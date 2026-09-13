Планшет Samsung Galaxy Tab S10 FE 8/128Gb (SM-X526BZSRCAU) Silver
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Характеристики
Описание товара Планшет Samsung Galaxy Tab S10 FE 8/128Gb (SM-X526BZSRCAU) Silver
Представляем вашему вниманию планшет Samsung, сочетание стильного дизайна и высоких технологий. Этот элегантный серебристый планшет, выполненный из прочного алюминия, обладает экраном диагональю 10,9 дюймов с разрешением 2304x1440, что обеспечивает четкое и яркое изображение, идеально подходящее для работы и развлечений. Работая на базе операционной системы Android, планшет оснащен мощным восьмиядерным процессором Samsung Exynos 1580 с частотой 2,9 ГГц и 8 ГБ оперативной памяти, что позволяет справляться с многозадачностью и запускать ресурсоемкие приложения без задержек. Встроенная память объемом 128 ГБ предоставляет достаточно пространства для хранения всех ваших файлов, включая приложения, фотографии и видео. Для удобства работы с графическими приложениями и заметками в комплекте предусмотрен стилус. Планшет также имеет класс защиты IP68, что делает его устойчивым к воде и пыли, разрешая использовать устройство в различных условиях без опасений за его сохранность. Это идеальное устройство для тех, кто ищет сочетание производительности, мобильности и стильного дизайна, подходящего для любого образа жизни.
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Смотрите также: Аксессуары для планшетов, Аксессуары для электронных книг, Планшеты, 11 дюймов, 12 дюймов, 64 Гб, озу 4 Гб, для учебы, samsung 8", huawei matepad
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