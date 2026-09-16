Пусковое устройство аккумуляторное ЗУБР АПУ-800, 12 В, макс. 800 А, Профессионал (59319)
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Пусковое устройство
Max потребляемая мощность запуска, Вт
9600
Напряжение автомобильного аккумулятора, В
12
Максимальная емкость аккумулятора, А·ч
11
Максимальный ток запуска, А
800
Индикатор заряда
да
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
7 280 руб.
В наличии
Код товара: 710837
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Доставка в Санкт-Петербурге
Загружаем...
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Самовывоз в Санкт-Петербурге
Загружаем...
7 280 руб.
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Характеристики
Бренд
Тип товара
Пусковое устройство
Комплектация
Пусковое устройство; Силовой провод с зажимными контактами.; Адаптер 14 В/1 А.; Автомобильная розетка внешняя 12 В.; Кабель USB type-c, 30 см.; Зарядное устройство.; Чехол для переноски.; Руководство по эксплуатации
Max потребляемая мощность запуска, Вт
9600
Напряжение автомобильного аккумулятора, В
12
Максимальная емкость аккумулятора, А·ч
11
Максимальный ток запуска, А
800
Индикатор заряда
да
Фонарик
да
Чехол
да
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
20х11х10
Вес, г.
830
Описание товара Пусковое устройство аккумуляторное ЗУБР АПУ-800, 12 В, макс. 800 А, Профессионал (59319)
Аккумуляторное пусковое устройство ЗУБРАПУ-800 12 В, макс. 800 А 59319 - специальное пуско-зарядное устройство с литий-полимерными аккумуляторами, для аварийного запуска двигателя транспортного средства в случае неисправной АКБ. Устройство подходит для любых типов транспортных средств с напряжением бортовой сети 12 В, а также служит для подзарядки и работы широкого ряда мобильной техники и электроники от встроенных разъемов USB 5 В. Рекомендовано для любых типов транспортных средств бензиновыми двигателями до 5000 см куб. и дизельными до 3000 см куб.
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Бренд
Тип товара
Пусковое устройство
Комплектация
Пусковое устройство; Силовой провод с зажимными контактами.; Адаптер 14 В/1 А.; Автомобильная розетка внешняя 12 В.; Кабель USB type-c, 30 см.; Зарядное устройство.; Чехол для переноски.; Руководство по эксплуатации
Max потребляемая мощность запуска, Вт
9600
Напряжение автомобильного аккумулятора, В
12
Максимальная емкость аккумулятора, А·ч
11
Максимальный ток запуска, А
800
Индикатор заряда
да
Фонарик
да
Чехол
да
Страна производитель
Китай
Аккумуляторное пусковое устройство ЗУБРАПУ-800 12 В, макс. 800 А 59319 - специальное пуско-зарядное устройство с литий-полимерными аккумуляторами, для аварийного запуска двигателя транспортного средства в случае неисправной АКБ. Устройство подходит для любых типов транспортных средств с напряжением бортовой сети 12 В, а также служит для подзарядки и работы широкого ряда мобильной техники и электроники от встроенных разъемов USB 5 В. Рекомендовано для любых типов транспортных средств бензиновыми двигателями до 5000 см куб. и дизельными до 3000 см куб.
Пусковое устройство аккумуляторное ЗУБР АПУ-800, 12 В, макс. 800 А, Профессионал (59319) - стоимость товара 7280 руб. в интернет-магазине КотоФото. Характеристики, фото и описание доступны на карточке товара. Купить товар можно на сайте онлайн или заказать по телефону 8(812)426-98-99 в Санкт-Петербурге, а забрать в пункте самовывоза или оформить доставку на дом.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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