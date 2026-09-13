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Снегоуборщик аккумуляторный Bort BSF-30 (без АКБ и ЗУ) купить с доставкой в Санкт-Петербурге
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Снегоуборщик аккумуляторный Bort BSF-30 (без АКБ и ЗУ)

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Снегоуборщик аккумуляторный Bort BSF-30 (без АКБ и ЗУ) - фото 1
Снегоуборщик аккумуляторный Bort BSF-30 (без АКБ и ЗУ) - фото 2
Снегоуборщик аккумуляторный Bort BSF-30 (без АКБ и ЗУ) - фото 3
Снегоуборщик аккумуляторный Bort BSF-30 (без АКБ и ЗУ) - фото 4
Снегоуборщик аккумуляторный Bort BSF-30 (без АКБ и ЗУ) - фото 5
Снегоуборщик аккумуляторный Bort BSF-30 (без АКБ и ЗУ) - фото 6
Снегоуборщик аккумуляторный Bort BSF-30 (без АКБ и ЗУ) - фото 7
Снегоуборщик аккумуляторный Bort BSF-30 (без АКБ и ЗУ) - фото 8
Снегоуборщик аккумуляторный Bort BSF-30 (без АКБ и ЗУ) - фото 9
Снегоуборщик аккумуляторный Bort BSF-30 (без АКБ и ЗУ) - фото 10
Снегоуборщик аккумуляторный Bort BSF-30 (без АКБ и ЗУ) - фото 11
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип снегоуборщика
аккумуляторный
Самоходный
нет
Ширина захвата, см
30
Высота захвата, см
15
Дальность выброса снега
5
Фары
нет
  • Снегоуборщик аккумуляторный Bort BSF-30 (без АКБ и ЗУ) - фото 1
  • Снегоуборщик аккумуляторный Bort BSF-30 (без АКБ и ЗУ) - фото 2
  • Снегоуборщик аккумуляторный Bort BSF-30 (без АКБ и ЗУ) - фото 3
  • Снегоуборщик аккумуляторный Bort BSF-30 (без АКБ и ЗУ) - фото 4
  • Снегоуборщик аккумуляторный Bort BSF-30 (без АКБ и ЗУ) - фото 5
  • Снегоуборщик аккумуляторный Bort BSF-30 (без АКБ и ЗУ) - фото 6
  • Снегоуборщик аккумуляторный Bort BSF-30 (без АКБ и ЗУ) - фото 7
  • Снегоуборщик аккумуляторный Bort BSF-30 (без АКБ и ЗУ) - фото 8
  • Снегоуборщик аккумуляторный Bort BSF-30 (без АКБ и ЗУ) - фото 9
  • Снегоуборщик аккумуляторный Bort BSF-30 (без АКБ и ЗУ) - фото 10
  • Снегоуборщик аккумуляторный Bort BSF-30 (без АКБ и ЗУ) - фото 11
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
7 490 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 711325
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Характеристики

Бренд
BORT
Тип снегоуборщика
аккумуляторный
Самоходный
нет
Ширина захвата, см
30
Высота захвата, см
15
Дальность выброса снега
5
Фары
нет
Габариты (Д*Ш*В)
-
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
50х35х27
Вес, кг.
4.8

Описание товара Снегоуборщик аккумуляторный Bort BSF-30 (без АКБ и ЗУ)

Мощный двигатель и компактные размеры Bort BSF-30 обеспечивают быструю и эффективную уборку снега. Регулировка направления выброса снега позволяет удобно направлять его в нужную сторону, не создавая дополнительных преград.

Отзывы о товаре Снегоуборщик аккумуляторный Bort BSF-30 (без АКБ и ЗУ)




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Характеристики
Бренд
BORT
Тип снегоуборщика
аккумуляторный
Самоходный
нет
Ширина захвата, см
30
Высота захвата, см
15
Дальность выброса снега
5
Фары
нет
Габариты (Д*Ш*В)
-
Страна производитель
Китай
Описание
Мощный двигатель и компактные размеры Bort BSF-30 обеспечивают быструю и эффективную уборку снега. Регулировка направления выброса снега позволяет удобно направлять его в нужную сторону, не создавая дополнительных преград.
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Снегоуборщик аккумуляторный Bort BSF-30 (без АКБ и ЗУ) - стоимость товара 7490 руб. в интернет-магазине КотоФото. Характеристики, фото и описание доступны на карточке товара. Купить товар можно на сайте онлайн или заказать по телефону 8(812)426-98-99 в Санкт-Петербурге, а забрать в пункте самовывоза или оформить доставку на дом.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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