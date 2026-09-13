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Cумка Manfrotto Pro Light Cineloader Small (MB PL-CL-S) купить с доставкой в Санкт-Петербурге
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Cумка Manfrotto Pro Light Cineloader Small (MB PL-CL-S)

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Cумка Manfrotto Pro Light Cineloader Small (MB PL-CL-S) - фото 1
Cумка Manfrotto Pro Light Cineloader Small (MB PL-CL-S) - фото 2
Cумка Manfrotto Pro Light Cineloader Small (MB PL-CL-S) - фото 3
Cумка Manfrotto Pro Light Cineloader Small (MB PL-CL-S) - фото 4
Cумка Manfrotto Pro Light Cineloader Small (MB PL-CL-S) - фото 5
Cумка Manfrotto Pro Light Cineloader Small (MB PL-CL-S) - фото 6
Cумка Manfrotto Pro Light Cineloader Small (MB PL-CL-S) - фото 7
Cумка Manfrotto Pro Light Cineloader Small (MB PL-CL-S) - фото 8
Cумка Manfrotto Pro Light Cineloader Small (MB PL-CL-S) - фото 9
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Сумка
  • Cумка Manfrotto Pro Light Cineloader Small (MB PL-CL-S) - фото 1
  • Cумка Manfrotto Pro Light Cineloader Small (MB PL-CL-S) - фото 2
  • Cумка Manfrotto Pro Light Cineloader Small (MB PL-CL-S) - фото 3
  • Cумка Manfrotto Pro Light Cineloader Small (MB PL-CL-S) - фото 4
  • Cумка Manfrotto Pro Light Cineloader Small (MB PL-CL-S) - фото 5
  • Cумка Manfrotto Pro Light Cineloader Small (MB PL-CL-S) - фото 6
  • Cумка Manfrotto Pro Light Cineloader Small (MB PL-CL-S) - фото 7
  • Cумка Manfrotto Pro Light Cineloader Small (MB PL-CL-S) - фото 8
  • Cумка Manfrotto Pro Light Cineloader Small (MB PL-CL-S) - фото 9
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
38 760 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 710841
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Характеристики

Бренд
Manfrotto
Тип товара
Сумка
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
45х25х24
Вес, кг.
1.95

Описание товара Cумка Manfrotto Pro Light Cineloader Small (MB PL-CL-S)

Сумка Manfrotto PRO Light Cineloader Bag (Small) - вместительный кофр для видеоборудования и не только. Разработанный таким образом, чтобы идеально вмещать полностью оснащенную камеру или беззеркальную видеосистему с аксессуарами, инструментами или аудиооборудованием. Разработанный специально для быстрого выполнения заданий, Кофр Pro Light Cineloader Small является самым легким и компактным в линейке. Идеально подходит для видеожурналистов в разъездах или для группы из одного человека. Протестирован на грузоподъемность 10 кг, что дает множество возможностей для комплектации его полезным фотооборудованием.

Отзывы о товаре Cумка Manfrotto Pro Light Cineloader Small (MB PL-CL-S)




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Характеристики
Бренд
Manfrotto
Тип товара
Сумка
Страна производитель
Китай
Описание
Сумка Manfrotto PRO Light Cineloader Bag (Small) - вместительный кофр для видеоборудования и не только. Разработанный таким образом, чтобы идеально вмещать полностью оснащенную камеру или беззеркальную видеосистему с аксессуарами, инструментами или аудиооборудованием. Разработанный специально для быстрого выполнения заданий, Кофр Pro Light Cineloader Small является самым легким и компактным в линейке. Идеально подходит для видеожурналистов в разъездах или для группы из одного человека. Протестирован на грузоподъемность 10 кг, что дает множество возможностей для комплектации его полезным фотооборудованием.
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Cумка Manfrotto Pro Light Cineloader Small (MB PL-CL-S) - фото, характеристики, описание и цена представлены на карточке товара. Для того, чтобы сразу узнать о поступлении этого товара в наш интернет-магазин, вам надо подписаться на уведомление по email, оставив адрес своей электронной почты в форме выше на данной странице.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
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