Снегоуборщик аккумуляторный Bort BSF-40 (без АКБ и ЗУ)
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Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип привода
электричекий
Тип двигателя
электрический
Самоходный
нет
Ширина захвата, см
40
Высота захвата, см
20
Дальность выброса снега
6
Объём топливного бака, л
0
Фары
нет
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
12 190 руб.
Товар временно отсутствует в продаже
Последняя цена
Последняя цена, по которой товар был в наличии и доступен к заказу
Код товара: 711327
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Характеристики
Бренд
Высота, см
42
Родина бренда
Германия
Ширина, см
32
Тип привода
электричекий
Тип двигателя
электрический
Самоходный
нет
Ширина захвата, см
40
Высота захвата, см
20
Регулировка положения снегозаборника
механическая
Дальность выброса снега
6
Объём топливного бака, л
0
Фары
нет
Габариты (Д*Ш*В)
-
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
58х42х32
Вес, кг.
8.1
Описание товара Снегоуборщик аккумуляторный Bort BSF-40 (без АКБ и ЗУ)
Снегоуборщик аккумуляторный BORT BSF-40 представляет собой эффективное и удобное решение для очистки снега на дачных участках, тротуарах и придомовых территориях. Отличающиеся высокой производительностью и компактными размерами, эти снегоуборщики идеально подходят для уборки снега в условиях городских и загородных ландшафтов.
Смотрите также: Аэраторы и скарификаторы для газона, Бензопилы, Воздуходувки, Высоторезы, Газонокосилки, Дровоколы, Измельчители садовые, Комплектующие и оснастка для садовой техники, Культиваторы, Мойки высокого давления, Мотоблоки, Мотобуры, Мотопомпы, Опрыскиватели, Пылесосы садовые, Снегоуборочная техника, Станки для заточки цепей, Триммеры и мотокосы, Электрические ножницы, кусторезы и секаторы, Электропилы
Магазины и пункты выдачи в Санкт-Петербурге
Курьерская доставка в Санкт-Петербурге
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Бренд
Высота, см
42
Родина бренда
Германия
Ширина, см
32
Тип привода
электричекий
Тип двигателя
электрический
Самоходный
нет
Ширина захвата, см
40
Высота захвата, см
20
Регулировка положения снегозаборника
механическая
Дальность выброса снега
6
Развернуть
Объём топливного бака, л
0
Фары
нет
Габариты (Д*Ш*В)
-
Страна производитель
Китай
Снегоуборщик аккумуляторный BORT BSF-40 представляет собой эффективное и удобное решение для очистки снега на дачных участках, тротуарах и придомовых территориях. Отличающиеся высокой производительностью и компактными размерами, эти снегоуборщики идеально подходят для уборки снега в условиях городских и загородных ландшафтов.
Смотрите также: Аэраторы и скарификаторы для газона, Бензопилы, Воздуходувки, Высоторезы, Газонокосилки, Дровоколы, Измельчители садовые, Комплектующие и оснастка для садовой техники, Культиваторы, Мойки высокого давления, Мотоблоки, Мотобуры, Мотопомпы, Опрыскиватели, Пылесосы садовые, Снегоуборочная техника, Станки для заточки цепей, Триммеры и мотокосы, Электрические ножницы, кусторезы и секаторы, Электропилы
Смотрите также: Аэраторы и скарификаторы для газона, Бензопилы, Воздуходувки, Высоторезы, Газонокосилки, Дровоколы, Измельчители садовые, Комплектующие и оснастка для садовой техники, Культиваторы, Мойки высокого давления, Мотоблоки, Мотобуры, Мотопомпы, Опрыскиватели, Пылесосы садовые, Снегоуборочная техника, Станки для заточки цепей, Триммеры и мотокосы, Электрические ножницы, кусторезы и секаторы, Электропилы
Снегоуборщик аккумуляторный Bort BSF-40 (без АКБ и ЗУ) - описание товара, его характеристики, фото и цены представлены на карточке товара. Чтобы купить этот товар по цене 12190 руб., свяжитесь с нами по телефону 8(812)426-98-99 в Санкт-Петербурге, или оформите покупку через корзину.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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