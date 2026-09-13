Колонки автомобильные Pioneer TS-1620F 200Вт 88дБ 4Ом 16см (6дюйм) (ком.:2кол.) коаксиальные двухполосные
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Форма динамиков
круглая
Импеданс, Ом
4
Чувствительность, дБ
88
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
1 980 руб.
Товар временно отсутствует в продаже
Последняя цена
Последняя цена, по которой товар был в наличии и доступен к заказу
Код товара: 710555
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Характеристики
Бренд
Форма динамиков
круглая
Импеданс, Ом
4
Номинальная мощность
25
Чувствительность, дБ
88
Диаметр излучателя
16 см
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
19х19х17
Вес, кг.
1.39
Описание товара Колонки автомобильные Pioneer TS-1620F 200Вт 88дБ 4Ом 16см (6дюйм) (ком.:2кол.) коаксиальные двухполосные
Коаксиальная АС Pioneer TS-G1620F-2 обладает 2-полосным акустическим исполнением и пиковой выходной мощностью 300 Вт. Два круглых динамика диаметром 6.5 дюйма способны воспроизводить сбалансированный звук в частотном диапазоне 31-18000 Гц. В конструкции применяется полипропиленовый диффузор по технологии инжекционного литья IMPP с высокой демпфирующей способностью, который снижает вероятность искажений и дребезжания звука. Для защиты чувствительных компонентов на фронтальной стороне АС Pioneer TS-G1620F-2 установлены сетчатые металлические решетки.
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Бренд
Форма динамиков
круглая
Импеданс, Ом
4
Номинальная мощность
25
Чувствительность, дБ
88
Диаметр излучателя
16 см
Страна производитель
Китай
Коаксиальная АС Pioneer TS-G1620F-2 обладает 2-полосным акустическим исполнением и пиковой выходной мощностью 300 Вт. Два круглых динамика диаметром 6.5 дюйма способны воспроизводить сбалансированный звук в частотном диапазоне 31-18000 Гц. В конструкции применяется полипропиленовый диффузор по технологии инжекционного литья IMPP с высокой демпфирующей способностью, который снижает вероятность искажений и дребезжания звука. Для защиты чувствительных компонентов на фронтальной стороне АС Pioneer TS-G1620F-2 установлены сетчатые металлические решетки.
Колонки автомобильные Pioneer TS-1620F 200Вт 88дБ 4Ом 16см (6дюйм) (ком.:2кол.) коаксиальные двухполосные - фото, характеристики, описание и цена представлены на карточке товара. Для того, чтобы сразу узнать о поступлении этого товара в наш интернет-магазин, вам надо подписаться на уведомление по email, оставив адрес своей электронной почты в форме выше на данной странице.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
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