Top.Mail.Ru
Пила цепная Deko DKCHS 20-12 аккум. дл.шины:12" (30cm) 1аккум. 5Ач ЗУ (085-2001) купить с доставкой в Санкт-Петербурге
КотоФото
Найти
Статус заказа
Товар добавлен в корзину
Корзина
Избранное Избранное
Каталог товаров
Каталог товаров
 

Пила цепная Deko DKCHS 20-12 аккум. дл.шины:12" (30cm) 1аккум. 5Ач ЗУ (085-2001)

Отзывы(0)
Добавить в избранное Поделиться
Пила цепная Deko DKCHS 20-12 аккум. дл.шины:12&quot; (30cm) 1аккум. 5Ач ЗУ (085-2001) - фото 1
Пила цепная Deko DKCHS 20-12 аккум. дл.шины:12&quot; (30cm) 1аккум. 5Ач ЗУ (085-2001) - фото 2
Пила цепная Deko DKCHS 20-12 аккум. дл.шины:12&quot; (30cm) 1аккум. 5Ач ЗУ (085-2001) - фото 3
Пила цепная Deko DKCHS 20-12 аккум. дл.шины:12&quot; (30cm) 1аккум. 5Ач ЗУ (085-2001) - фото 4
Пила цепная Deko DKCHS 20-12 аккум. дл.шины:12&quot; (30cm) 1аккум. 5Ач ЗУ (085-2001) - фото 5
Пила цепная Deko DKCHS 20-12 аккум. дл.шины:12&quot; (30cm) 1аккум. 5Ач ЗУ (085-2001) - фото 6
Пила цепная Deko DKCHS 20-12 аккум. дл.шины:12&quot; (30cm) 1аккум. 5Ач ЗУ (085-2001) - фото 7
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Скорость вращения
2150 об/мин
Емкость аккумулятора
5000
  • Пила цепная Deko DKCHS 20-12 аккум. дл.шины:12&quot; (30cm) 1аккум. 5Ач ЗУ (085-2001) - фото 1
  • Пила цепная Deko DKCHS 20-12 аккум. дл.шины:12&quot; (30cm) 1аккум. 5Ач ЗУ (085-2001) - фото 2
  • Пила цепная Deko DKCHS 20-12 аккум. дл.шины:12&quot; (30cm) 1аккум. 5Ач ЗУ (085-2001) - фото 3
  • Пила цепная Deko DKCHS 20-12 аккум. дл.шины:12&quot; (30cm) 1аккум. 5Ач ЗУ (085-2001) - фото 4
  • Пила цепная Deko DKCHS 20-12 аккум. дл.шины:12&quot; (30cm) 1аккум. 5Ач ЗУ (085-2001) - фото 5
  • Пила цепная Deko DKCHS 20-12 аккум. дл.шины:12&quot; (30cm) 1аккум. 5Ач ЗУ (085-2001) - фото 6
  • Пила цепная Deko DKCHS 20-12 аккум. дл.шины:12&quot; (30cm) 1аккум. 5Ач ЗУ (085-2001) - фото 7
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
6 550 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 710715
Мы отправим вам автоматическое письмо сразу же, когда товар появится в продаже. Это окно НЕ подписывает на рекламу!
Отправить
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
DEKO
Тип пилы
цепная
Модель
DKCHS 20-12
Комплектация
пила, шина, цепь, дополнительная рукоятка, защитный щиток, аккумулятор 1 шт, зарядное устройство, отвертка, торцевой ключ, упаковка
Объём масляного бака, л
0.075
Длина пильного полотна
300
Скорость вращения
2150 об/мин
Зарядное устройство в комплекте
да
Емкость аккумулятора
5000
Количество аккумуляторов в комплекте
1
Тип аккумулятора
Li-Ion
Аккумулятор в комплекте
да
Напряжение аккумулятора, В
20
Электронная защита от перегрузок
да
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
37х17х17
Вес, кг.
3.5

Описание товара Пила цепная Deko DKCHS 20-12 аккум. дл.шины:12" (30cm) 1аккум. 5Ач ЗУ (085-2001)

Пила цепная аккумуляторная бесщеточная DEKO DKCHS 20, 12", 20В, 1x5.0Ач, з/у применяется при работе в мастерской или в саду для распиливания различных материалов. Предназначена для пропилов в древесине и пластмассе. Инструмент работает от литий-ионного аккумулятора.



Смотрите также: Аккумуляторы для электроинструмента, Гайковерты, Дрели, Дрель-шуруповерты аккумуляторные, Зарядные устройства для электроинструмента, Клеевые пистолеты, Комплектующие и аксессуары для электроинструмента, Краскораспылители электрические, Лобзики электрические, Многофункциональные инструменты, Ножницы электрические, Оснастка, Отвертки электрические, Перфораторы, Пилы электрические, Рубанки электрические, Станки, Строительные миксеры, Строительные степлеры, Строительные фены, Фрезеры, Шлифовальные машины, Шуруповерты сетевые

Отзывы о товаре Пила цепная Deko DKCHS 20-12 аккум. дл.шины:12" (30cm) 1аккум. 5Ач ЗУ (085-2001)




Магазины и пункты выдачи в Санкт-Петербурге


Курьерская доставка в Санкт-Петербурге

Похожие товары

Характеристики
Бренд
DEKO
Тип пилы
цепная
Модель
DKCHS 20-12
Комплектация
пила, шина, цепь, дополнительная рукоятка, защитный щиток, аккумулятор 1 шт, зарядное устройство, отвертка, торцевой ключ, упаковка
Объём масляного бака, л
0.075
Длина пильного полотна
300
Скорость вращения
2150 об/мин
Зарядное устройство в комплекте
да
Емкость аккумулятора
5000
Количество аккумуляторов в комплекте
1
Тип аккумулятора
Li-Ion
Развернуть
Аккумулятор в комплекте
да
Напряжение аккумулятора, В
20
Электронная защита от перегрузок
да
Страна производитель
Китай
Описание
Пила цепная аккумуляторная бесщеточная DEKO DKCHS 20, 12", 20В, 1x5.0Ач, з/у применяется при работе в мастерской или в саду для распиливания различных материалов. Предназначена для пропилов в древесине и пластмассе. Инструмент работает от литий-ионного аккумулятора.


Смотрите также: Аккумуляторы для электроинструмента, Гайковерты, Дрели, Дрель-шуруповерты аккумуляторные, Зарядные устройства для электроинструмента, Клеевые пистолеты, Комплектующие и аксессуары для электроинструмента, Краскораспылители электрические, Лобзики электрические, Многофункциональные инструменты, Ножницы электрические, Оснастка, Отвертки электрические, Перфораторы, Пилы электрические, Рубанки электрические, Станки, Строительные миксеры, Строительные степлеры, Строительные фены, Фрезеры, Шлифовальные машины, Шуруповерты сетевые
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Пила цепная Deko DKCHS 20-12 аккум. дл.шины:12" (30cm) 1аккум. 5Ач ЗУ (085-2001) - фото, характеристики, описание и цена представлены на карточке товара. Для того, чтобы сразу узнать о поступлении этого товара в наш интернет-магазин, вам надо подписаться на уведомление по email, оставив адрес своей электронной почты в форме выше на данной странице.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
Загрузка...
Загрузка...