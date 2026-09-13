Гарантия качества
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Характеристики
Наличие экрана
да
Диагональ экрана, дюйм
1.47
Кол-во камер
1
Угол обзора
110°
Wi-Fi
да
Наличие GPS
нет
Режим записи
циклическая
Максимальное разрешение видеозаписи
2560x1440
Оригинальный товар
Гарантия качества
Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда.
Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки.
Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
3 000 руб.
Товар временно отсутствует в продаже
Последняя цена
Последняя цена, по которой товар был в наличии и доступен к заказу
Код товара: 710829
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Описание товара Видеорегистратор Digma FreeDrive 933W черный 4Mpix 1440x2560 1440p 110гр. SA 223
Видеорегистратор Digma FreeDrive 933 W может питаться от сети автомобиля 12 В. Если встроенной памяти на 128 ГБ вам будет мало, то можно воспользоваться картой памяти microSD. Видеорегистратор пишет видео и звук. Видеорегистратор оснащен G-сенсором. Он реагирует на резкие перепады скорости при движении, торможении, повороте и съемка записывается в отдельную папку. Таким образом вам не нужно будет долго искать запись происшествия.
FreeDrive 933 W оборудован дисплеем, на котором можно просмотреть запись. Модуль Wi-Fi позволит загрузить нужный файл на устройство. Обзор 110° полностью охватывает вид из лобового стекла и частично боковые виды с обеих сторон автомобиля.
Видеорегистратор Digma FreeDrive 933 W может питаться от сети автомобиля 12 В. Если встроенной памяти на 128 ГБ вам будет мало, то можно воспользоваться картой памяти microSD. Видеорегистратор пишет видео и звук. Видеорегистратор оснащен G-сенсором. Он реагирует на резкие перепады скорости при движении, торможении, повороте и съемка записывается в отдельную папку. Таким образом вам не нужно будет долго искать запись происшествия.
FreeDrive 933 W оборудован дисплеем, на котором можно просмотреть запись. Модуль Wi-Fi позволит загрузить нужный файл на устройство. Обзор 110° полностью охватывает вид из лобового стекла и частично боковые виды с обеих сторон автомобиля.
Видеорегистратор Digma FreeDrive 933W черный 4Mpix 1440x2560 1440p 110гр. SA 223 - фото, характеристики, описание и цена представлены на карточке товара. Для того, чтобы сразу узнать о поступлении этого товара в наш интернет-магазин, вам надо подписаться на уведомление по email, оставив адрес своей электронной почты в форме выше на данной странице.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
Отзывы о товаре Видеорегистратор Digma FreeDrive 933W черный 4Mpix 1440x2560 1440p 110гр. SA 223