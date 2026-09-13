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Пылесос для сухой и влажной уборки Bort BAX-500E купить с доставкой в Санкт-Петербурге
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Пылесос для сухой и влажной уборки Bort BAX-500E

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Пылесос для сухой и влажной уборки Bort BAX-500E - фото 1
Пылесос для сухой и влажной уборки Bort BAX-500E - фото 2
Пылесос для сухой и влажной уборки Bort BAX-500E - фото 3
Пылесос для сухой и влажной уборки Bort BAX-500E - фото 4
Пылесос для сухой и влажной уборки Bort BAX-500E - фото 5
Пылесос для сухой и влажной уборки Bort BAX-500E - фото 6
Пылесос для сухой и влажной уборки Bort BAX-500E - фото 7
Пылесос для сухой и влажной уборки Bort BAX-500E - фото 8
Пылесос для сухой и влажной уборки Bort BAX-500E - фото 9
Пылесос для сухой и влажной уборки Bort BAX-500E - фото 10
Пылесос для сухой и влажной уборки Bort BAX-500E - фото 11
Пылесос для сухой и влажной уборки Bort BAX-500E - фото 12
Пылесос для сухой и влажной уборки Bort BAX-500E - фото 13
Пылесос для сухой и влажной уборки Bort BAX-500E - фото 14
Пылесос для сухой и влажной уборки Bort BAX-500E - фото 15
Пылесос для сухой и влажной уборки Bort BAX-500E - фото 16
Пылесос для сухой и влажной уборки Bort BAX-500E - фото 17
Пылесос для сухой и влажной уборки Bort BAX-500E - фото 18
Пылесос для сухой и влажной уборки Bort BAX-500E - фото 19
Пылесос для сухой и влажной уборки Bort BAX-500E - фото 20
Пылесос для сухой и влажной уборки Bort BAX-500E - фото 21
Пылесос для сухой и влажной уборки Bort BAX-500E - фото 22
Пылесос для сухой и влажной уборки Bort BAX-500E - фото 23
Пылесос для сухой и влажной уборки Bort BAX-500E - фото 24
Пылесос для сухой и влажной уборки Bort BAX-500E - фото 25
Пылесос для сухой и влажной уборки Bort BAX-500E - фото 26
Пылесос для сухой и влажной уборки Bort BAX-500E - фото 27
Пылесос для сухой и влажной уборки Bort BAX-500E - фото 28
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
  • Пылесос для сухой и влажной уборки Bort BAX-500E - фото 1
  • Пылесос для сухой и влажной уборки Bort BAX-500E - фото 2
  • Пылесос для сухой и влажной уборки Bort BAX-500E - фото 3
  • Пылесос для сухой и влажной уборки Bort BAX-500E - фото 4
  • Пылесос для сухой и влажной уборки Bort BAX-500E - фото 5
  • Пылесос для сухой и влажной уборки Bort BAX-500E - фото 6
  • Пылесос для сухой и влажной уборки Bort BAX-500E - фото 7
  • Пылесос для сухой и влажной уборки Bort BAX-500E - фото 8
  • Пылесос для сухой и влажной уборки Bort BAX-500E - фото 9
  • Пылесос для сухой и влажной уборки Bort BAX-500E - фото 10
  • Пылесос для сухой и влажной уборки Bort BAX-500E - фото 11
  • Пылесос для сухой и влажной уборки Bort BAX-500E - фото 12
  • Пылесос для сухой и влажной уборки Bort BAX-500E - фото 13
  • Пылесос для сухой и влажной уборки Bort BAX-500E - фото 14
  • Пылесос для сухой и влажной уборки Bort BAX-500E - фото 15
  • Пылесос для сухой и влажной уборки Bort BAX-500E - фото 16
  • Пылесос для сухой и влажной уборки Bort BAX-500E - фото 17
  • Пылесос для сухой и влажной уборки Bort BAX-500E - фото 18
  • Пылесос для сухой и влажной уборки Bort BAX-500E - фото 19
  • Пылесос для сухой и влажной уборки Bort BAX-500E - фото 20
  • Пылесос для сухой и влажной уборки Bort BAX-500E - фото 21
  • Пылесос для сухой и влажной уборки Bort BAX-500E - фото 22
  • Пылесос для сухой и влажной уборки Bort BAX-500E - фото 23
  • Пылесос для сухой и влажной уборки Bort BAX-500E - фото 24
  • Пылесос для сухой и влажной уборки Bort BAX-500E - фото 25
  • Пылесос для сухой и влажной уборки Bort BAX-500E - фото 26
  • Пылесос для сухой и влажной уборки Bort BAX-500E - фото 27
  • Пылесос для сухой и влажной уборки Bort BAX-500E - фото 28
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
13 160 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 711319
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Характеристики

Бренд
BORT
Высота, см
58
Класс пыли
L
Мощность, Вт
1400
Объем бака
20
Питание
сеть
Система очистки фильтра
ручная
Тип пылесборника
мешок, контейнер
Тип уборки
сухая, влажная
Ширина, см
36
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
58х36х36
Вес, кг.
10.5

Описание товара Пылесос для сухой и влажной уборки Bort BAX-500E

Пылесос BORT BAX-500E — это мощный и многофункциональный инструмент, который отлично справляется как с сухими, так и с влажными загрязнениями, что делает его идеальным выбором для домашнего использования и профессиональных уборок. На целевую аудиторию данного устройства входят как владельцы жилых помещений, так и представители коммунальных служб, которые нуждаются в надежном и эффективном оборудовании.



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Отзывы о товаре Пылесос для сухой и влажной уборки Bort BAX-500E




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Характеристики
Бренд
BORT
Высота, см
58
Класс пыли
L
Мощность, Вт
1400
Объем бака
20
Питание
сеть
Система очистки фильтра
ручная
Тип пылесборника
мешок, контейнер
Тип уборки
сухая, влажная
Ширина, см
36
Страна производитель
Китай
Описание
Пылесос BORT BAX-500E — это мощный и многофункциональный инструмент, который отлично справляется как с сухими, так и с влажными загрязнениями, что делает его идеальным выбором для домашнего использования и профессиональных уборок. На целевую аудиторию данного устройства входят как владельцы жилых помещений, так и представители коммунальных служб, которые нуждаются в надежном и эффективном оборудовании.


Смотрите также: Аксессуары для виброплит, Аксессуары для сварочных аппаратов, Бензорезы, Виброплиты, Генераторы, Запчасти для бетоносмесителей, Комплектующие и аксессуары для строительной техники, Компрессоры, Маски сварщика, Отбойные молотки, Плиткорезы, Пневмоинструмент, Пуско-зарядные устройства, Ручные цепные тали, Сварочные аппараты, Сварочные электроды, Силовые удлинители, Стабилизаторы, Строительные пылесосы, Тепловые пушки, Швонарезчики, Штроборезы, Электрические резчики по бетону, маленькие
Самовывоз
Доставка
Отзывы


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