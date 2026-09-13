Батарея аккумуляторная Metabo Li-Power 18В 2.0Ач (625026000)
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Описание товара Батарея аккумуляторная Metabo Li-Power 18В 2.0Ач (625026000)
Аккумуляторы для электроинструмента Metabo представляют собой высококачественные и надежные источники питания, предназначенные для длительной и эффективной работы Ваших инструментов. Данная модель аккумулятора характеризуется удобным типом крепления слайдер, который обеспечивает быстрый и надежный монтаж на инструменте, что особенно важно при интенсивной работе. Аккумулятор выполнен по технологии Li-Ion, что гарантирует высокую плотность энергии, малый саморазряд и отсутствие эффекта памяти. Это позволяет сохранять полную емкость даже после многочисленных циклов зарядки и разрядки, обеспечивая длительный срок службы. При емкости в 2 А·ч и напряжении 18 В данный аккумулятор оптимально подходит для большинства электроинструментов Metabo, обеспечивая мощность и производительность, необходимые для выполнения самых разнообразных задач. Независимо от того, работаете ли вы на стройплощадке или выполняете домашние ремонтные работы, этот аккумулятор обеспечит стабильное и продолжительное питание вашего инструмента. Кроме того, аккумуляторы Metabo известны своей безопасностью и надежностью: они защищены от перегрева, перегрузки и короткого замыкания, что обеспечивает длительную и безотказную эксплуатацию. Выбирая аккумулятор Metabo, вы выбираете качество, которое подтверждено опытом тысяч пользователей по всему миру.
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