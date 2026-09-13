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Планшет Samsung Galaxy Tab S10 FE+ 8/128Gb (SM-X626BZARCAU) Grey купить с доставкой в Санкт-Петербурге
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Планшет Samsung Galaxy Tab S10 FE+ 8/128Gb (SM-X626BZARCAU) Grey

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Планшет Samsung Galaxy Tab S10 FE+ 8/128Gb (SM-X626BZARCAU) Grey - фото 1
Планшет Samsung Galaxy Tab S10 FE+ 8/128Gb (SM-X626BZARCAU) Grey - фото 2
Планшет Samsung Galaxy Tab S10 FE+ 8/128Gb (SM-X626BZARCAU) Grey - фото 3
Планшет Samsung Galaxy Tab S10 FE+ 8/128Gb (SM-X626BZARCAU) Grey - фото 4
Планшет Samsung Galaxy Tab S10 FE+ 8/128Gb (SM-X626BZARCAU) Grey - фото 5
Планшет Samsung Galaxy Tab S10 FE+ 8/128Gb (SM-X626BZARCAU) Grey - фото 6
Планшет Samsung Galaxy Tab S10 FE+ 8/128Gb (SM-X626BZARCAU) Grey - фото 7
Планшет Samsung Galaxy Tab S10 FE+ 8/128Gb (SM-X626BZARCAU) Grey - фото 8
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Линейка
Samsung Galaxy Tab S10 FE+
Цвет
серый
Материал корпуса
алюминий
Диагональ экрана, дюйм
13.1
Разрешение экрана
2880x1800
Операционная система
Android
Процессор
Samsung Exynos 1580
Количество ядер процессора
8
  • Планшет Samsung Galaxy Tab S10 FE+ 8/128Gb (SM-X626BZARCAU) Grey - фото 1
  • Планшет Samsung Galaxy Tab S10 FE+ 8/128Gb (SM-X626BZARCAU) Grey - фото 2
  • Планшет Samsung Galaxy Tab S10 FE+ 8/128Gb (SM-X626BZARCAU) Grey - фото 3
  • Планшет Samsung Galaxy Tab S10 FE+ 8/128Gb (SM-X626BZARCAU) Grey - фото 4
  • Планшет Samsung Galaxy Tab S10 FE+ 8/128Gb (SM-X626BZARCAU) Grey - фото 5
  • Планшет Samsung Galaxy Tab S10 FE+ 8/128Gb (SM-X626BZARCAU) Grey - фото 6
  • Планшет Samsung Galaxy Tab S10 FE+ 8/128Gb (SM-X626BZARCAU) Grey - фото 7
  • Планшет Samsung Galaxy Tab S10 FE+ 8/128Gb (SM-X626BZARCAU) Grey - фото 8
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
60 530 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 710690
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Характеристики

Бренд
Samsung
Партномер для планшетов
SM-X626BZARCAU
Линейка
Samsung Galaxy Tab S10 FE+
Цвет
серый
Стилус в комплекте
есть
Клавиатура в комплекте
нет
Комлектация
Планшет, электронное перо S Pen, кабель Type-C (m) - Type-C (m), скрепка для извлечения лотка, документация
Материал корпуса
алюминий
Класс защиты
IP68
Диагональ экрана, дюйм
13.1
Разрешение экрана
2880x1800
Операционная система
Android
Процессор
Samsung Exynos 1580
Частота процессора, МГц
2.9
Количество ядер процессора
8
Оперативная память
8 Гб
Встроенная память
128 Гб
Слот для карты памяти
есть
Фронтальная камера, МП
12
Тыловая камера, МП
13 Мп
Bluetooth
5.3
Стандарт Wi-Fi
802.11 ax
Поддержка стандартов сотовой связи
5G
Слот для сим карт
есть
Система навигации
ГЛОНАСС, BeiDou, Galileo, GPS, QZSS
Аккумулятор
Li-Pol
Емкость аккумулятора
10090
Тип разъема для зарядки
USB Type-C
Габариты (ВxГxШ), мм
254.3 х 165.8 х 6 мм
Страна производитель
Вьетнам
Размеры в упаковке, см
35х25х5
Вес, г.
998

Описание товара Планшет Samsung Galaxy Tab S10 FE+ 8/128Gb (SM-X626BZARCAU) Grey

Планшет Samsung – это мощное устройство, способное удовлетворить требования даже самых взыскательных пользователей. Изготовленный из прочного алюминия, он не только стильно выглядит, но и обладает высокой надежностью, поддерживаемой классом защиты IP68, что делает его устойчивым к пыли и влаге. Сердцем планшета является восьмиядерный процессор Samsung Exynos 1580 с тактовой частотой 2,9 ГГц, обеспечивающий быструю и плавную работу системы. Благодаря 8 Гб оперативной памяти можно без усилий переключаться между приложениями и наслаждаться высокой производительностью устройства. Планшет оборудован большим и ярким экраном с диагональю 13,1 дюйма и разрешением 2880x1800 пикселей, что делает его идеальным для работы с графикой и просмотра мультимедийного контента в высоком качестве. Встроенный стилус в комплекте открывает новые возможности для творчества и работы с документами, позволяя более точно выполнять задачи. Устройство предлагает 128 Гб встроенной памяти, что обеспечивает достаточно места для хранения всех необходимых файлов, приложений и мультимедийного контента. Планшет функционирует под управлением операционной системы Android, предоставляя доступ ко всем популярным приложениям и сервисам. Планшет Samsung в элегантном сером цвете – это идеальный выбор для тех, кто ценит сочетание стиля, производительности и функциональности.

Отзывы о товаре Планшет Samsung Galaxy Tab S10 FE+ 8/128Gb (SM-X626BZARCAU) Grey




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Характеристики
Бренд
Samsung
Партномер для планшетов
SM-X626BZARCAU
Линейка
Samsung Galaxy Tab S10 FE+
Цвет
серый
Стилус в комплекте
есть
Клавиатура в комплекте
нет
Комлектация
Планшет, электронное перо S Pen, кабель Type-C (m) - Type-C (m), скрепка для извлечения лотка, документация
Материал корпуса
алюминий
Класс защиты
IP68
Диагональ экрана, дюйм
13.1
Разрешение экрана
2880x1800
Развернуть
Операционная система
Android
Процессор
Samsung Exynos 1580
Частота процессора, МГц
2.9
Количество ядер процессора
8
Оперативная память
8 Гб
Встроенная память
128 Гб
Слот для карты памяти
есть
Фронтальная камера, МП
12
Тыловая камера, МП
13 Мп
Bluetooth
5.3
Стандарт Wi-Fi
802.11 ax
Поддержка стандартов сотовой связи
5G
Слот для сим карт
есть
Система навигации
ГЛОНАСС, BeiDou, Galileo, GPS, QZSS
Аккумулятор
Li-Pol
Емкость аккумулятора
10090
Тип разъема для зарядки
USB Type-C
Габариты (ВxГxШ), мм
254.3 х 165.8 х 6 мм
Страна производитель
Вьетнам
Описание
Планшет Samsung – это мощное устройство, способное удовлетворить требования даже самых взыскательных пользователей. Изготовленный из прочного алюминия, он не только стильно выглядит, но и обладает высокой надежностью, поддерживаемой классом защиты IP68, что делает его устойчивым к пыли и влаге. Сердцем планшета является восьмиядерный процессор Samsung Exynos 1580 с тактовой частотой 2,9 ГГц, обеспечивающий быструю и плавную работу системы. Благодаря 8 Гб оперативной памяти можно без усилий переключаться между приложениями и наслаждаться высокой производительностью устройства. Планшет оборудован большим и ярким экраном с диагональю 13,1 дюйма и разрешением 2880x1800 пикселей, что делает его идеальным для работы с графикой и просмотра мультимедийного контента в высоком качестве. Встроенный стилус в комплекте открывает новые возможности для творчества и работы с документами, позволяя более точно выполнять задачи. Устройство предлагает 128 Гб встроенной памяти, что обеспечивает достаточно места для хранения всех необходимых файлов, приложений и мультимедийного контента. Планшет функционирует под управлением операционной системы Android, предоставляя доступ ко всем популярным приложениям и сервисам. Планшет Samsung в элегантном сером цвете – это идеальный выбор для тех, кто ценит сочетание стиля, производительности и функциональности.
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Отзывы


Планшет Samsung Galaxy Tab S10 FE+ 8/128Gb (SM-X626BZARCAU) Grey - фото, характеристики, описание и цена представлены на карточке товара. Для того, чтобы сразу узнать о поступлении этого товара в наш интернет-магазин, вам надо подписаться на уведомление по email, оставив адрес своей электронной почты в форме выше на данной странице.
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