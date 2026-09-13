Дрель-шуруповерт DeWalt DCD805H2T аккум. патрон:быстрозажимной (кейс в комплекте)
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Характеристики
Описание товара Дрель-шуруповерт DeWalt DCD805H2T аккум. патрон:быстрозажимной (кейс в комплекте)
Эффективный бесщеточный двигатель снижает энергопотребление инструмента, сохраняя высокую производительность. 2 скорости и 15 ступеней момента позволяют адаптировать режим работы инструмента под любую задачу. Быстрозажимной патрон позволяет работать с оснасткой диаметром от 1.5 до 13 мм, легко и быстро, меняя ее без дополнительных инструментов. Трехрежимная LED-подсветка. Поворотный светодиодный модуль позволяет регулировать направление и интенсивность освещения. Кейс TSTAK совместимый с модульной системой хранения. Легендарная надежность DeWALT гарантирует уверенность в инструменте даже при выполнении работ, требующих профессиональной точности.
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Теги товара: Двухскоростные
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Теги товара: Двухскоростные
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