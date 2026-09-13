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Пылесос строительный Bort BAX-600E 1600Вт (уборка: сухая/влажная) серый купить с доставкой в Санкт-Петербурге
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Пылесос строительный Bort BAX-600E 1600Вт (уборка: сухая/влажная) серый

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Пылесос строительный Bort BAX-600E 1600Вт (уборка: сухая/влажная) серый - фото 1
Пылесос строительный Bort BAX-600E 1600Вт (уборка: сухая/влажная) серый - фото 2
Пылесос строительный Bort BAX-600E 1600Вт (уборка: сухая/влажная) серый - фото 3
Пылесос строительный Bort BAX-600E 1600Вт (уборка: сухая/влажная) серый - фото 4
Пылесос строительный Bort BAX-600E 1600Вт (уборка: сухая/влажная) серый - фото 5
Пылесос строительный Bort BAX-600E 1600Вт (уборка: сухая/влажная) серый - фото 6
Пылесос строительный Bort BAX-600E 1600Вт (уборка: сухая/влажная) серый - фото 7
Пылесос строительный Bort BAX-600E 1600Вт (уборка: сухая/влажная) серый - фото 8
Пылесос строительный Bort BAX-600E 1600Вт (уборка: сухая/влажная) серый - фото 9
Пылесос строительный Bort BAX-600E 1600Вт (уборка: сухая/влажная) серый - фото 10
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
  • Пылесос строительный Bort BAX-600E 1600Вт (уборка: сухая/влажная) серый - фото 1
  • Пылесос строительный Bort BAX-600E 1600Вт (уборка: сухая/влажная) серый - фото 2
  • Пылесос строительный Bort BAX-600E 1600Вт (уборка: сухая/влажная) серый - фото 3
  • Пылесос строительный Bort BAX-600E 1600Вт (уборка: сухая/влажная) серый - фото 4
  • Пылесос строительный Bort BAX-600E 1600Вт (уборка: сухая/влажная) серый - фото 5
  • Пылесос строительный Bort BAX-600E 1600Вт (уборка: сухая/влажная) серый - фото 6
  • Пылесос строительный Bort BAX-600E 1600Вт (уборка: сухая/влажная) серый - фото 7
  • Пылесос строительный Bort BAX-600E 1600Вт (уборка: сухая/влажная) серый - фото 8
  • Пылесос строительный Bort BAX-600E 1600Вт (уборка: сухая/влажная) серый - фото 9
  • Пылесос строительный Bort BAX-600E 1600Вт (уборка: сухая/влажная) серый - фото 10
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
39 570 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 710721
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Характеристики

Бренд
BORT
Высота, см
60
Тип розеток
есть
Класс пыли
M
Мощность, Вт
1600
Объем бака
40
Питание
сеть
Система очистки фильтра
автоматическая
Тип пылесборника
мешок, контейнер
Тип уборки
сухая, влажная
Ширина, см
60
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
66х62х43
Вес, кг.
17

Описание товара Пылесос строительный Bort BAX-600E 1600Вт (уборка: сухая/влажная) серый

Строительный пылесос BAX-600E с автоочисткой фильтра и классом пыли “М”– надежный и эффективный инструмент, который обеспечит безупречную чистоту на строительных площадках и в производственных помещениях. Основным преимуществом данной модели является автоочистка фильтра, что значительно упрощает процесс работы на стройке. Благодаря этой функции фильтр автоматически очищается от загрязнений через определенный промежуток времени, что обеспечивает более длительный срок его эксплуатации и поддерживает высокую производительность пылесоса во время работы. Одной из главных особенностей этого пылесоса является его байпасный мотор. Это означает, что он обеспечивает высокую производительность и длительный срок службы, так как охлаждение обмоток двигателя происходит не горячим рабочим воздухом, как у других пылесосов, а холодным внешним. Байпасный мотор также гарантирует надежную работу пылесоса даже при длительном использовании и при высоких нагрузках. В основе пылесоса используется байпасный мотор мощностью 1600 Вт с двойной турбиной. Это позволяет обеспечить эффективное всасывание даже самых мелких частиц пыли и грязи. Двухтурбинный двигатель обеспечивает высокую скорость воздушного потока, а разрежение в 22 кПа значительно повышает мощность всасывания.



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Отзывы о товаре Пылесос строительный Bort BAX-600E 1600Вт (уборка: сухая/влажная) серый




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Характеристики
Бренд
BORT
Высота, см
60
Тип розеток
есть
Класс пыли
M
Мощность, Вт
1600
Объем бака
40
Питание
сеть
Система очистки фильтра
автоматическая
Тип пылесборника
мешок, контейнер
Тип уборки
сухая, влажная
Ширина, см
60
Развернуть
Страна производитель
Китай
Описание
Строительный пылесос BAX-600E с автоочисткой фильтра и классом пыли “М”– надежный и эффективный инструмент, который обеспечит безупречную чистоту на строительных площадках и в производственных помещениях. Основным преимуществом данной модели является автоочистка фильтра, что значительно упрощает процесс работы на стройке. Благодаря этой функции фильтр автоматически очищается от загрязнений через определенный промежуток времени, что обеспечивает более длительный срок его эксплуатации и поддерживает высокую производительность пылесоса во время работы. Одной из главных особенностей этого пылесоса является его байпасный мотор. Это означает, что он обеспечивает высокую производительность и длительный срок службы, так как охлаждение обмоток двигателя происходит не горячим рабочим воздухом, как у других пылесосов, а холодным внешним. Байпасный мотор также гарантирует надежную работу пылесоса даже при длительном использовании и при высоких нагрузках. В основе пылесоса используется байпасный мотор мощностью 1600 Вт с двойной турбиной. Это позволяет обеспечить эффективное всасывание даже самых мелких частиц пыли и грязи. Двухтурбинный двигатель обеспечивает высокую скорость воздушного потока, а разрежение в 22 кПа значительно повышает мощность всасывания.


Смотрите также: Аксессуары для виброплит, Аксессуары для сварочных аппаратов, Бензорезы, Виброплиты, Генераторы, Запчасти для бетоносмесителей, Комплектующие и аксессуары для строительной техники, Компрессоры, Маски сварщика, Отбойные молотки, Плиткорезы, Пневмоинструмент, Пуско-зарядные устройства, Ручные цепные тали, Сварочные аппараты, Сварочные электроды, Силовые удлинители, Стабилизаторы, Строительные пылесосы, Тепловые пушки, Швонарезчики, Штроборезы, Электрические резчики по бетону, маленькие
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