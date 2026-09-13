Планшет Samsung Galaxy Tab S10 FE+ 12/256Gb (SM-X626BLBPCAU) Blue
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Характеристики
Описание товара Планшет Samsung Galaxy Tab S10 FE+ 12/256Gb (SM-X626BLBPCAU) Blue
Планшет Samsung — это современное устройство, сочетающее в себе передовые технологии и элегантный дизайн. С впечатляющей встроенной памятью объемом 256 Гб, этот планшет обеспечивает достаточно места для хранения всех ваших данных, приложений и медиафайлов. Голубой цвет корпуса придаёт устройству стильный и свежий вид, подчёркивая его современность. Планшет оснащён мощным 8-ядерным процессором Samsung Exynos 1580, работающим на частоте 2,9 ГГц. В сочетании с 12 Гб оперативной памяти это гарантирует плавную и быструю работу при выполнении самых различных задач, от повседневного использования до интенсивных мультимедийных приложений. Экран диагональю 13,1 дюйма с разрешением 2880x1800 обеспечивает чёткое и яркое отображение изображения, что делает его идеальным для просмотра фильмов, работы с документами и игр. Материал корпуса выполнен из алюминия, что не только придаёт устройству прочность, но и делает его лёгким и удобным в использовании. Кроме того, планшет обладает классом защиты IP68, что обеспечивает защиту от пыли и воды, позволяя использовать его в самых различных условиях. Стилус, входящий в комплект, значительно расширяет возможности устройства, позволяя с лёгкостью делать заметки, рисовать и работать с графическими приложениями. Операционная система Android обеспечивает доступ к множеству приложений и сервисов, открывая безграничные возможности для работы и развлечений. Этот планшет станет отличным выбором для тех, кто ценит производительность, стиль и надежность в одном устройстве.
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