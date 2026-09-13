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Рюкзак Manfrotto Advanced Fast Backpack M III (MB MA3-BP-FM) купить с доставкой в Санкт-Петербурге
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Рюкзак Manfrotto Advanced Fast Backpack M III (MB MA3-BP-FM)

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Рюкзак Manfrotto Advanced Fast Backpack M III (MB MA3-BP-FM) - фото 1
Рюкзак Manfrotto Advanced Fast Backpack M III (MB MA3-BP-FM) - фото 2
Рюкзак Manfrotto Advanced Fast Backpack M III (MB MA3-BP-FM) - фото 3
Рюкзак Manfrotto Advanced Fast Backpack M III (MB MA3-BP-FM) - фото 4
Рюкзак Manfrotto Advanced Fast Backpack M III (MB MA3-BP-FM) - фото 5
Рюкзак Manfrotto Advanced Fast Backpack M III (MB MA3-BP-FM) - фото 6
Рюкзак Manfrotto Advanced Fast Backpack M III (MB MA3-BP-FM) - фото 7
Рюкзак Manfrotto Advanced Fast Backpack M III (MB MA3-BP-FM) - фото 8
Рюкзак Manfrotto Advanced Fast Backpack M III (MB MA3-BP-FM) - фото 9
Рюкзак Manfrotto Advanced Fast Backpack M III (MB MA3-BP-FM) - фото 10
Рюкзак Manfrotto Advanced Fast Backpack M III (MB MA3-BP-FM) - фото 11
Рюкзак Manfrotto Advanced Fast Backpack M III (MB MA3-BP-FM) - фото 12
Рюкзак Manfrotto Advanced Fast Backpack M III (MB MA3-BP-FM) - фото 13
Рюкзак Manfrotto Advanced Fast Backpack M III (MB MA3-BP-FM) - фото 14
Рюкзак Manfrotto Advanced Fast Backpack M III (MB MA3-BP-FM) - фото 15
Рюкзак Manfrotto Advanced Fast Backpack M III (MB MA3-BP-FM) - фото 16
Рюкзак Manfrotto Advanced Fast Backpack M III (MB MA3-BP-FM) - фото 17
Рюкзак Manfrotto Advanced Fast Backpack M III (MB MA3-BP-FM) - фото 18
Рюкзак Manfrotto Advanced Fast Backpack M III (MB MA3-BP-FM) - фото 19
Рюкзак Manfrotto Advanced Fast Backpack M III (MB MA3-BP-FM) - фото 20
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Рюкзак
  • Рюкзак Manfrotto Advanced Fast Backpack M III (MB MA3-BP-FM) - фото 1
  • Рюкзак Manfrotto Advanced Fast Backpack M III (MB MA3-BP-FM) - фото 2
  • Рюкзак Manfrotto Advanced Fast Backpack M III (MB MA3-BP-FM) - фото 3
  • Рюкзак Manfrotto Advanced Fast Backpack M III (MB MA3-BP-FM) - фото 4
  • Рюкзак Manfrotto Advanced Fast Backpack M III (MB MA3-BP-FM) - фото 5
  • Рюкзак Manfrotto Advanced Fast Backpack M III (MB MA3-BP-FM) - фото 6
  • Рюкзак Manfrotto Advanced Fast Backpack M III (MB MA3-BP-FM) - фото 7
  • Рюкзак Manfrotto Advanced Fast Backpack M III (MB MA3-BP-FM) - фото 8
  • Рюкзак Manfrotto Advanced Fast Backpack M III (MB MA3-BP-FM) - фото 9
  • Рюкзак Manfrotto Advanced Fast Backpack M III (MB MA3-BP-FM) - фото 10
  • Рюкзак Manfrotto Advanced Fast Backpack M III (MB MA3-BP-FM) - фото 11
  • Рюкзак Manfrotto Advanced Fast Backpack M III (MB MA3-BP-FM) - фото 12
  • Рюкзак Manfrotto Advanced Fast Backpack M III (MB MA3-BP-FM) - фото 13
  • Рюкзак Manfrotto Advanced Fast Backpack M III (MB MA3-BP-FM) - фото 14
  • Рюкзак Manfrotto Advanced Fast Backpack M III (MB MA3-BP-FM) - фото 15
  • Рюкзак Manfrotto Advanced Fast Backpack M III (MB MA3-BP-FM) - фото 16
  • Рюкзак Manfrotto Advanced Fast Backpack M III (MB MA3-BP-FM) - фото 17
  • Рюкзак Manfrotto Advanced Fast Backpack M III (MB MA3-BP-FM) - фото 18
  • Рюкзак Manfrotto Advanced Fast Backpack M III (MB MA3-BP-FM) - фото 19
  • Рюкзак Manfrotto Advanced Fast Backpack M III (MB MA3-BP-FM) - фото 20
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
21 850 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 710844
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Характеристики

Бренд
Manfrotto
Тип товара
Рюкзак
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
44х31х19
Вес, кг.
1.23

Описание товара Рюкзак Manfrotto Advanced Fast Backpack M III (MB MA3-BP-FM)

Многофункциональный рюкзак Advanced FAST backpack III (MB MA3-BP-FM) для фототехники предназначен для использования во время динамичной съемки. Рюкзак был разработан с учетом пожеланий фотографов: двусторонний доступ к основному фотоотделению, доступ сверху для личных вещей или второй камеры, а при полном доступе спереди можно легко разместить весь комплект техники. Рюкзак вмещает полнокадровую беззеркальную камеру с объективом 70-200 мм f / 4 вместе с 3 дополнительными объективами и вспышкой. Внутреннее пространство разделено на два отделения: нижняя часть предназначена для фотооборудования, верхняя часть может использоваться для личных вещей или второй камеры.

Отзывы о товаре Рюкзак Manfrotto Advanced Fast Backpack M III (MB MA3-BP-FM)




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Курьерская доставка в Санкт-Петербурге

Характеристики
Бренд
Manfrotto
Тип товара
Рюкзак
Страна производитель
Китай
Описание
Многофункциональный рюкзак Advanced FAST backpack III (MB MA3-BP-FM) для фототехники предназначен для использования во время динамичной съемки. Рюкзак был разработан с учетом пожеланий фотографов: двусторонний доступ к основному фотоотделению, доступ сверху для личных вещей или второй камеры, а при полном доступе спереди можно легко разместить весь комплект техники. Рюкзак вмещает полнокадровую беззеркальную камеру с объективом 70-200 мм f / 4 вместе с 3 дополнительными объективами и вспышкой. Внутреннее пространство разделено на два отделения: нижняя часть предназначена для фотооборудования, верхняя часть может использоваться для личных вещей или второй камеры.
Самовывоз
Доставка
Отзывы


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Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
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