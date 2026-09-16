Провода пусковые морозостойкие ЗУБР 200 А, 2 м, (59330-200-2)
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Пусковое устройство
Напряжение автомобильного аккумулятора, В
24
Максимальный ток запуска, А
200
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
870 руб.
В наличии
Код товара: 710834
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870 руб.
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Характеристики
Бренд
Тип товара
Пусковое устройство
Комплектация
провод для запуска двигателя, сумка
Напряжение автомобильного аккумулятора, В
24
Максимальный ток запуска, А
200
Чехол
да
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
23х21х7
Вес, кг.
1.3
Описание товара Провода пусковые морозостойкие ЗУБР 200 А, 2 м, (59330-200-2)
Стартовые провода ЗУБР выполнены из высококачественных материалов и имеют длительный срок службы. Применяются для запуска двигателей легковых и грузовых автомобилей при низкой температуре воздуха в холодное время года, а также после длительного хранения автомобиля, вызвавшего саморазряд АКБ.
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Курьерская доставка в Санкт-Петербурге
Бренд
Тип товара
Пусковое устройство
Комплектация
провод для запуска двигателя, сумка
Напряжение автомобильного аккумулятора, В
24
Максимальный ток запуска, А
200
Чехол
да
Страна производитель
Китай
Стартовые провода ЗУБР выполнены из высококачественных материалов и имеют длительный срок службы. Применяются для запуска двигателей легковых и грузовых автомобилей при низкой температуре воздуха в холодное время года, а также после длительного хранения автомобиля, вызвавшего саморазряд АКБ.
Провода пусковые морозостойкие ЗУБР 200 А, 2 м, (59330-200-2) - по цене 870 руб. в Санкт-Петербурге. Приобрести товар можно в интернет-магазине КотоФото на сайте, либо по телефону 8(812)426-98-99 в Санкт-Петербурге. Информация о характеристиках и описании указана в карточке товара.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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