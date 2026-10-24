Фен технический Bosch GHG 23-66 2300Вт темп.50-650С (06012A6303)
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Характеристики
Описание товара Фен технический Bosch GHG 23-66 2300Вт темп.50-650С (06012A6303)
Строительные фены Bosch представляют собой надежный инструмент профессионального уровня, который сочетает в себе мощность и удобство использования. С общей мощностью 2300 Вт, эти фены способны быстро нагреваться и достигать максимальной температуры до 650 °C, что делает их идеальными для выполнения широкого спектра задач, включая снятие краски, сварку пластика, термоусадку и многие другие. Эргономичный дизайн с размерами 24,5 см в длину, 8,6 см в ширину и 20,1 см в высоту, а также легкий вес всего 0,67 кг обеспечивают комфорт использования и маневренность даже при продолжительных работах. Наличие ЖК-дисплея обеспечивает удобство в управлении устройством, позволяя точно контролировать температуру с возможностью ее регулировки в зависимости от специфики выполняемой задачи. В комплекте со строительным феном Bosch идут дополнительные насадки, что расширяет его функциональные возможности и позволяет адаптировать инструмент под различные виды работ. Несмотря на отсутствие кейса, конструкция фенов Bosch отличается прочностью и долговечностью, что гарантирует долгий срок службы инструмента. Произведенные в Германии, эти строительные фены олицетворяют собой высокие стандарты качества и передовые технологии, свойственные продукции Bosch, делая их надежным выбором для профессионалов и домашних мастеров.
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Теги товара: с регулировкой температуры
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Смотрите также: Аккумуляторы, зарядки и адаптеры для электроинструмента, Гайковерты, Дрель-шуруповерты аккумуляторные, Заточные станки (точило), Клеевые пистолеты, Краскораспылители электрические, Лобзики электрические, Многофункциональные инструменты, Ножницы электрические, Оснастка, Оснастка для электроинструмента, Отвертки электрические, Перфораторы, Пилы электрические, Рубанки электрические, Строительные миксеры, Строительные фены, Фрезеры, Шлифовальные машины, Шуруповерты сетевые, в кейсе, 2000 вт
Теги товара: с регулировкой температуры
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