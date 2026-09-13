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Рюкзак Manfrotto Advanced Compact Backpack III (MB MA3-BP-C) купить с доставкой в Санкт-Петербурге
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Рюкзак Manfrotto Advanced Compact Backpack III (MB MA3-BP-C)

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Рюкзак Manfrotto Advanced Compact Backpack III (MB MA3-BP-C) - фото 1
Рюкзак Manfrotto Advanced Compact Backpack III (MB MA3-BP-C) - фото 2
Рюкзак Manfrotto Advanced Compact Backpack III (MB MA3-BP-C) - фото 3
Рюкзак Manfrotto Advanced Compact Backpack III (MB MA3-BP-C) - фото 4
Рюкзак Manfrotto Advanced Compact Backpack III (MB MA3-BP-C) - фото 5
Рюкзак Manfrotto Advanced Compact Backpack III (MB MA3-BP-C) - фото 6
Рюкзак Manfrotto Advanced Compact Backpack III (MB MA3-BP-C) - фото 7
Рюкзак Manfrotto Advanced Compact Backpack III (MB MA3-BP-C) - фото 8
Рюкзак Manfrotto Advanced Compact Backpack III (MB MA3-BP-C) - фото 9
Рюкзак Manfrotto Advanced Compact Backpack III (MB MA3-BP-C) - фото 10
Рюкзак Manfrotto Advanced Compact Backpack III (MB MA3-BP-C) - фото 11
Рюкзак Manfrotto Advanced Compact Backpack III (MB MA3-BP-C) - фото 12
Рюкзак Manfrotto Advanced Compact Backpack III (MB MA3-BP-C) - фото 13
Рюкзак Manfrotto Advanced Compact Backpack III (MB MA3-BP-C) - фото 14
Рюкзак Manfrotto Advanced Compact Backpack III (MB MA3-BP-C) - фото 15
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Рюкзак
  • Рюкзак Manfrotto Advanced Compact Backpack III (MB MA3-BP-C) - фото 1
  • Рюкзак Manfrotto Advanced Compact Backpack III (MB MA3-BP-C) - фото 2
  • Рюкзак Manfrotto Advanced Compact Backpack III (MB MA3-BP-C) - фото 3
  • Рюкзак Manfrotto Advanced Compact Backpack III (MB MA3-BP-C) - фото 4
  • Рюкзак Manfrotto Advanced Compact Backpack III (MB MA3-BP-C) - фото 5
  • Рюкзак Manfrotto Advanced Compact Backpack III (MB MA3-BP-C) - фото 6
  • Рюкзак Manfrotto Advanced Compact Backpack III (MB MA3-BP-C) - фото 7
  • Рюкзак Manfrotto Advanced Compact Backpack III (MB MA3-BP-C) - фото 8
  • Рюкзак Manfrotto Advanced Compact Backpack III (MB MA3-BP-C) - фото 9
  • Рюкзак Manfrotto Advanced Compact Backpack III (MB MA3-BP-C) - фото 10
  • Рюкзак Manfrotto Advanced Compact Backpack III (MB MA3-BP-C) - фото 11
  • Рюкзак Manfrotto Advanced Compact Backpack III (MB MA3-BP-C) - фото 12
  • Рюкзак Manfrotto Advanced Compact Backpack III (MB MA3-BP-C) - фото 13
  • Рюкзак Manfrotto Advanced Compact Backpack III (MB MA3-BP-C) - фото 14
  • Рюкзак Manfrotto Advanced Compact Backpack III (MB MA3-BP-C) - фото 15
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
16 530 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 710843
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Характеристики

Бренд
Manfrotto
Тип товара
Рюкзак
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
44х26х17
Вес, г.
880

Описание товара Рюкзак Manfrotto Advanced Compact Backpack III (MB MA3-BP-C)

Практичный, компактный и удобный рюкзак Advanced COMPACT backpack III (MB MA3-BP-C) ориентирован на фотографов-любителей и профессионалов, имеющих в своем распоряжении комплект техники из зеркальной или беззеркальной камеры, а также складной дрон и компактный штатив. Верхний доступ к технике организован за счет широкого клапана, на внутренней стороне которого имеется карман под мелкие аксессуары. Нижнее отделение с отдельным доступом предназначено под личные вещи. Предусмотрено размещение штатива в боковом кармане. В верхней части имеется небольшой карман под небольшие вещи для быстрого доступа с внешней стороны рюкзака. Специальная петля позволит закрепить рюкзак на ручке чемодана при транспортировке в многолюдном месте. Всепогодный чехол защитит от дождя. 3D формованная уплотненная задняя спинка разработана с целью обеспечить комфорт в сочетании с минимальным весом. Рюкзак выполнен в элегантном стиле Manfrotto, имеет общие черты, характерные всей коллекции Advanced III. Объемный черный 3D логотип, стильный и лаконичный внешний материал, фирменная подкладка и фурнитура подчеркивают премиальный уровень продуктов, демонстрируют высокое качество производства.

Отзывы о товаре Рюкзак Manfrotto Advanced Compact Backpack III (MB MA3-BP-C)




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Курьерская доставка в Санкт-Петербурге

Характеристики
Бренд
Manfrotto
Тип товара
Рюкзак
Страна производитель
Китай
Описание
Практичный, компактный и удобный рюкзак Advanced COMPACT backpack III (MB MA3-BP-C) ориентирован на фотографов-любителей и профессионалов, имеющих в своем распоряжении комплект техники из зеркальной или беззеркальной камеры, а также складной дрон и компактный штатив. Верхний доступ к технике организован за счет широкого клапана, на внутренней стороне которого имеется карман под мелкие аксессуары. Нижнее отделение с отдельным доступом предназначено под личные вещи. Предусмотрено размещение штатива в боковом кармане. В верхней части имеется небольшой карман под небольшие вещи для быстрого доступа с внешней стороны рюкзака. Специальная петля позволит закрепить рюкзак на ручке чемодана при транспортировке в многолюдном месте. Всепогодный чехол защитит от дождя. 3D формованная уплотненная задняя спинка разработана с целью обеспечить комфорт в сочетании с минимальным весом. Рюкзак выполнен в элегантном стиле Manfrotto, имеет общие черты, характерные всей коллекции Advanced III. Объемный черный 3D логотип, стильный и лаконичный внешний материал, фирменная подкладка и фурнитура подчеркивают премиальный уровень продуктов, демонстрируют высокое качество производства.
Самовывоз
Доставка
Отзывы


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Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
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