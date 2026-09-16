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Everything Is Recorded - Friday Forever (0191404101612) виниловая пластинка купить виниловую пластинку в Санкт-Петербурге, цены на винил
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Everything Is Recorded - Friday Forever (0191404101612) виниловая пластинка

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Everything Is Recorded - Friday Forever (0191404101612) виниловая пластинка - фото 1
Everything Is Recorded - Friday Forever (0191404101612) виниловая пластинка - фото 2
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2020
Исполнитель
Everything Is Recorded
Альбом (сингл)
Friday Forever
Жанр
Зарубежный рэп и хип-хоп
Версия издания
стандартное
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
  • Everything Is Recorded - Friday Forever (0191404101612) виниловая пластинка - фото 1
  • Everything Is Recorded - Friday Forever (0191404101612) виниловая пластинка - фото 2
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
3 320 руб. 
Начислим 126 КэтКоинов
В наличии
Код товара: 711372
Доставка в Санкт-Петербурге
Загружаем...
Самовывоз в Санкт-Петербурге
Загружаем...
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Everything Is Recorded - Friday Forever (0191404101612) виниловая пластинка
3 320 руб.
  • Гарантия производителя
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
XL Recordings
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
LP
Лэйбл
XL Recordings
Barcode
[0191404101612]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2020
Исполнитель
Everything Is Recorded
Альбом (сингл)
Friday Forever
Жанр
Зарубежный рэп и хип-хоп
Трек-лист
09:46 PM / Every Friday Thereafter, 10:51 PM / The Night, 12:12 AM / Patients, 01:32 AM / Walk Alone, 02:56 AM / I Don't Want This Feeling To Stop, 03:15 AM / Caviar, 04:21 AM / That Sky, 05:10 AM / Dream I Never Had, 09:34 AM / Pretending Nothing's Wrong, 10:02 AM / Burnt Toast, 11:55 AM / This World, 11:59 AM / Circles
Версия издания
стандартное
ТНВЭД
8523809900
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Страна производитель
Великобритания
Размеры в упаковке, см
32х32х2
Вес, г.
300

Описание товара Everything Is Recorded - Friday Forever (0191404101612) виниловая пластинка

Лицензионное издание, выпущенное на виниле. В альбом вошли следующие композиции: 09:46 PM / Every Friday Thereafter, 10:51 PM / The Night, 12:12 AM / Patients, 01:32 AM / Walk Alone, 02:56 AM / I Don't Want This Feeling To Stop, 03:15 AM / Caviar, 04:21 AM / That Sky, 05:10 AM / Dream I Never Had, 09:34 AM / Pretending Nothing's Wrong, 10:02 AM / Burnt Toast, 11:55 AM / This World, 11:59 AM / Circles

Отзывы о товаре Everything Is Recorded - Friday Forever (0191404101612) виниловая пластинка




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Характеристики
Бренд
XL Recordings
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
LP
Лэйбл
XL Recordings
Barcode
[0191404101612]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2020
Исполнитель
Everything Is Recorded
Альбом (сингл)
Friday Forever
Жанр
Зарубежный рэп и хип-хоп
Трек-лист
09:46 PM / Every Friday Thereafter, 10:51 PM / The Night, 12:12 AM / Patients, 01:32 AM / Walk Alone, 02:56 AM / I Don't Want This Feeling To Stop, 03:15 AM / Caviar, 04:21 AM / That Sky, 05:10 AM / Dream I Never Had, 09:34 AM / Pretending Nothing's Wrong, 10:02 AM / Burnt Toast, 11:55 AM / This World, 11:59 AM / Circles
Развернуть
Версия издания
стандартное
ТНВЭД
8523809900
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Страна производитель
Великобритания
Описание
Лицензионное издание, выпущенное на виниле. В альбом вошли следующие композиции: 09:46 PM / Every Friday Thereafter, 10:51 PM / The Night, 12:12 AM / Patients, 01:32 AM / Walk Alone, 02:56 AM / I Don't Want This Feeling To Stop, 03:15 AM / Caviar, 04:21 AM / That Sky, 05:10 AM / Dream I Never Had, 09:34 AM / Pretending Nothing's Wrong, 10:02 AM / Burnt Toast, 11:55 AM / This World, 11:59 AM / Circles
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Everything Is Recorded - Friday Forever (0191404101612) виниловая пластинка - фото, характеристики, описание и цена представлены на карточке товара. Для того чтобы купить этот товар по цене 3320 руб., вам надо или позвонить по телефону 8(812)426-98-99 в Санкт-Петербурге, или оформить покупку в личном кабинете, добавив товар в корзину.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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