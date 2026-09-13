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Рюкзак Manfrotto Advanced Travel Backpack M III (MB MA3-BP-T) купить с доставкой в Санкт-Петербурге
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Рюкзак Manfrotto Advanced Travel Backpack M III (MB MA3-BP-T)

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Рюкзак Manfrotto Advanced Travel Backpack M III (MB MA3-BP-T) - фото 1
Рюкзак Manfrotto Advanced Travel Backpack M III (MB MA3-BP-T) - фото 2
Рюкзак Manfrotto Advanced Travel Backpack M III (MB MA3-BP-T) - фото 3
Рюкзак Manfrotto Advanced Travel Backpack M III (MB MA3-BP-T) - фото 4
Рюкзак Manfrotto Advanced Travel Backpack M III (MB MA3-BP-T) - фото 5
Рюкзак Manfrotto Advanced Travel Backpack M III (MB MA3-BP-T) - фото 6
Рюкзак Manfrotto Advanced Travel Backpack M III (MB MA3-BP-T) - фото 7
Рюкзак Manfrotto Advanced Travel Backpack M III (MB MA3-BP-T) - фото 8
Рюкзак Manfrotto Advanced Travel Backpack M III (MB MA3-BP-T) - фото 9
Рюкзак Manfrotto Advanced Travel Backpack M III (MB MA3-BP-T) - фото 10
Рюкзак Manfrotto Advanced Travel Backpack M III (MB MA3-BP-T) - фото 11
Рюкзак Manfrotto Advanced Travel Backpack M III (MB MA3-BP-T) - фото 12
Рюкзак Manfrotto Advanced Travel Backpack M III (MB MA3-BP-T) - фото 13
Рюкзак Manfrotto Advanced Travel Backpack M III (MB MA3-BP-T) - фото 14
Рюкзак Manfrotto Advanced Travel Backpack M III (MB MA3-BP-T) - фото 15
Рюкзак Manfrotto Advanced Travel Backpack M III (MB MA3-BP-T) - фото 16
Рюкзак Manfrotto Advanced Travel Backpack M III (MB MA3-BP-T) - фото 17
Рюкзак Manfrotto Advanced Travel Backpack M III (MB MA3-BP-T) - фото 18
Рюкзак Manfrotto Advanced Travel Backpack M III (MB MA3-BP-T) - фото 19
Рюкзак Manfrotto Advanced Travel Backpack M III (MB MA3-BP-T) - фото 20
Рюкзак Manfrotto Advanced Travel Backpack M III (MB MA3-BP-T) - фото 21
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Рюкзак
  • Рюкзак Manfrotto Advanced Travel Backpack M III (MB MA3-BP-T) - фото 1
  • Рюкзак Manfrotto Advanced Travel Backpack M III (MB MA3-BP-T) - фото 2
  • Рюкзак Manfrotto Advanced Travel Backpack M III (MB MA3-BP-T) - фото 3
  • Рюкзак Manfrotto Advanced Travel Backpack M III (MB MA3-BP-T) - фото 4
  • Рюкзак Manfrotto Advanced Travel Backpack M III (MB MA3-BP-T) - фото 5
  • Рюкзак Manfrotto Advanced Travel Backpack M III (MB MA3-BP-T) - фото 6
  • Рюкзак Manfrotto Advanced Travel Backpack M III (MB MA3-BP-T) - фото 7
  • Рюкзак Manfrotto Advanced Travel Backpack M III (MB MA3-BP-T) - фото 8
  • Рюкзак Manfrotto Advanced Travel Backpack M III (MB MA3-BP-T) - фото 9
  • Рюкзак Manfrotto Advanced Travel Backpack M III (MB MA3-BP-T) - фото 10
  • Рюкзак Manfrotto Advanced Travel Backpack M III (MB MA3-BP-T) - фото 11
  • Рюкзак Manfrotto Advanced Travel Backpack M III (MB MA3-BP-T) - фото 12
  • Рюкзак Manfrotto Advanced Travel Backpack M III (MB MA3-BP-T) - фото 13
  • Рюкзак Manfrotto Advanced Travel Backpack M III (MB MA3-BP-T) - фото 14
  • Рюкзак Manfrotto Advanced Travel Backpack M III (MB MA3-BP-T) - фото 15
  • Рюкзак Manfrotto Advanced Travel Backpack M III (MB MA3-BP-T) - фото 16
  • Рюкзак Manfrotto Advanced Travel Backpack M III (MB MA3-BP-T) - фото 17
  • Рюкзак Manfrotto Advanced Travel Backpack M III (MB MA3-BP-T) - фото 18
  • Рюкзак Manfrotto Advanced Travel Backpack M III (MB MA3-BP-T) - фото 19
  • Рюкзак Manfrotto Advanced Travel Backpack M III (MB MA3-BP-T) - фото 20
  • Рюкзак Manfrotto Advanced Travel Backpack M III (MB MA3-BP-T) - фото 21
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
23 750 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 710845
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Характеристики

Бренд
Manfrotto
Тип товара
Рюкзак
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
40х32х15
Вес, кг.
1.43

Описание товара Рюкзак Manfrotto Advanced Travel Backpack M III (MB MA3-BP-T)

Компактный, удобный рюкзак Manfrotto Advanced Travel Backpack III (MB MA3-BP-T) для DSLR или беззеркальных камер ориентирован на фотографов-путешественников. Рюкзак рассчитан на комплект фототехники, складной дрон, компактный стабилизатор и штатив. Доступ в верхнее и нижнее отделения осуществляется с одной боковой стороны рюкзака через боковой клапан. Можно использовать боковой доступ только к фотоотделению или полный боковой доступ к технике и личным вещам. Расширяемый боковой карман с другой стороны рюкзака можно использовать под штатив, стабилизатор, например, DJI Osmo Mobile 2. Предусмотрено крепление для штатива также спереди рюкзака. Рюкзак вмещает комплект из камеры Canon EOS 5D mark IV с дополнительными 3-4 объективами в зависимости от размера (например, 16-35 / 2.8, 24-70 / 2.8 или 70-200 / 2.8). Алтернативный вариант загрузки предполагает возможность разместить полнокадровую беззеркальную камеру, такую как полнокадровая Sony Alpha с объективом 70-200 мм f / 4 плюс DJI Mavic Pro 2 с несколькими аккумуляторами и пультом управления. В верхней части рюкзака предусмотрено место для личных вещей, также небольшие аксессуары можно разместить во внешнем верхнем кармане. В фотоотделении используется система защитных перегородок M-GUARD, которая гарантирует непревзойденную защиту и безопасность фототехники в любой ситуации. Перегородки M-Guard выполнены из высокоплотной пены EVA, они обеспечивают исключительную ударопрочную защиту и имеют сверхтонкий профиль. Перегородки максимально компактны и дают полную защиту техники при максимальном использовании пространства. Дизайн рюкзака позволяет быстро извлечь нужную технику или личные вещи, не затратив лишнее время и избежать суеты. Специальное отделение вмещает 15-дюймовый ноутбук с удобным отдельным доступом сбоку. При необходимости можно убрать все перегородки, трансформировав рюкзак в обычную туристическую модель. Внешняя ткань имеет водоотталкивающую пропитку. Всепогодный чехол дополнительно защитит от дождя.

Отзывы о товаре Рюкзак Manfrotto Advanced Travel Backpack M III (MB MA3-BP-T)




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Курьерская доставка в Санкт-Петербурге

Характеристики
Бренд
Manfrotto
Тип товара
Рюкзак
Страна производитель
Китай
Описание
Компактный, удобный рюкзак Manfrotto Advanced Travel Backpack III (MB MA3-BP-T) для DSLR или беззеркальных камер ориентирован на фотографов-путешественников. Рюкзак рассчитан на комплект фототехники, складной дрон, компактный стабилизатор и штатив. Доступ в верхнее и нижнее отделения осуществляется с одной боковой стороны рюкзака через боковой клапан. Можно использовать боковой доступ только к фотоотделению или полный боковой доступ к технике и личным вещам. Расширяемый боковой карман с другой стороны рюкзака можно использовать под штатив, стабилизатор, например, DJI Osmo Mobile 2. Предусмотрено крепление для штатива также спереди рюкзака. Рюкзак вмещает комплект из камеры Canon EOS 5D mark IV с дополнительными 3-4 объективами в зависимости от размера (например, 16-35 / 2.8, 24-70 / 2.8 или 70-200 / 2.8). Алтернативный вариант загрузки предполагает возможность разместить полнокадровую беззеркальную камеру, такую как полнокадровая Sony Alpha с объективом 70-200 мм f / 4 плюс DJI Mavic Pro 2 с несколькими аккумуляторами и пультом управления. В верхней части рюкзака предусмотрено место для личных вещей, также небольшие аксессуары можно разместить во внешнем верхнем кармане. В фотоотделении используется система защитных перегородок M-GUARD, которая гарантирует непревзойденную защиту и безопасность фототехники в любой ситуации. Перегородки M-Guard выполнены из высокоплотной пены EVA, они обеспечивают исключительную ударопрочную защиту и имеют сверхтонкий профиль. Перегородки максимально компактны и дают полную защиту техники при максимальном использовании пространства. Дизайн рюкзака позволяет быстро извлечь нужную технику или личные вещи, не затратив лишнее время и избежать суеты. Специальное отделение вмещает 15-дюймовый ноутбук с удобным отдельным доступом сбоку. При необходимости можно убрать все перегородки, трансформировав рюкзак в обычную туристическую модель. Внешняя ткань имеет водоотталкивающую пропитку. Всепогодный чехол дополнительно защитит от дождя.
Самовывоз
Доставка
Отзывы


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