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Видеорегистратор Digma FreeDrive 940W черный 8Mpix 2160x3840 170гр. Allwinner купить с доставкой в Санкт-Петербурге
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Видеорегистратор Digma FreeDrive 940W черный 8Mpix 2160x3840 170гр. Allwinner

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Видеорегистратор Digma FreeDrive 940W черный 8Mpix 2160x3840 170гр. Allwinner - фото 1
Видеорегистратор Digma FreeDrive 940W черный 8Mpix 2160x3840 170гр. Allwinner - фото 2
Видеорегистратор Digma FreeDrive 940W черный 8Mpix 2160x3840 170гр. Allwinner - фото 3
Видеорегистратор Digma FreeDrive 940W черный 8Mpix 2160x3840 170гр. Allwinner - фото 4
Видеорегистратор Digma FreeDrive 940W черный 8Mpix 2160x3840 170гр. Allwinner - фото 5
Видеорегистратор Digma FreeDrive 940W черный 8Mpix 2160x3840 170гр. Allwinner - фото 6
Видеорегистратор Digma FreeDrive 940W черный 8Mpix 2160x3840 170гр. Allwinner - фото 7
Видеорегистратор Digma FreeDrive 940W черный 8Mpix 2160x3840 170гр. Allwinner - фото 8
Видеорегистратор Digma FreeDrive 940W черный 8Mpix 2160x3840 170гр. Allwinner - фото 9
Видеорегистратор Digma FreeDrive 940W черный 8Mpix 2160x3840 170гр. Allwinner - фото 10
Видеорегистратор Digma FreeDrive 940W черный 8Mpix 2160x3840 170гр. Allwinner - фото 11
Видеорегистратор Digma FreeDrive 940W черный 8Mpix 2160x3840 170гр. Allwinner - фото 12
Видеорегистратор Digma FreeDrive 940W черный 8Mpix 2160x3840 170гр. Allwinner - фото 13
Видеорегистратор Digma FreeDrive 940W черный 8Mpix 2160x3840 170гр. Allwinner - фото 14
Видеорегистратор Digma FreeDrive 940W черный 8Mpix 2160x3840 170гр. Allwinner - фото 15
Видеорегистратор Digma FreeDrive 940W черный 8Mpix 2160x3840 170гр. Allwinner - фото 16
Видеорегистратор Digma FreeDrive 940W черный 8Mpix 2160x3840 170гр. Allwinner - фото 17
Видеорегистратор Digma FreeDrive 940W черный 8Mpix 2160x3840 170гр. Allwinner - фото 18
Видеорегистратор Digma FreeDrive 940W черный 8Mpix 2160x3840 170гр. Allwinner - фото 19
Видеорегистратор Digma FreeDrive 940W черный 8Mpix 2160x3840 170гр. Allwinner - фото 20
Видеорегистратор Digma FreeDrive 940W черный 8Mpix 2160x3840 170гр. Allwinner - фото 21
Видеорегистратор Digma FreeDrive 940W черный 8Mpix 2160x3840 170гр. Allwinner - фото 22
Видеорегистратор Digma FreeDrive 940W черный 8Mpix 2160x3840 170гр. Allwinner - фото 23
Видеорегистратор Digma FreeDrive 940W черный 8Mpix 2160x3840 170гр. Allwinner - фото 24
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Видеорегистратор Digma FreeDrive 940W черный 8Mpix 2160x3840 170гр. Allwinner - фото 26
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Наличие экрана
да
Диагональ экрана, дюйм
3.2
Кол-во камер
1
Угол обзора
170°
Wi-Fi
да
Наличие GPS
нет
Режим записи
циклическая
Максимальное разрешение видеозаписи
3840x2160
  • Видеорегистратор Digma FreeDrive 940W черный 8Mpix 2160x3840 170гр. Allwinner - фото 1
  • Видеорегистратор Digma FreeDrive 940W черный 8Mpix 2160x3840 170гр. Allwinner - фото 2
  • Видеорегистратор Digma FreeDrive 940W черный 8Mpix 2160x3840 170гр. Allwinner - фото 3
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  • Видеорегистратор Digma FreeDrive 940W черный 8Mpix 2160x3840 170гр. Allwinner - фото 9
  • Видеорегистратор Digma FreeDrive 940W черный 8Mpix 2160x3840 170гр. Allwinner - фото 10
  • Видеорегистратор Digma FreeDrive 940W черный 8Mpix 2160x3840 170гр. Allwinner - фото 11
  • Видеорегистратор Digma FreeDrive 940W черный 8Mpix 2160x3840 170гр. Allwinner - фото 12
  • Видеорегистратор Digma FreeDrive 940W черный 8Mpix 2160x3840 170гр. Allwinner - фото 13
  • Видеорегистратор Digma FreeDrive 940W черный 8Mpix 2160x3840 170гр. Allwinner - фото 14
  • Видеорегистратор Digma FreeDrive 940W черный 8Mpix 2160x3840 170гр. Allwinner - фото 15
  • Видеорегистратор Digma FreeDrive 940W черный 8Mpix 2160x3840 170гр. Allwinner - фото 16
  • Видеорегистратор Digma FreeDrive 940W черный 8Mpix 2160x3840 170гр. Allwinner - фото 17
  • Видеорегистратор Digma FreeDrive 940W черный 8Mpix 2160x3840 170гр. Allwinner - фото 18
  • Видеорегистратор Digma FreeDrive 940W черный 8Mpix 2160x3840 170гр. Allwinner - фото 19
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  • Видеорегистратор Digma FreeDrive 940W черный 8Mpix 2160x3840 170гр. Allwinner - фото 21
  • Видеорегистратор Digma FreeDrive 940W черный 8Mpix 2160x3840 170гр. Allwinner - фото 22
  • Видеорегистратор Digma FreeDrive 940W черный 8Mpix 2160x3840 170гр. Allwinner - фото 23
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  • Видеорегистратор Digma FreeDrive 940W черный 8Mpix 2160x3840 170гр. Allwinner - фото 25
  • Видеорегистратор Digma FreeDrive 940W черный 8Mpix 2160x3840 170гр. Allwinner - фото 26
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
3 480 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 710830
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Характеристики

Бренд
Digma
Комплектация
автомобильное зарядное устройство, документация, крепление на лобовое стекло
Наличие экрана
да
Диагональ экрана, дюйм
3.2
Кол-во камер
1
Угол обзора
170°
Wi-Fi
да
Наличие GPS
нет
Режим записи
циклическая
Максимальное разрешение видеозаписи
3840x2160
Наличие встроенного микрофона
да
Датчик удара (G-сенсор)
да
Наличие радар детектора
нет
Датчик движения
Да
Емкость аккумулятора
5.5
Размеры в упаковке, см
13х11х8
Вес, г.
330

Описание товара Видеорегистратор Digma FreeDrive 940W черный 8Mpix 2160x3840 170гр. Allwinner

Видеорегистратор Digma FreeDrive 940W - регистратор с высоким качеством съёмки в 4К, удобный и быстрый.



Теги товара: , С микрофоном, Мини

Отзывы о товаре Видеорегистратор Digma FreeDrive 940W черный 8Mpix 2160x3840 170гр. Allwinner




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Курьерская доставка в Санкт-Петербурге

Характеристики
Бренд
Digma
Комплектация
автомобильное зарядное устройство, документация, крепление на лобовое стекло
Наличие экрана
да
Диагональ экрана, дюйм
3.2
Кол-во камер
1
Угол обзора
170°
Wi-Fi
да
Наличие GPS
нет
Режим записи
циклическая
Максимальное разрешение видеозаписи
3840x2160
Наличие встроенного микрофона
да
Развернуть
Датчик удара (G-сенсор)
да
Наличие радар детектора
нет
Датчик движения
Да
Емкость аккумулятора
5.5
Описание
Видеорегистратор Digma FreeDrive 940W - регистратор с высоким качеством съёмки в 4К, удобный и быстрый.


Теги товара: , С микрофоном, Мини
Самовывоз
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Отзывы


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