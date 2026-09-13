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Снегоуборщик аккумуляторный BORT BSF-31 (АКБ 4Ач + ЗУ) купить с доставкой в Санкт-Петербурге
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Снегоуборщик аккумуляторный BORT BSF-31 (АКБ 4Ач + ЗУ)

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Снегоуборщик аккумуляторный BORT BSF-31 (АКБ 4Ач + ЗУ) - фото 1
Снегоуборщик аккумуляторный BORT BSF-31 (АКБ 4Ач + ЗУ) - фото 2
Снегоуборщик аккумуляторный BORT BSF-31 (АКБ 4Ач + ЗУ) - фото 3
Снегоуборщик аккумуляторный BORT BSF-31 (АКБ 4Ач + ЗУ) - фото 4
Снегоуборщик аккумуляторный BORT BSF-31 (АКБ 4Ач + ЗУ) - фото 5
Снегоуборщик аккумуляторный BORT BSF-31 (АКБ 4Ач + ЗУ) - фото 6
Снегоуборщик аккумуляторный BORT BSF-31 (АКБ 4Ач + ЗУ) - фото 7
Снегоуборщик аккумуляторный BORT BSF-31 (АКБ 4Ач + ЗУ) - фото 8
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип снегоуборщика
Электрический
Самоходный
нет
Ширина захвата, см
30
Высота захвата, см
15
Дальность выброса снега
5
Объём топливного бака, л
0
Фары
нет
  • Снегоуборщик аккумуляторный BORT BSF-31 (АКБ 4Ач + ЗУ) - фото 1
  • Снегоуборщик аккумуляторный BORT BSF-31 (АКБ 4Ач + ЗУ) - фото 2
  • Снегоуборщик аккумуляторный BORT BSF-31 (АКБ 4Ач + ЗУ) - фото 3
  • Снегоуборщик аккумуляторный BORT BSF-31 (АКБ 4Ач + ЗУ) - фото 4
  • Снегоуборщик аккумуляторный BORT BSF-31 (АКБ 4Ач + ЗУ) - фото 5
  • Снегоуборщик аккумуляторный BORT BSF-31 (АКБ 4Ач + ЗУ) - фото 6
  • Снегоуборщик аккумуляторный BORT BSF-31 (АКБ 4Ач + ЗУ) - фото 7
  • Снегоуборщик аккумуляторный BORT BSF-31 (АКБ 4Ач + ЗУ) - фото 8
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
10 590 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 711326
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Характеристики

Бренд
BORT
Тип снегоуборщика
Электрический
Самоходный
нет
Ширина захвата, см
30
Высота захвата, см
15
Дальность выброса снега
5
Объём топливного бака, л
0
Фары
нет
Габариты (Д*Ш*В)
-
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
50х35х27
Вес, кг.
5.8

Описание товара Снегоуборщик аккумуляторный BORT BSF-31 (АКБ 4Ач + ЗУ)

Снегоуборщик BORT BSF-31 — это высококачественное устройство, предназначенное для эффективной и быстрой уборки снега на даче, во дворе или на других открытых территориях. Оснащённый современными технологиями, этот снегоуборщик станет незаменимым помощником в зимний период.

Отзывы о товаре Снегоуборщик аккумуляторный BORT BSF-31 (АКБ 4Ач + ЗУ)




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Курьерская доставка в Санкт-Петербурге

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Характеристики
Бренд
BORT
Тип снегоуборщика
Электрический
Самоходный
нет
Ширина захвата, см
30
Высота захвата, см
15
Дальность выброса снега
5
Объём топливного бака, л
0
Фары
нет
Габариты (Д*Ш*В)
-
Страна производитель
Китай
Описание
Снегоуборщик BORT BSF-31 — это высококачественное устройство, предназначенное для эффективной и быстрой уборки снега на даче, во дворе или на других открытых территориях. Оснащённый современными технологиями, этот снегоуборщик станет незаменимым помощником в зимний период.
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Снегоуборщик аккумуляторный BORT BSF-31 (АКБ 4Ач + ЗУ) - этот товар вы можете купить в интернет-магазине КотоФото по цене 10590 руб. Фото, цена на товар и описание размещены на карточке товара. Заказать товар вы можете по телефону 8(812)426-98-99 в Санкт-Петербурге.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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