, Gray Black, Blue Clouds, Silence & Wind, Fragrance Rain, Latest Flame, Curse, Pride, Unit One, Long Destiny, The Force, Keel, Angel, Shadow Of Rainbow, Seal, The Top, Grace ~ Jin-Roh - Main Theme ~ Omega
Версия издания
лимитированное
ТНВЭД
8523809900
Ограниченный тираж
да
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Поддержка карт памяти
виниловая пластинка
Габариты в упаковке (ШхВхГ)
32x32x1 см
Страна производитель
Швейцария
Страна производства
Швейцария
Размеры в упаковке, см
32х32х2
Вес, г.
300

Описание товара OST - Jin-Roh: The Wolf Brigade (Hajime Mizoguchi) (4251804183154) виниловая пластинка

Лицензионное издание, выпущенное на виниле. В альбом вошли следующие композиции: A Monologue, Jin-Roh - Main Theme - Opening Version, Dark Star, Sting, Mad Black, Damp, Gray Black, Blue Clouds, Silence & Wind, Fragrance Rain, Latest Flame, Curse, Pride, Unit One, Long Destiny, The Force, Keel, Angel, Shadow Of Rainbow, Seal, The Top, Grace ~ Jin-Roh - Main Theme ~ Omega



Теги товара: Limited Edition, Кинематограф

Отзывы о товаре OST - Jin-Roh: The Wolf Brigade (Hajime Mizoguchi) (4251804183154) виниловая пластинка




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Курьерская доставка в Санкт-Петербурге

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Характеристики
Бренд
WRWTFWW
Тип товара
Виниловая пластинка
Формат издания
LP
Лэйбл
WRWTFWW
Barcode
[4251804183154]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2024
Исполнитель
Ost
Альбом (сингл)
Jin-Roh: The Wolf Brigade
Жанр
Саундтреки к фильмам
Трек-лист
A Monologue, Jin-Roh - Main Theme - Opening Version, Dark Star, Sting, Mad Black, Damp, Gray Black, Blue Clouds, Silence & Wind, Fragrance Rain, Latest Flame, Curse, Pride, Unit One, Long Destiny, The Force, Keel, Angel, Shadow Of Rainbow, Seal, The Top, Grace ~ Jin-Roh - Main Theme ~ Omega
Версия издания
лимитированное
Развернуть
ТНВЭД
8523809900
Ограниченный тираж
да
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Поддержка карт памяти
виниловая пластинка
Габариты в упаковке (ШхВхГ)
32x32x1 см
Страна производитель
Швейцария
Страна производства
Швейцария
Описание
Лицензионное издание, выпущенное на виниле. В альбом вошли следующие композиции: A Monologue, Jin-Roh - Main Theme - Opening Version, Dark Star, Sting, Mad Black, Damp, Gray Black, Blue Clouds, Silence & Wind, Fragrance Rain, Latest Flame, Curse, Pride, Unit One, Long Destiny, The Force, Keel, Angel, Shadow Of Rainbow, Seal, The Top, Grace ~ Jin-Roh - Main Theme ~ Omega


Теги товара: Limited Edition, Кинематограф
Самовывоз
Доставка
Отзывы


OST - Jin-Roh: The Wolf Brigade (Hajime Mizoguchi) (4251804183154) виниловая пластинка - стоимость товара 4270 руб. Описание товара содержит: цены, фото и основные характеристики. Данный товар так же можно заказать по телефону 8(812)426-98-99 в Санкт-Петербурге. В интернет-магазине КотоФото можно оформить заказ с доставкой, либо самостоятельно забрать товар в пункте самовывоза.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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