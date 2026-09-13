Портативное зарядное устройство Baseus Adaman Metal Digital Display Black (PPIMDA-D01)
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Характеристики
Цвет
черный
Емкость, mAh
20000
Макс. выходной ток, А
5
Выходное напряжение
5 В, 12 В, 9 В, 20 В, 4.5 В, 15 В
Быстрая зарядка
да
Одновременная зарядка двух устройств
да
Количество выходов
3
Разъемы вход
microUSB, USB Type C
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
3 800 руб.
Товар временно отсутствует в продаже
Последняя цена
Последняя цена, по которой товар был в наличии и доступен к заказу
Код товара: 710579
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Характеристики
Бренд
Цвет
черный
Емкость, mAh
20000
Индикатор заряда
да
Макс. выходной ток, А
5
Выходное напряжение
5 В, 12 В, 9 В, 20 В, 4.5 В, 15 В
Беспроводная зарядка
Нет
Быстрая зарядка
да
Одновременная зарядка двух устройств
да
Количество выходов
3
Разъемы вход
microUSB, USB Type C
Разъемы выход
USB Type-A, USB Type-C
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
23х11х4
Вес, г.
562
Описание товара Портативное зарядное устройство Baseus Adaman Metal Digital Display Black (PPIMDA-D01)
Baseus Adaman Metal Digital Display Quick Charge Power Bank – портативное зарядное устройство, которое используется для подзарядки смартфона или других гаджетов. Данное устройство предназначено для ношения с собой, имеет встроенный литиевый аккумулятор. Power Bank Baseus Adaman Metal PPIMDA-A09 имеет классический дизайн, с небольшим LED-дисплеем, который показывает оставшееся количество зарядки ЗУ в процентном соотношении. Легкий и компактный, он имеет все необходимые характеристики, чтоб стать хорошим компаньоном в Ваших путешествиях. Благодаря двум портам USB можно подзаряжать сразу несколько устройств.
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Теги товара: На 20000 mAh
Магазины и пункты выдачи в Санкт-Петербурге
Курьерская доставка в Санкт-Петербурге
Бренд
Цвет
черный
Емкость, mAh
20000
Индикатор заряда
да
Макс. выходной ток, А
5
Выходное напряжение
5 В, 12 В, 9 В, 20 В, 4.5 В, 15 В
Беспроводная зарядка
Нет
Быстрая зарядка
да
Одновременная зарядка двух устройств
да
Количество выходов
3
Разъемы вход
microUSB, USB Type C
Развернуть
Разъемы выход
USB Type-A, USB Type-C
Страна производитель
Китай
Baseus Adaman Metal Digital Display Quick Charge Power Bank – портативное зарядное устройство, которое используется для подзарядки смартфона или других гаджетов. Данное устройство предназначено для ношения с собой, имеет встроенный литиевый аккумулятор. Power Bank Baseus Adaman Metal PPIMDA-A09 имеет классический дизайн, с небольшим LED-дисплеем, который показывает оставшееся количество зарядки ЗУ в процентном соотношении. Легкий и компактный, он имеет все необходимые характеристики, чтоб стать хорошим компаньоном в Ваших путешествиях. Благодаря двум портам USB можно подзаряжать сразу несколько устройств.
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Теги товара: На 20000 mAh
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Теги товара: На 20000 mAh
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