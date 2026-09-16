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Уцененный товар Сушилка для белья напольная складная 100х55х96 10м СБ3 NK561 хорошее состояние купить с доставкой в Санкт-Петербурге, 711306
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Уцененный товар Сушилка для белья напольная складная 100х55х96 10м СБ3 NK561 хорошее состояние, 711306

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Сушилка для белья напольная складная 100х55х96 10м СБ3 NK561 хорошее состояние
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Сушилка для белья
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
-45%
670 руб.  1 220 руб. 
Начислим 11 КэтКоинов
В наличии
Код товара: 711306
Доставка в Санкт-Петербурге
Загружаем...
Самовывоз в Санкт-Петербурге
Загружаем...
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Сушилка для белья напольная складная 100х55х96 10м СБ3 NK561 хорошее состояние
670 руб. -45%
1 220 руб.
  • Гарантия производителя: 14 дней
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
Nika
Тип товара
Сушилка для белья
Количество прутьев
8
Количество сушильных зон
1
Количество уровней
1
Максимальная нагрузка
10
Материал корпуса
металл/пластик
Прутья
металл
Рабочая длина, м
10
Размещение
напольное
Страна производства
Россия
Страна производитель
Россия
Размеры в упаковке, м
1.19х0.53х0.5
Вес, г.
450

Описание товара Уцененный товар Сушилка для белья напольная складная 100х55х96 10м СБ3 NK561 хорошее состояние

Внешний вид: хорошее состояние Комплектность: сушилка для белья Причина уценки : потертости , погнуты прутья

Отзывы о товаре Уцененный товар Сушилка для белья напольная складная 100х55х96 10м СБ3 NK561 хорошее состояние




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Характеристики
Бренд
Nika
Тип товара
Сушилка для белья
Количество прутьев
8
Количество сушильных зон
1
Количество уровней
1
Максимальная нагрузка
10
Материал корпуса
металл/пластик
Прутья
металл
Рабочая длина, м
10
Размещение
напольное
Страна производства
Россия
Страна производитель
Россия
Описание
Внешний вид: хорошее состояние Комплектность: сушилка для белья Причина уценки : потертости , погнуты прутья
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Уцененный товар Сушилка для белья напольная складная 100х55х96 10м СБ3 NK561 хорошее состояние - данный товар вы можете купить по цене 670 руб. в интернет-магазине КотоФото. Характеристики, описание товара, фото и цена представлены на карточке товара. Заказать товар вы можете по телефону 8(812)426-98-99 в Санкт-Петербурге.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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