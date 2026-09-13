Батарея аккумуляторная Deko UNV2.0 STD 20В 2Ач Li-Ion (063-4492)
Товар временно отсутствует в продаже
Последняя цена, по которой товар был в наличии и доступен к заказу
- Безопасный возврат 14 дней
Характеристики
Описание товара Батарея аккумуляторная Deko UNV2.0 STD 20В 2Ач Li-Ion (063-4492)
Аккумуляторы для электроинструмента Deko представляют собой надежное и эффективное решение для питания ваших инструментов. Эти аккумуляторы оснащены удобным креплением типа слайдер, что обеспечивает легкость и быстроту их установки и снятия. Используя современную литий-ионную (Li-Ion) технологию, аккумуляторы Deko гарантируют долговечность и стабильную работу. С емкостью 2 А·ч, они обеспечивают достаточную продолжительность работы для выполнения различных задач, будь то ремонт, строительство или обслуживание. Напряжение в 20 В способствует высокой производительности инструментов, позволяя справляться даже с самыми требовательными задачами. Аккумуляторы Deko разработаны с учетом современных стандартов безопасности и качества, они обеспечивают защиту от перегрева, перегрузки и переразряда, что значительно продлевает срок их службы. Оптимальный выбор для профессионалов и домашних мастеров, striving for эффективности и надежности в работе с электроинструментом.
Смотрите также: Аккумуляторы для электроинструмента, Гайковерты, Дрели, Дрель-шуруповерты аккумуляторные, Зарядные устройства для электроинструмента, Клеевые пистолеты, Комплектующие и аксессуары для электроинструмента, Краскораспылители электрические, Лобзики электрические, Многофункциональные инструменты, Ножницы электрические, Оснастка, Отвертки электрические, Перфораторы, Пилы электрические, Рубанки электрические, Станки, Строительные миксеры, Строительные степлеры, Строительные фены, Фрезеры, Шлифовальные машины, Шуруповерты сетевые
Магазины и пункты выдачи в Санкт-Петербурге
Курьерская доставка в Санкт-Петербурге
Похожие товары
-
В наличииЦена 1 630 руб.408 руб. в СплитАккумуляторная батарея (V1-20-2) STEHER V1, 20 В, 2.0 А·ч
-
В наличииЦена 1 810 руб.453 руб. в СплитАккумуляторная батарея, Профессионал (ST7-12-2) ЗУБР T7, 12 В, 2...
-
В наличииЦена 1 850 руб.463 руб. в СплитАккумулятор 12В 2.0Ач DCA LB1220-1
-
В наличииЦена 1 870 руб.468 руб. в СплитБатарея аккумуляторная Bort BA-21Li
-
В наличииЦена 2 110 руб.528 руб. в СплитАккумулятор STEHER 20 В, 2.0 А·ч, LMS (BP-20-2)
-
В наличииЦена 2 210 руб. 3 690 руб.553 руб. в СплитАккумуляторная батарея (АКБ-С1-14-2) ЗУБР С1, 14.4 В, 2.0 А·ч
-
В наличииЦена 2 230 руб. 2 700 руб.558 руб. в СплитАккумулятор ЗУБР 20 В, 2.0 А·ч, LMS (АКБ-20-2)
-
В наличииЦена 2 300 руб. 3 680 руб.575 руб. в СплитАккумуляторная батарея (АКБ-С1-18-2) ЗУБР С1-18, 18 В, 2.0 А·ч
-
В наличииЦена 2 410 руб.603 руб. в СплитАккумуляторная батарея, Профессионал (ST7-20-2) ЗУБР T7, 20 В, 2...
-
В наличииЦена 2 450 руб.613 руб. в СплитАккумулятор ЗУБР Power PRO, 20 В, 2.0 А·ч, LMS, ПРОФЕССИОНАЛ (BP...
-
В наличииЦена 2 510 руб.628 руб. в СплитБатарея аккумуляторная DENZEL 28435, B-18-2.0, Li-Ion, 18 В, 2,0...
-
В наличииЦена 2 600 руб.650 руб. в СплитАккумуляторная батарея (V1-20-4) STEHER V1, 20 В, 4.0 А·ч
Смотрите также: Аккумуляторы для электроинструмента, Гайковерты, Дрели, Дрель-шуруповерты аккумуляторные, Зарядные устройства для электроинструмента, Клеевые пистолеты, Комплектующие и аксессуары для электроинструмента, Краскораспылители электрические, Лобзики электрические, Многофункциональные инструменты, Ножницы электрические, Оснастка, Отвертки электрические, Перфораторы, Пилы электрические, Рубанки электрические, Станки, Строительные миксеры, Строительные степлеры, Строительные фены, Фрезеры, Шлифовальные машины, Шуруповерты сетевые
Отзывы о товаре Батарея аккумуляторная Deko UNV2.0 STD 20В 2Ач Li-Ion (063-4492)