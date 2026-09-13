Планшет Samsung Galaxy Tab S9 FE BSM-X516B 1380 (2.4) 8C RAM6Gb ROM128Gb 10.9" TFT 2304x1440 5G eSIM Android 13 серебристый 8Mpix 12Mpix BT WiFi microSD 1Tb 8000mAh
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Встроенная память
128 Гб
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
42 460 руб.
Товар временно отсутствует в продаже
Последняя цена
Последняя цена, по которой товар был в наличии и доступен к заказу
Код товара: 710694
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Характеристики
Бренд
Партномер для планшетов
SM-X516BZSACAU
Встроенная память
128 Гб
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
28х19х3
Вес, г.
800
Описание товара Планшет Samsung Galaxy Tab S9 FE BSM-X516B 1380 (2.4) 8C RAM6Gb ROM128Gb 10.9" TFT 2304x1440 5G eSIM Android 13 серебристый 8Mpix 12Mpix BT WiFi microSD 1Tb 8000mAh
Планшет Samsung Galaxy Tab S9 FE BSM-X516B 1380 (2.4) 8C RAM6Gb ROM128Gb 10.9" TFT 2304x1440 5G eSIM Android 13 серебристый 8Mpix 12Mpix BT WiFi microSD 1Tb 8000mAh
Смотрите также: Аксессуары для планшетов, Аксессуары для электронных книг, Планшеты, большие, 10 дюймов, 11 дюймов, для учебы со стилусом, 12 дюймов, для студента, На Android, для школы и школьника, 64 Гб, озу 4 Гб, Игровые
Теги товара: 128 Гб
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Курьерская доставка в Санкт-Петербурге
Бренд
Партномер для планшетов
SM-X516BZSACAU
Встроенная память
128 Гб
Страна производитель
Китай
Планшет Samsung Galaxy Tab S9 FE BSM-X516B 1380 (2.4) 8C RAM6Gb ROM128Gb 10.9" TFT 2304x1440 5G eSIM Android 13 серебристый 8Mpix 12Mpix BT WiFi microSD 1Tb 8000mAh
Смотрите также: Аксессуары для планшетов, Аксессуары для электронных книг, Планшеты, большие, 10 дюймов, 11 дюймов, для учебы со стилусом, 12 дюймов, для студента, На Android, для школы и школьника, 64 Гб, озу 4 Гб, Игровые
Теги товара: 128 Гб
Смотрите также: Аксессуары для планшетов, Аксессуары для электронных книг, Планшеты, большие, 10 дюймов, 11 дюймов, для учебы со стилусом, 12 дюймов, для студента, На Android, для школы и школьника, 64 Гб, озу 4 Гб, Игровые
Теги товара: 128 Гб
Планшет Samsung Galaxy Tab S9 FE BSM-X516B 1380 (2.4) 8C RAM6Gb ROM128Gb 10.9" TFT 2304x1440 5G eSIM Android 13 серебристый 8Mpix 12Mpix BT WiFi microSD 1Tb 8000mAh - фото, характеристики, описание и цена представлены на карточке товара. Для того, чтобы сразу узнать о поступлении этого товара в наш интернет-магазин, вам надо подписаться на уведомление по email, оставив адрес своей электронной почты в форме выше на данной странице.
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Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
Отзывы о товаре Планшет Samsung Galaxy Tab S9 FE BSM-X516B 1380 (2.4) 8C RAM6Gb ROM128Gb 10.9" TFT 2304x1440 5G eSIM Android 13 серебристый 8Mpix 12Mpix BT WiFi microSD 1Tb 8000mAh