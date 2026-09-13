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Рюкзак Manfrotto PRO Light Flexloader L (MB PL2-BP-FX-L) купить с доставкой в Санкт-Петербурге
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Рюкзак Manfrotto PRO Light Flexloader L (MB PL2-BP-FX-L)

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Рюкзак Manfrotto PRO Light Flexloader L (MB PL2-BP-FX-L) - фото 1
Рюкзак Manfrotto PRO Light Flexloader L (MB PL2-BP-FX-L) - фото 2
Рюкзак Manfrotto PRO Light Flexloader L (MB PL2-BP-FX-L) - фото 3
Рюкзак Manfrotto PRO Light Flexloader L (MB PL2-BP-FX-L) - фото 4
Рюкзак Manfrotto PRO Light Flexloader L (MB PL2-BP-FX-L) - фото 5
Рюкзак Manfrotto PRO Light Flexloader L (MB PL2-BP-FX-L) - фото 6
Рюкзак Manfrotto PRO Light Flexloader L (MB PL2-BP-FX-L) - фото 7
Рюкзак Manfrotto PRO Light Flexloader L (MB PL2-BP-FX-L) - фото 8
Рюкзак Manfrotto PRO Light Flexloader L (MB PL2-BP-FX-L) - фото 9
Рюкзак Manfrotto PRO Light Flexloader L (MB PL2-BP-FX-L) - фото 10
Рюкзак Manfrotto PRO Light Flexloader L (MB PL2-BP-FX-L) - фото 11
Рюкзак Manfrotto PRO Light Flexloader L (MB PL2-BP-FX-L) - фото 12
Рюкзак Manfrotto PRO Light Flexloader L (MB PL2-BP-FX-L) - фото 13
Рюкзак Manfrotto PRO Light Flexloader L (MB PL2-BP-FX-L) - фото 14
Рюкзак Manfrotto PRO Light Flexloader L (MB PL2-BP-FX-L) - фото 15
Рюкзак Manfrotto PRO Light Flexloader L (MB PL2-BP-FX-L) - фото 16
Рюкзак Manfrotto PRO Light Flexloader L (MB PL2-BP-FX-L) - фото 17
Рюкзак Manfrotto PRO Light Flexloader L (MB PL2-BP-FX-L) - фото 18
Рюкзак Manfrotto PRO Light Flexloader L (MB PL2-BP-FX-L) - фото 19
Рюкзак Manfrotto PRO Light Flexloader L (MB PL2-BP-FX-L) - фото 20
Рюкзак Manfrotto PRO Light Flexloader L (MB PL2-BP-FX-L) - фото 21
Рюкзак Manfrotto PRO Light Flexloader L (MB PL2-BP-FX-L) - фото 22
Рюкзак Manfrotto PRO Light Flexloader L (MB PL2-BP-FX-L) - фото 23
Рюкзак Manfrotto PRO Light Flexloader L (MB PL2-BP-FX-L) - фото 24
Рюкзак Manfrotto PRO Light Flexloader L (MB PL2-BP-FX-L) - фото 25
Рюкзак Manfrotto PRO Light Flexloader L (MB PL2-BP-FX-L) - фото 26
Рюкзак Manfrotto PRO Light Flexloader L (MB PL2-BP-FX-L) - фото 27
Рюкзак Manfrotto PRO Light Flexloader L (MB PL2-BP-FX-L) - фото 28
Рюкзак Manfrotto PRO Light Flexloader L (MB PL2-BP-FX-L) - фото 29
Рюкзак Manfrotto PRO Light Flexloader L (MB PL2-BP-FX-L) - фото 30
Рюкзак Manfrotto PRO Light Flexloader L (MB PL2-BP-FX-L) - фото 31
Рюкзак Manfrotto PRO Light Flexloader L (MB PL2-BP-FX-L) - фото 32
Рюкзак Manfrotto PRO Light Flexloader L (MB PL2-BP-FX-L) - фото 33
Рюкзак Manfrotto PRO Light Flexloader L (MB PL2-BP-FX-L) - фото 34
Рюкзак Manfrotto PRO Light Flexloader L (MB PL2-BP-FX-L) - фото 35
Рюкзак Manfrotto PRO Light Flexloader L (MB PL2-BP-FX-L) - фото 36
Рюкзак Manfrotto PRO Light Flexloader L (MB PL2-BP-FX-L) - фото 37
Рюкзак Manfrotto PRO Light Flexloader L (MB PL2-BP-FX-L) - фото 38
Рюкзак Manfrotto PRO Light Flexloader L (MB PL2-BP-FX-L) - фото 39
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Рюкзак
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  • Рюкзак Manfrotto PRO Light Flexloader L (MB PL2-BP-FX-L) - фото 11
  • Рюкзак Manfrotto PRO Light Flexloader L (MB PL2-BP-FX-L) - фото 12
  • Рюкзак Manfrotto PRO Light Flexloader L (MB PL2-BP-FX-L) - фото 13
  • Рюкзак Manfrotto PRO Light Flexloader L (MB PL2-BP-FX-L) - фото 14
  • Рюкзак Manfrotto PRO Light Flexloader L (MB PL2-BP-FX-L) - фото 15
  • Рюкзак Manfrotto PRO Light Flexloader L (MB PL2-BP-FX-L) - фото 16
  • Рюкзак Manfrotto PRO Light Flexloader L (MB PL2-BP-FX-L) - фото 17
  • Рюкзак Manfrotto PRO Light Flexloader L (MB PL2-BP-FX-L) - фото 18
  • Рюкзак Manfrotto PRO Light Flexloader L (MB PL2-BP-FX-L) - фото 19
  • Рюкзак Manfrotto PRO Light Flexloader L (MB PL2-BP-FX-L) - фото 20
  • Рюкзак Manfrotto PRO Light Flexloader L (MB PL2-BP-FX-L) - фото 21
  • Рюкзак Manfrotto PRO Light Flexloader L (MB PL2-BP-FX-L) - фото 22
  • Рюкзак Manfrotto PRO Light Flexloader L (MB PL2-BP-FX-L) - фото 23
  • Рюкзак Manfrotto PRO Light Flexloader L (MB PL2-BP-FX-L) - фото 24
  • Рюкзак Manfrotto PRO Light Flexloader L (MB PL2-BP-FX-L) - фото 25
  • Рюкзак Manfrotto PRO Light Flexloader L (MB PL2-BP-FX-L) - фото 26
  • Рюкзак Manfrotto PRO Light Flexloader L (MB PL2-BP-FX-L) - фото 27
  • Рюкзак Manfrotto PRO Light Flexloader L (MB PL2-BP-FX-L) - фото 28
  • Рюкзак Manfrotto PRO Light Flexloader L (MB PL2-BP-FX-L) - фото 29
  • Рюкзак Manfrotto PRO Light Flexloader L (MB PL2-BP-FX-L) - фото 30
  • Рюкзак Manfrotto PRO Light Flexloader L (MB PL2-BP-FX-L) - фото 31
  • Рюкзак Manfrotto PRO Light Flexloader L (MB PL2-BP-FX-L) - фото 32
  • Рюкзак Manfrotto PRO Light Flexloader L (MB PL2-BP-FX-L) - фото 33
  • Рюкзак Manfrotto PRO Light Flexloader L (MB PL2-BP-FX-L) - фото 34
  • Рюкзак Manfrotto PRO Light Flexloader L (MB PL2-BP-FX-L) - фото 35
  • Рюкзак Manfrotto PRO Light Flexloader L (MB PL2-BP-FX-L) - фото 36
  • Рюкзак Manfrotto PRO Light Flexloader L (MB PL2-BP-FX-L) - фото 37
  • Рюкзак Manfrotto PRO Light Flexloader L (MB PL2-BP-FX-L) - фото 38
  • Рюкзак Manfrotto PRO Light Flexloader L (MB PL2-BP-FX-L) - фото 39
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
38 000 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 710849
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Характеристики

Бренд
Manfrotto
Тип товара
Рюкзак
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
56х36х35
Вес, кг.
2.3

Описание товара Рюкзак Manfrotto PRO Light Flexloader L (MB PL2-BP-FX-L)

Рюкзак Manfrotto PRO Light Flexloader L разработан для обеспечения высокого уровня безопасности оборудования профессионального фотографа или видеографа. В рюкзаках PRO Light применена новая система защиты M-Guard, которая была разработана и протестирована в лабораторных условиях, чтобы гарантировать высочайший уровень защиты и поглощения ударов в тех областях контакта, где это особенно важно. Разделители M-Guard изготовлены из вспененного этилвинилацетата высокой плотности (EVA), который обеспечивает исключительно высокий уровень поглощения ударов и при этом отличается компактностью. А возможность перестановки перегородок поможет оптимально использовать внутреннее пространство. Кроме того, использование в основе рюкзака вспененного материала SAS-TEC с эффектом памяти и стойкостью к ударам обеспечивает дополнительные амортизирующие свойства. Для большей беззаботности предусмотрен замок стандарта TSA. PRO Light Flexloader L - это рюкзак с возможностью расширения: расширяющийся задний карман для стабилизатора оптимизирует возможности для хранения и доступа. Этот карман отделен от основного отсека и обеспечивает дополнительное пространство, не занимая место под камеру или объектив. В основном отсеке, который имеет фронтальный доступ, разместится пара зеркальных или беззеркальных камер (либо видеокамера), несколько объективов, дрон в сложенном виде. Предусмотрено фронтальное отделение с карманами, отсек для ноутбука 15 дюймов, в комплекте идет удобный съемный чехол для аксессуаров.

Отзывы о товаре Рюкзак Manfrotto PRO Light Flexloader L (MB PL2-BP-FX-L)




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Курьерская доставка в Санкт-Петербурге

Характеристики
Бренд
Manfrotto
Тип товара
Рюкзак
Страна производитель
Китай
Описание
Рюкзак Manfrotto PRO Light Flexloader L разработан для обеспечения высокого уровня безопасности оборудования профессионального фотографа или видеографа. В рюкзаках PRO Light применена новая система защиты M-Guard, которая была разработана и протестирована в лабораторных условиях, чтобы гарантировать высочайший уровень защиты и поглощения ударов в тех областях контакта, где это особенно важно. Разделители M-Guard изготовлены из вспененного этилвинилацетата высокой плотности (EVA), который обеспечивает исключительно высокий уровень поглощения ударов и при этом отличается компактностью. А возможность перестановки перегородок поможет оптимально использовать внутреннее пространство. Кроме того, использование в основе рюкзака вспененного материала SAS-TEC с эффектом памяти и стойкостью к ударам обеспечивает дополнительные амортизирующие свойства. Для большей беззаботности предусмотрен замок стандарта TSA. PRO Light Flexloader L - это рюкзак с возможностью расширения: расширяющийся задний карман для стабилизатора оптимизирует возможности для хранения и доступа. Этот карман отделен от основного отсека и обеспечивает дополнительное пространство, не занимая место под камеру или объектив. В основном отсеке, который имеет фронтальный доступ, разместится пара зеркальных или беззеркальных камер (либо видеокамера), несколько объективов, дрон в сложенном виде. Предусмотрено фронтальное отделение с карманами, отсек для ноутбука 15 дюймов, в комплекте идет удобный съемный чехол для аксессуаров.
Самовывоз
Доставка
Отзывы


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Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
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