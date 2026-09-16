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Скотч малярный ЗУБР 38 мм х 50 м, креповый, МАСТЕР (12115-38) купить с доставкой в Санкт-Петербурге
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Скотч малярный ЗУБР 38 мм х 50 м, креповый, МАСТЕР (12115-38)

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Скотч малярный ЗУБР 38 мм х 50 м, креповый, МАСТЕР (12115-38) - фото 1
Скотч малярный ЗУБР 38 мм х 50 м, креповый, МАСТЕР (12115-38) - фото 2
Скотч малярный ЗУБР 38 мм х 50 м, креповый, МАСТЕР (12115-38) - фото 3
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Скотч малярный
  • Скотч малярный ЗУБР 38 мм х 50 м, креповый, МАСТЕР (12115-38) - фото 1
  • Скотч малярный ЗУБР 38 мм х 50 м, креповый, МАСТЕР (12115-38) - фото 2
  • Скотч малярный ЗУБР 38 мм х 50 м, креповый, МАСТЕР (12115-38) - фото 3
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
350 руб. 
Начислим 30 КэтКоинов
В наличии
Код товара: 710520
Доставка в Санкт-Петербурге
Загружаем...
Самовывоз в Санкт-Петербурге
Загружаем...
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Скотч малярный ЗУБР 38 мм х 50 м, креповый, МАСТЕР (12115-38)
350 руб.
  • Гарантия производителя
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
ЗУБР
Тип товара
Скотч малярный
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
12х12х4
Вес, г.
190

Описание товара Скотч малярный ЗУБР 38 мм х 50 м, креповый, МАСТЕР (12115-38)

Малярная лента Зубр ЭКСПЕРТ креповая, 38ммх50м 12115-38 служит для защиты необходимых участков от загрязнения при нанесении составов во время ремонтных работ. Изделие способно легко и прочно наклеиваться на деревянные, виниловые, пластиковые, металлические, а также на окрашенные и оклеенные обоями поверхности. При удалении лента не оставляет липких следов и не сдирает краску. Подходит для бытового и профессионального использования.



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Отзывы о товаре Скотч малярный ЗУБР 38 мм х 50 м, креповый, МАСТЕР (12115-38)




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Характеристики
Бренд
ЗУБР
Тип товара
Скотч малярный
Страна производитель
Китай
Описание
Малярная лента Зубр ЭКСПЕРТ креповая, 38ммх50м 12115-38 служит для защиты необходимых участков от загрязнения при нанесении составов во время ремонтных работ. Изделие способно легко и прочно наклеиваться на деревянные, виниловые, пластиковые, металлические, а также на окрашенные и оклеенные обоями поверхности. При удалении лента не оставляет липких следов и не сдирает краску. Подходит для бытового и профессионального использования.


Смотрите также: Аксессуары для виброплит, Аксессуары для сварочных аппаратов, Бензорезы, Виброплиты, Генераторы, Запчасти для бетоносмесителей, Комплектующие и аксессуары для строительной техники, Компрессоры, Маски сварщика, Отбойные молотки, Плиткорезы, Пневмоинструмент, Пуско-зарядные устройства, Ручные цепные тали, Сварочные аппараты, Сварочные электроды, Силовые удлинители, Стабилизаторы, Строительные пылесосы, Тепловые пушки, Швонарезчики, Штроборезы, Электрические резчики по бетону
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Скотч малярный ЗУБР 38 мм х 50 м, креповый, МАСТЕР (12115-38) - этот товар вы можете купить в нашем интернет-магазине по цене 350 руб. Цены, фото и описания представлены на карточке товара. Звоните по телефону 8(812)426-98-99 в Санкт-Петербурге.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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