Рюкзак Manfrotto PRO Light Flexloader L (MB PL2-BP-FX-L)
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Характеристики
Описание товара Рюкзак Manfrotto PRO Light Flexloader L (MB PL2-BP-FX-L)
Рюкзак Manfrotto PRO Light Flexloader L разработан для обеспечения высокого уровня безопасности оборудования профессионального фотографа или видеографа. В рюкзаках PRO Light применена новая система защиты M-Guard, которая была разработана и протестирована в лабораторных условиях, чтобы гарантировать высочайший уровень защиты и поглощения ударов в тех областях контакта, где это особенно важно. Разделители M-Guard изготовлены из вспененного этилвинилацетата высокой плотности (EVA), который обеспечивает исключительно высокий уровень поглощения ударов и при этом отличается компактностью. А возможность перестановки перегородок поможет оптимально использовать внутреннее пространство. Кроме того, использование в основе рюкзака вспененного материала SAS-TEC с эффектом памяти и стойкостью к ударам обеспечивает дополнительные амортизирующие свойства. Для большей беззаботности предусмотрен замок стандарта TSA. PRO Light Flexloader L - это рюкзак с возможностью расширения: расширяющийся задний карман для стабилизатора оптимизирует возможности для хранения и доступа. Этот карман отделен от основного отсека и обеспечивает дополнительное пространство, не занимая место под камеру или объектив. В основном отсеке, который имеет фронтальный доступ, разместится пара зеркальных или беззеркальных камер (либо видеокамера), несколько объективов, дрон в сложенном виде. Предусмотрено фронтальное отделение с карманами, отсек для ноутбука 15 дюймов, в комплекте идет удобный съемный чехол для аксессуаров.
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Смотрите также: Аккумуляторы и зарядные устройства для фотоаппаратов, Аксессуары для фотоаппаратов, Аксессуары для экшн-камер, Микрофоны, Объективы, Оптические приборы, Прицелы и аксессуары, Ручные стабилизаторы и стедикамы, Светофильтры, Устройства звукозаписи, Фотовспышки, Фотооборудование, Штативы и моноподы, Экшн-камеры
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