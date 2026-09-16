Уцененный товар Сушилка для белья напольная складная 100х55х96 10м СБ3 NK561 хорошее состояние, 711306
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Сушилка для белья
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
-45%670 руб. 1 220 руб.
В наличии
Код товара: 711306
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Доставка в Санкт-Петербурге
Загружаем...
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Самовывоз в Санкт-Петербурге
Загружаем...
670 руб. -45%
1 220 руб.
- Гарантия производителя: 14 дней
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Характеристики
Бренд
Тип товара
Сушилка для белья
Количество прутьев
8
Количество сушильных зон
1
Количество уровней
1
Максимальная нагрузка
10
Материал корпуса
металл/пластик
Прутья
металл
Рабочая длина, м
10
Размещение
напольное
Страна производства
Россия
Страна производитель
Россия
Размеры в упаковке, м
1.19х0.53х0.5
Вес, г.
450
Описание товара Уцененный товар Сушилка для белья напольная складная 100х55х96 10м СБ3 NK561 хорошее состояние
Внешний вид: хорошее состояние Комплектность: сушилка для белья Причина уценки : потертости , погнуты прутья
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Бренд
Тип товара
Сушилка для белья
Количество прутьев
8
Количество сушильных зон
1
Количество уровней
1
Максимальная нагрузка
10
Материал корпуса
металл/пластик
Прутья
металл
Рабочая длина, м
10
Размещение
напольное
Страна производства
Россия
Страна производитель
Россия
Внешний вид: хорошее состояние Комплектность: сушилка для белья Причина уценки : потертости , погнуты прутья
Уцененный товар Сушилка для белья напольная складная 100х55х96 10м СБ3 NK561 хорошее состояние - данный товар вы можете купить по цене 670 руб. в интернет-магазине КотоФото. Характеристики, описание товара, фото и цена представлены на карточке товара. Заказать товар вы можете по телефону 8(812)426-98-99 в Санкт-Петербурге.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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