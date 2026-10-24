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Фен технический Bosch GHG 23-66 2300Вт темп.50-650С (06012A6303) купить с доставкой в Санкт-Петербурге
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Фен технический Bosch GHG 23-66 2300Вт темп.50-650С (06012A6303)

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Фен технический Bosch GHG 23-66 2300Вт темп.50-650С (06012A6303) - фото 1
Фен технический Bosch GHG 23-66 2300Вт темп.50-650С (06012A6303) - фото 2
Фен технический Bosch GHG 23-66 2300Вт темп.50-650С (06012A6303) - фото 3
Фен технический Bosch GHG 23-66 2300Вт темп.50-650С (06012A6303) - фото 4
Фен технический Bosch GHG 23-66 2300Вт темп.50-650С (06012A6303) - фото 5
Фен технический Bosch GHG 23-66 2300Вт темп.50-650С (06012A6303) - фото 6
Фен технический Bosch GHG 23-66 2300Вт темп.50-650С (06012A6303) - фото 7
Фен технический Bosch GHG 23-66 2300Вт темп.50-650С (06012A6303) - фото 8
Фен технический Bosch GHG 23-66 2300Вт темп.50-650С (06012A6303) - фото 9
Фен технический Bosch GHG 23-66 2300Вт темп.50-650С (06012A6303) - фото 10
Фен технический Bosch GHG 23-66 2300Вт темп.50-650С (06012A6303) - фото 11
Фен технический Bosch GHG 23-66 2300Вт темп.50-650С (06012A6303) - фото 12
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Мощность, Вт
2300
Максимальная температура
650 °C
  • Фен технический Bosch GHG 23-66 2300Вт темп.50-650С (06012A6303) - фото 1
  • Фен технический Bosch GHG 23-66 2300Вт темп.50-650С (06012A6303) - фото 2
  • Фен технический Bosch GHG 23-66 2300Вт темп.50-650С (06012A6303) - фото 3
  • Фен технический Bosch GHG 23-66 2300Вт темп.50-650С (06012A6303) - фото 4
  • Фен технический Bosch GHG 23-66 2300Вт темп.50-650С (06012A6303) - фото 5
  • Фен технический Bosch GHG 23-66 2300Вт темп.50-650С (06012A6303) - фото 6
  • Фен технический Bosch GHG 23-66 2300Вт темп.50-650С (06012A6303) - фото 7
  • Фен технический Bosch GHG 23-66 2300Вт темп.50-650С (06012A6303) - фото 8
  • Фен технический Bosch GHG 23-66 2300Вт темп.50-650С (06012A6303) - фото 9
  • Фен технический Bosch GHG 23-66 2300Вт темп.50-650С (06012A6303) - фото 10
  • Фен технический Bosch GHG 23-66 2300Вт темп.50-650С (06012A6303) - фото 11
  • Фен технический Bosch GHG 23-66 2300Вт темп.50-650С (06012A6303) - фото 12
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
16 810 руб. 
Начислим 269 КэтКоинов
В наличии
Код товара: 710549
Доставка в Санкт-Петербурге
Загружаем...
Самовывоз в Санкт-Петербурге
Загружаем...
Добавить в корзину
Фен технический Bosch GHG 23-66 2300Вт темп.50-650С (06012A6303)
16 810 руб.
  • Гарантия производителя
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
BOSCH
Высота, см
20.1
Длина, м
24.5
Дополнительные насадки в комплекте
да
ЖК-дисплей
да
Минимальная температура
50 °C
Габаритные размеры), см
20.1х24.5х8.6
Страна производства
Германия
Ширина, см
8.6
В кейсе
нет
Мощность, Вт
2300
Питание
сеть
Регулировка температуры
есть
Максимальная температура
650 °C
Габариты (ВxГxШ), мм
201х245х86
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
30х10х9
Вес, кг.
3.38

Описание товара Фен технический Bosch GHG 23-66 2300Вт темп.50-650С (06012A6303)

Строительные фены Bosch представляют собой надежный инструмент профессионального уровня, который сочетает в себе мощность и удобство использования. С общей мощностью 2300 Вт, эти фены способны быстро нагреваться и достигать максимальной температуры до 650 °C, что делает их идеальными для выполнения широкого спектра задач, включая снятие краски, сварку пластика, термоусадку и многие другие. Эргономичный дизайн с размерами 24,5 см в длину, 8,6 см в ширину и 20,1 см в высоту, а также легкий вес всего 0,67 кг обеспечивают комфорт использования и маневренность даже при продолжительных работах. Наличие ЖК-дисплея обеспечивает удобство в управлении устройством, позволяя точно контролировать температуру с возможностью ее регулировки в зависимости от специфики выполняемой задачи. В комплекте со строительным феном Bosch идут дополнительные насадки, что расширяет его функциональные возможности и позволяет адаптировать инструмент под различные виды работ. Несмотря на отсутствие кейса, конструкция фенов Bosch отличается прочностью и долговечностью, что гарантирует долгий срок службы инструмента. Произведенные в Германии, эти строительные фены олицетворяют собой высокие стандарты качества и передовые технологии, свойственные продукции Bosch, делая их надежным выбором для профессионалов и домашних мастеров.



Смотрите также: Аккумуляторы, зарядки и адаптеры для электроинструмента, Гайковерты, Дрель-шуруповерты аккумуляторные, Заточные станки (точило), Клеевые пистолеты, Краскораспылители электрические, Лобзики электрические, Многофункциональные инструменты, Ножницы электрические, Оснастка, Оснастка для электроинструмента, Отвертки электрические, Перфораторы, Пилы электрические, Рубанки электрические, Строительные миксеры, Строительные фены, Фрезеры, Шлифовальные машины, Шуруповерты сетевые, в кейсе, 2000 вт

Отзывы о товаре Фен технический Bosch GHG 23-66 2300Вт темп.50-650С (06012A6303)




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Характеристики
Бренд
BOSCH
Высота, см
20.1
Длина, м
24.5
Дополнительные насадки в комплекте
да
ЖК-дисплей
да
Минимальная температура
50 °C
Габаритные размеры), см
20.1х24.5х8.6
Страна производства
Германия
Ширина, см
8.6
В кейсе
нет
Мощность, Вт
2300
Развернуть
Питание
сеть
Регулировка температуры
есть
Максимальная температура
650 °C
Габариты (ВxГxШ), мм
201х245х86
Страна производитель
Китай
Описание
Строительные фены Bosch представляют собой надежный инструмент профессионального уровня, который сочетает в себе мощность и удобство использования. С общей мощностью 2300 Вт, эти фены способны быстро нагреваться и достигать максимальной температуры до 650 °C, что делает их идеальными для выполнения широкого спектра задач, включая снятие краски, сварку пластика, термоусадку и многие другие. Эргономичный дизайн с размерами 24,5 см в длину, 8,6 см в ширину и 20,1 см в высоту, а также легкий вес всего 0,67 кг обеспечивают комфорт использования и маневренность даже при продолжительных работах. Наличие ЖК-дисплея обеспечивает удобство в управлении устройством, позволяя точно контролировать температуру с возможностью ее регулировки в зависимости от специфики выполняемой задачи. В комплекте со строительным феном Bosch идут дополнительные насадки, что расширяет его функциональные возможности и позволяет адаптировать инструмент под различные виды работ. Несмотря на отсутствие кейса, конструкция фенов Bosch отличается прочностью и долговечностью, что гарантирует долгий срок службы инструмента. Произведенные в Германии, эти строительные фены олицетворяют собой высокие стандарты качества и передовые технологии, свойственные продукции Bosch, делая их надежным выбором для профессионалов и домашних мастеров.


Смотрите также: Аккумуляторы, зарядки и адаптеры для электроинструмента, Гайковерты, Дрель-шуруповерты аккумуляторные, Заточные станки (точило), Клеевые пистолеты, Краскораспылители электрические, Лобзики электрические, Многофункциональные инструменты, Ножницы электрические, Оснастка, Оснастка для электроинструмента, Отвертки электрические, Перфораторы, Пилы электрические, Рубанки электрические, Строительные миксеры, Строительные фены, Фрезеры, Шлифовальные машины, Шуруповерты сетевые, в кейсе, 2000 вт
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Фен технический Bosch GHG 23-66 2300Вт темп.50-650С (06012A6303) - стоимость товара 16810 руб. в интернет-магазине КотоФото. Характеристики, фото и описание доступны на карточке товара. Купить товар можно на сайте онлайн или заказать по телефону 8(812)426-98-99 в Санкт-Петербурге, а забрать в пункте самовывоза или оформить доставку на дом.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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