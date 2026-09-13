Oasis - (What's The Story) Morning Glory? (5051961073010) виниловая пластинка
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Характеристики
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2022
Исполнитель
Oasis
Альбом (сингл)
(What's The Story) Morning Glory?
Жанр
Indie Rock
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
6 120 руб.
Товар временно отсутствует в продаже
Последняя цена
Последняя цена, по которой товар был в наличии и доступен к заказу
Код товара: 711310
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Характеристики
Бренд
Big Brother
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
2 LP
Лэйбл
Big Brother
Barcode
[5051961073010]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2022
Исполнитель
Oasis
Альбом (сингл)
(What's The Story) Morning Glory?
Жанр
Indie Rock
Трек-лист
Hello, Roll With It, Wonderwall, Don't Look Back In Anger, Hey Now!, [Untitled], Bonehead's Bank Holiday, Some Might Say, Cast No Shadow, She's Electric, Morning Glory, [Untitled], Champagne Supernova
Ремастированное издание
да
ТНВЭД
8523809900
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Страна производитель
Великобритания
Размеры в упаковке, см
32х32х2
Вес, г.
300
Описание товара Oasis - (What's The Story) Morning Glory? (5051961073010) виниловая пластинка
Переиздание на двойном 180-граммовом виниле второго студийного альбома знаменитой британской рок-группы Oasis "(What's The Story) Morning Glory?", первоначально выпущенного в октябре 1995 года.
Смотрите также: Виниловые пластинки, AC/DC, Deep Purple, Pink Floyd, Led Zeppelin, Depeche Mode, Iron Maiden, Scorpions, Linkin Park, The Beatles, Queen, Metallica
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Бренд
Big Brother
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
2 LP
Лэйбл
Big Brother
Barcode
[5051961073010]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2022
Исполнитель
Oasis
Альбом (сингл)
(What's The Story) Morning Glory?
Жанр
Indie Rock
Трек-лист
Hello, Roll With It, Wonderwall, Don't Look Back In Anger, Hey Now!, [Untitled], Bonehead's Bank Holiday, Some Might Say, Cast No Shadow, She's Electric, Morning Glory, [Untitled], Champagne Supernova
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Ремастированное издание
да
ТНВЭД
8523809900
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Страна производитель
Великобритания
Переиздание на двойном 180-граммовом виниле второго студийного альбома знаменитой британской рок-группы Oasis "(What's The Story) Morning Glory?", первоначально выпущенного в октябре 1995 года.
Смотрите также: Виниловые пластинки, AC/DC, Deep Purple, Pink Floyd, Led Zeppelin, Depeche Mode, Iron Maiden, Scorpions, Linkin Park, The Beatles, Queen, Metallica
Смотрите также: Виниловые пластинки, AC/DC, Deep Purple, Pink Floyd, Led Zeppelin, Depeche Mode, Iron Maiden, Scorpions, Linkin Park, The Beatles, Queen, Metallica
Oasis - (What's The Story) Morning Glory? (5051961073010) виниловая пластинка - фото, характеристики, описание и цена представлены на карточке товара. Для того, чтобы сразу узнать о поступлении этого товара в наш интернет-магазин, вам надо подписаться на уведомление по email, оставив адрес своей электронной почты в форме выше на данной странице.
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