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Батарея аккумуляторная Deko UNV2.0 STD 20В 2Ач Li-Ion (063-4492) купить с доставкой в Санкт-Петербурге
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Батарея аккумуляторная Deko UNV2.0 STD 20В 2Ач Li-Ion (063-4492)

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Батарея аккумуляторная Deko UNV2.0 STD 20В 2Ач Li-Ion (063-4492) - фото 1
Батарея аккумуляторная Deko UNV2.0 STD 20В 2Ач Li-Ion (063-4492) - фото 2
Батарея аккумуляторная Deko UNV2.0 STD 20В 2Ач Li-Ion (063-4492) - фото 3
Батарея аккумуляторная Deko UNV2.0 STD 20В 2Ач Li-Ion (063-4492) - фото 4
Батарея аккумуляторная Deko UNV2.0 STD 20В 2Ач Li-Ion (063-4492) - фото 5
Батарея аккумуляторная Deko UNV2.0 STD 20В 2Ач Li-Ion (063-4492) - фото 6
Батарея аккумуляторная Deko UNV2.0 STD 20В 2Ач Li-Ion (063-4492) - фото 7
Батарея аккумуляторная Deko UNV2.0 STD 20В 2Ач Li-Ion (063-4492) - фото 8
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип крепления
слайдер
Тип аккумулятора
Li-Ion
Емкость, Ач
2
Напряжение, В
20
  • Батарея аккумуляторная Deko UNV2.0 STD 20В 2Ач Li-Ion (063-4492) - фото 1
  • Батарея аккумуляторная Deko UNV2.0 STD 20В 2Ач Li-Ion (063-4492) - фото 2
  • Батарея аккумуляторная Deko UNV2.0 STD 20В 2Ач Li-Ion (063-4492) - фото 3
  • Батарея аккумуляторная Deko UNV2.0 STD 20В 2Ач Li-Ion (063-4492) - фото 4
  • Батарея аккумуляторная Deko UNV2.0 STD 20В 2Ач Li-Ion (063-4492) - фото 5
  • Батарея аккумуляторная Deko UNV2.0 STD 20В 2Ач Li-Ion (063-4492) - фото 6
  • Батарея аккумуляторная Deko UNV2.0 STD 20В 2Ач Li-Ion (063-4492) - фото 7
  • Батарея аккумуляторная Deko UNV2.0 STD 20В 2Ач Li-Ion (063-4492) - фото 8
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
1 670 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 710704
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Характеристики

Бренд
DEKO
Тип крепления
слайдер
Тип аккумулятора
Li-Ion
Емкость, Ач
2
Напряжение, В
20
Min время заряда, мин
180
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
16х9х6
Вес, г.
390

Описание товара Батарея аккумуляторная Deko UNV2.0 STD 20В 2Ач Li-Ion (063-4492)

Аккумуляторы для электроинструмента Deko представляют собой надежное и эффективное решение для питания ваших инструментов. Эти аккумуляторы оснащены удобным креплением типа слайдер, что обеспечивает легкость и быстроту их установки и снятия. Используя современную литий-ионную (Li-Ion) технологию, аккумуляторы Deko гарантируют долговечность и стабильную работу. С емкостью 2 А·ч, они обеспечивают достаточную продолжительность работы для выполнения различных задач, будь то ремонт, строительство или обслуживание. Напряжение в 20 В способствует высокой производительности инструментов, позволяя справляться даже с самыми требовательными задачами. Аккумуляторы Deko разработаны с учетом современных стандартов безопасности и качества, они обеспечивают защиту от перегрева, перегрузки и переразряда, что значительно продлевает срок их службы. Оптимальный выбор для профессионалов и домашних мастеров, striving for эффективности и надежности в работе с электроинструментом.



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Отзывы о товаре Батарея аккумуляторная Deko UNV2.0 STD 20В 2Ач Li-Ion (063-4492)




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Курьерская доставка в Санкт-Петербурге

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Характеристики
Бренд
DEKO
Тип крепления
слайдер
Тип аккумулятора
Li-Ion
Емкость, Ач
2
Напряжение, В
20
Min время заряда, мин
180
Страна производитель
Китай
Описание
Аккумуляторы для электроинструмента Deko представляют собой надежное и эффективное решение для питания ваших инструментов. Эти аккумуляторы оснащены удобным креплением типа слайдер, что обеспечивает легкость и быстроту их установки и снятия. Используя современную литий-ионную (Li-Ion) технологию, аккумуляторы Deko гарантируют долговечность и стабильную работу. С емкостью 2 А·ч, они обеспечивают достаточную продолжительность работы для выполнения различных задач, будь то ремонт, строительство или обслуживание. Напряжение в 20 В способствует высокой производительности инструментов, позволяя справляться даже с самыми требовательными задачами. Аккумуляторы Deko разработаны с учетом современных стандартов безопасности и качества, они обеспечивают защиту от перегрева, перегрузки и переразряда, что значительно продлевает срок их службы. Оптимальный выбор для профессионалов и домашних мастеров, striving for эффективности и надежности в работе с электроинструментом.


Смотрите также: Аккумуляторы для электроинструмента, Гайковерты, Дрели, Дрель-шуруповерты аккумуляторные, Зарядные устройства для электроинструмента, Клеевые пистолеты, Комплектующие и аксессуары для электроинструмента, Краскораспылители электрические, Лобзики электрические, Многофункциональные инструменты, Ножницы электрические, Оснастка, Отвертки электрические, Перфораторы, Пилы электрические, Рубанки электрические, Станки, Строительные миксеры, Строительные степлеры, Строительные фены, Фрезеры, Шлифовальные машины, Шуруповерты сетевые
Самовывоз
Доставка
Отзывы


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