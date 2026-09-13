Планшет Samsung Galaxy Tab S10 FE+ 8/128Gb (SM-X626BLBRCAU) Blue
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Характеристики
Описание товара Планшет Samsung Galaxy Tab S10 FE+ 8/128Gb (SM-X626BLBRCAU) Blue
Планшет Samsung — это идеальное сочетание стиля, мощности и передовых технологий. Элегантный голубой корпус из прочного алюминия не только притягивает взгляды, но и обеспечивает надежную защиту, что подтверждается классом защиты IP68, позволяющим использовать устройство в различных условиях. С впечатляющим 13,1-дюймовым экраном с разрешением 2880x1800 планшет предлагает невероятно четкое и яркое изображение, которое прекрасно подходит для просмотра мультимедиа, работы с документами и игр. Высокая производительность гарантируется мощным восьмиядерным процессором Samsung Exynos 1580 с тактовой частотой 2,9 ГГц и оперативной памятью объемом 8 Гб, что обеспечивает плавную и быструю работу в многозадачном режиме. Встроенная память на 128 Гб позволяет хранить большое количество приложений, фото и видеоматериалов. Планшет работает на операционной системе Android, что дает доступ к широкому выбору приложений и сервисов. Для максимального удобства в комплекте предусмотрен стилус, который превращает устройство в студию для творчества и работы. Он идеально подходит для рисования, создания заметок и простого навигации по экрану. Клавиатура не включена в комплект, но устройство легко совместимо с беспроводными моделями, добавляя дополнительную гибкость в использовании. Планшет Samsung — это надежный партнер для тех, кто ценит производительность, стиль и передовые технологии в одном устройстве.
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