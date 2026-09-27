Buddha Bar - Summer Sessions Monte-Carlo (coloured) (3596974825666) виниловая пластинка
Оригинальный товар
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Состояние товара:Уцененный
Характеристики
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2025
Исполнитель
Buddha Bar
Альбом (сингл)
Summer Sessions Monte-Carlo
Жанр
Инструментальная музыка
Версия издания
цветной винил
Цвет винила
голубой, розовый
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
5 370 руб.
В наличии
Код товара: 711308
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5 370 руб.
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Характеристики
Бренд
Wagram
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
2 LP
Лэйбл
Wagram
Barcode
[3596974825666]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2025
Исполнитель
Buddha Bar
Альбом (сингл)
Summer Sessions Monte-Carlo
Жанр
Инструментальная музыка
Трек-лист
Chris Madem–Island, Nato–Macondo, Sahal?–Kaaleen, Jose Solano (2)–Corazon De Verano, LarSS, Papa, Jo Paciello–Mayan, Sora, Munaylayt, Zeina Aftimos–Ya Helli, D-Compost–Sunrise, Abloz?–Feel, Dole & Kom–Mind Up, Carlos Campos, Ravin–Danse Pour Moi, Marsey, Blue Eyes–Gone, Paul Losev–Milkyway (Edit), Deni, Boterita–Paloma Blanca, Satori, Vieux Farka Tour?–Believer, Devs–Singere (Extended Mix), Betrieb–Sonsuz (Sinan Kaya’s Eastern Remix)
Версия издания
цветной винил
ТНВЭД
8523809900
Цвет винила
голубой, розовый
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Страна производитель
Франция
Размеры в упаковке, см
32х32х2
Вес, г.
300
Описание товара Buddha Bar - Summer Sessions Monte-Carlo (coloured) (3596974825666) виниловая пластинка
Под звёздным небом Ривьеры, убаюканным тёплым бризом, раздаётся приглашение к путешествию. Бит, мелодия. и мысли уносятся прочь. Buddha-Bar, храм мировой музыки и звуковой элегантности, отмечает 15 лет волшебства в Монте-Карло исключительным сборником: Buddha-Bar Summer Sessions Monte-Carlo от Ravin. Задуманный как музыкальная одиссея, этот двойной сборник сплетает пленительные атмосферы, смешивая воздушный лаунж, органичное электро и мировые звуки в интимном диалоге между Востоком и Западом, традициями и современностью. Каждый трек (релиз включает более дюжины ранее не издававшихся треков) был тщательно отобран Равином, который создаёт захватывающий и шикарный опыт, настоящее приглашение к танцу и побегу от реальности.
Смотрите также: Виниловые пластинки, AC/DC, Deep Purple, Pink Floyd, Led Zeppelin, Depeche Mode, Iron Maiden, Scorpions, Linkin Park, The Beatles, Queen, Metallica
Теги товара: Инструментальная музыка, Цветной винил
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Курьерская доставка в Санкт-Петербурге
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Бренд
Wagram
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
2 LP
Лэйбл
Wagram
Barcode
[3596974825666]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2025
Исполнитель
Buddha Bar
Альбом (сингл)
Summer Sessions Monte-Carlo
Жанр
Инструментальная музыка
Трек-лист
Chris Madem–Island, Nato–Macondo, Sahal?–Kaaleen, Jose Solano (2)–Corazon De Verano, LarSS, Papa, Jo Paciello–Mayan, Sora, Munaylayt, Zeina Aftimos–Ya Helli, D-Compost–Sunrise, Abloz?–Feel, Dole & Kom–Mind Up, Carlos Campos, Ravin–Danse Pour Moi, Marsey, Blue Eyes–Gone, Paul Losev–Milkyway (Edit), Deni, Boterita–Paloma Blanca, Satori, Vieux Farka Tour?–Believer, Devs–Singere (Extended Mix), Betrieb–Sonsuz (Sinan Kaya’s Eastern Remix)
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Версия издания
цветной винил
ТНВЭД
8523809900
Цвет винила
голубой, розовый
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Страна производитель
Франция
Под звёздным небом Ривьеры, убаюканным тёплым бризом, раздаётся приглашение к путешествию. Бит, мелодия. и мысли уносятся прочь. Buddha-Bar, храм мировой музыки и звуковой элегантности, отмечает 15 лет волшебства в Монте-Карло исключительным сборником: Buddha-Bar Summer Sessions Monte-Carlo от Ravin. Задуманный как музыкальная одиссея, этот двойной сборник сплетает пленительные атмосферы, смешивая воздушный лаунж, органичное электро и мировые звуки в интимном диалоге между Востоком и Западом, традициями и современностью. Каждый трек (релиз включает более дюжины ранее не издававшихся треков) был тщательно отобран Равином, который создаёт захватывающий и шикарный опыт, настоящее приглашение к танцу и побегу от реальности.
Смотрите также: Виниловые пластинки, AC/DC, Deep Purple, Pink Floyd, Led Zeppelin, Depeche Mode, Iron Maiden, Scorpions, Linkin Park, The Beatles, Queen, Metallica
Теги товара: Инструментальная музыка, Цветной винил
Смотрите также: Виниловые пластинки, AC/DC, Deep Purple, Pink Floyd, Led Zeppelin, Depeche Mode, Iron Maiden, Scorpions, Linkin Park, The Beatles, Queen, Metallica
Теги товара: Инструментальная музыка, Цветной винил
Buddha Bar - Summer Sessions Monte-Carlo (coloured) (3596974825666) виниловая пластинка - этот товар вы можете купить по цене 5370 руб. в интернет-магазине КотоФото. Характеристики, описание товара, фото и цена представлены на карточке товара. Заказать товар вы можете по телефону 8(812)426-98-99 в Санкт-Петербурге.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
Отзывы о товаре Buddha Bar - Summer Sessions Monte-Carlo (coloured) (3596974825666) виниловая пластинка