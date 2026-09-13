Пила цепная Deko DKCHS 20-12 аккум. дл.шины:12" (30cm) 1аккум. 5Ач ЗУ (085-2001)
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Скорость вращения
2150 об/мин
Емкость аккумулятора
5000
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
6 550 руб.
Товар временно отсутствует в продаже
Последняя цена
Последняя цена, по которой товар был в наличии и доступен к заказу
Код товара: 710715
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Характеристики
Бренд
Тип пилы
цепная
Модель
DKCHS 20-12
Комплектация
пила, шина, цепь, дополнительная рукоятка, защитный щиток, аккумулятор 1 шт, зарядное устройство, отвертка, торцевой ключ, упаковка
Объём масляного бака, л
0.075
Длина пильного полотна
300
Скорость вращения
2150 об/мин
Зарядное устройство в комплекте
да
Емкость аккумулятора
5000
Количество аккумуляторов в комплекте
1
Тип аккумулятора
Li-Ion
Аккумулятор в комплекте
да
Напряжение аккумулятора, В
20
Электронная защита от перегрузок
да
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
37х17х17
Вес, кг.
3.5
Описание товара Пила цепная Deko DKCHS 20-12 аккум. дл.шины:12" (30cm) 1аккум. 5Ач ЗУ (085-2001)
Пила цепная аккумуляторная бесщеточная DEKO DKCHS 20, 12", 20В, 1x5.0Ач, з/у применяется при работе в мастерской или в саду для распиливания различных материалов. Предназначена для пропилов в древесине и пластмассе. Инструмент работает от литий-ионного аккумулятора.
Смотрите также: Аккумуляторы для электроинструмента, Гайковерты, Дрели, Дрель-шуруповерты аккумуляторные, Зарядные устройства для электроинструмента, Клеевые пистолеты, Комплектующие и аксессуары для электроинструмента, Краскораспылители электрические, Лобзики электрические, Многофункциональные инструменты, Ножницы электрические, Оснастка, Отвертки электрические, Перфораторы, Пилы электрические, Рубанки электрические, Станки, Строительные миксеры, Строительные степлеры, Строительные фены, Фрезеры, Шлифовальные машины, Шуруповерты сетевые
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Бренд
Тип пилы
цепная
Модель
DKCHS 20-12
Комплектация
пила, шина, цепь, дополнительная рукоятка, защитный щиток, аккумулятор 1 шт, зарядное устройство, отвертка, торцевой ключ, упаковка
Объём масляного бака, л
0.075
Длина пильного полотна
300
Скорость вращения
2150 об/мин
Зарядное устройство в комплекте
да
Емкость аккумулятора
5000
Количество аккумуляторов в комплекте
1
Тип аккумулятора
Li-Ion
Развернуть
Аккумулятор в комплекте
да
Напряжение аккумулятора, В
20
Электронная защита от перегрузок
да
Страна производитель
Китай
Пила цепная аккумуляторная бесщеточная DEKO DKCHS 20, 12", 20В, 1x5.0Ач, з/у применяется при работе в мастерской или в саду для распиливания различных материалов. Предназначена для пропилов в древесине и пластмассе. Инструмент работает от литий-ионного аккумулятора.
Смотрите также: Аккумуляторы для электроинструмента, Гайковерты, Дрели, Дрель-шуруповерты аккумуляторные, Зарядные устройства для электроинструмента, Клеевые пистолеты, Комплектующие и аксессуары для электроинструмента, Краскораспылители электрические, Лобзики электрические, Многофункциональные инструменты, Ножницы электрические, Оснастка, Отвертки электрические, Перфораторы, Пилы электрические, Рубанки электрические, Станки, Строительные миксеры, Строительные степлеры, Строительные фены, Фрезеры, Шлифовальные машины, Шуруповерты сетевые
Смотрите также: Аккумуляторы для электроинструмента, Гайковерты, Дрели, Дрель-шуруповерты аккумуляторные, Зарядные устройства для электроинструмента, Клеевые пистолеты, Комплектующие и аксессуары для электроинструмента, Краскораспылители электрические, Лобзики электрические, Многофункциональные инструменты, Ножницы электрические, Оснастка, Отвертки электрические, Перфораторы, Пилы электрические, Рубанки электрические, Станки, Строительные миксеры, Строительные степлеры, Строительные фены, Фрезеры, Шлифовальные машины, Шуруповерты сетевые
Пила цепная Deko DKCHS 20-12 аккум. дл.шины:12" (30cm) 1аккум. 5Ач ЗУ (085-2001) - фото, характеристики, описание и цена представлены на карточке товара. Для того, чтобы сразу узнать о поступлении этого товара в наш интернет-магазин, вам надо подписаться на уведомление по email, оставив адрес своей электронной почты в форме выше на данной странице.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
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