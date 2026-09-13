Пылесос строительный Karcher NT 30/1 Me Classic Edition 1500Вт (уборка: сухая/сбор воды) серый
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Характеристики
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
26 940 руб.
Товар временно отсутствует в продаже
Последняя цена
Последняя цена, по которой товар был в наличии и доступен к заказу
Код товара: 711264
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Характеристики
Бренд
Высота, см
36
Тип розеток
нет
Мощность, Вт
1500
Объем бака
30
Питание
сеть
Система очистки фильтра
отсутствует
Тип пылесборника
мешок, контейнер (бак)
Тип уборки
сухая
Ширина, см
37.5
Габариты без упаковки
375x360x645
Длина всасывающего шланга, м
2.5
Возможность работы без мешка
Да
Функция выдувания
Нет
Диаметр всасывающего шланга, мм
35
Страна производитель
Румыния
Размеры в упаковке, см
65х40х39
Вес, кг.
11
Описание товара Пылесос строительный Karcher NT 30/1 Me Classic Edition 1500Вт (уборка: сухая/сбор воды) серый
Пылесос влажной и сухой уборки KARCHER NT 30/1 Me Classic Edition 1.428-568 имеет высокую мощность всасывания. Патронный фильтр позволяет долго выполнять уборку без использования фильтр-мешка. Щелевая насадка способствует работе в труднодоступных местах. Отбойник на корпусе защищает аппарат и окружающие предметы от повреждений.
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Теги товара: мощные
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Бренд
Высота, см
36
Тип розеток
нет
Мощность, Вт
1500
Объем бака
30
Питание
сеть
Система очистки фильтра
отсутствует
Тип пылесборника
мешок, контейнер (бак)
Тип уборки
сухая
Ширина, см
37.5
Габариты без упаковки
375x360x645
Развернуть
Длина всасывающего шланга, м
2.5
Возможность работы без мешка
Да
Функция выдувания
Нет
Диаметр всасывающего шланга, мм
35
Страна производитель
Румыния
Пылесос влажной и сухой уборки KARCHER NT 30/1 Me Classic Edition 1.428-568 имеет высокую мощность всасывания. Патронный фильтр позволяет долго выполнять уборку без использования фильтр-мешка. Щелевая насадка способствует работе в труднодоступных местах. Отбойник на корпусе защищает аппарат и окружающие предметы от повреждений.
Смотрите также: Аксессуары для виброплит, Аксессуары для сварочных аппаратов, Бензорезы, Виброплиты, Генераторы, Запчасти для бетоносмесителей, Комплектующие и аксессуары для строительной техники, Компрессоры, Маски сварщика, Отбойные молотки, Плиткорезы, Пневмоинструмент, Пуско-зарядные устройства, Ручные цепные тали, Сварочные аппараты, Сварочные электроды, Силовые удлинители, Стабилизаторы, Строительные пылесосы, Тепловые пушки, Швонарезчики, Штроборезы, Электрические резчики по бетону, с влажной уборкой, маленькие
Теги товара: мощные
Смотрите также: Аксессуары для виброплит, Аксессуары для сварочных аппаратов, Бензорезы, Виброплиты, Генераторы, Запчасти для бетоносмесителей, Комплектующие и аксессуары для строительной техники, Компрессоры, Маски сварщика, Отбойные молотки, Плиткорезы, Пневмоинструмент, Пуско-зарядные устройства, Ручные цепные тали, Сварочные аппараты, Сварочные электроды, Силовые удлинители, Стабилизаторы, Строительные пылесосы, Тепловые пушки, Швонарезчики, Штроборезы, Электрические резчики по бетону, с влажной уборкой, маленькие
Теги товара: мощные
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