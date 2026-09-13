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Планшет Samsung Galaxy Tab S9 FE BSM-X516B 1380 (2.4) 8C RAM6Gb ROM128Gb 10.9" TFT 2304x1440 5G eSIM Android 13 серебристый 8Mpix 12Mpix BT WiFi microSD 1Tb 8000mAh купить с доставкой в Санкт-Петербурге
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Планшет Samsung Galaxy Tab S9 FE BSM-X516B 1380 (2.4) 8C RAM6Gb ROM128Gb 10.9" TFT 2304x1440 5G eSIM Android 13 серебристый 8Mpix 12Mpix BT WiFi microSD 1Tb 8000mAh

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Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Встроенная память
128 Гб
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
42 460 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 710694
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Характеристики

Бренд
Samsung
Партномер для планшетов
SM-X516BZSACAU
Встроенная память
128 Гб
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
28х19х3
Вес, г.
800

Описание товара Планшет Samsung Galaxy Tab S9 FE BSM-X516B 1380 (2.4) 8C RAM6Gb ROM128Gb 10.9" TFT 2304x1440 5G eSIM Android 13 серебристый 8Mpix 12Mpix BT WiFi microSD 1Tb 8000mAh

Планшет Samsung Galaxy Tab S9 FE BSM-X516B 1380 (2.4) 8C RAM6Gb ROM128Gb 10.9" TFT 2304x1440 5G eSIM Android 13 серебристый 8Mpix 12Mpix BT WiFi microSD 1Tb 8000mAh



Теги товара: 128 Гб

Отзывы о товаре Планшет Samsung Galaxy Tab S9 FE BSM-X516B 1380 (2.4) 8C RAM6Gb ROM128Gb 10.9" TFT 2304x1440 5G eSIM Android 13 серебристый 8Mpix 12Mpix BT WiFi microSD 1Tb 8000mAh




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Характеристики
Бренд
Samsung
Партномер для планшетов
SM-X516BZSACAU
Встроенная память
128 Гб
Страна производитель
Китай
Описание
Планшет Samsung Galaxy Tab S9 FE BSM-X516B 1380 (2.4) 8C RAM6Gb ROM128Gb 10.9" TFT 2304x1440 5G eSIM Android 13 серебристый 8Mpix 12Mpix BT WiFi microSD 1Tb 8000mAh


Теги товара: 128 Гб
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Отзывы


Планшет Samsung Galaxy Tab S9 FE BSM-X516B 1380 (2.4) 8C RAM6Gb ROM128Gb 10.9" TFT 2304x1440 5G eSIM Android 13 серебристый 8Mpix 12Mpix BT WiFi microSD 1Tb 8000mAh - фото, характеристики, описание и цена представлены на карточке товара. Для того, чтобы сразу узнать о поступлении этого товара в наш интернет-магазин, вам надо подписаться на уведомление по email, оставив адрес своей электронной почты в форме выше на данной странице.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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