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Зубило пикообразное STAYER Gorilla Force, 400 мм, SDS-max, Professional (29391-00-400) купить с доставкой в Санкт-Петербурге
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Зубило пикообразное STAYER Gorilla Force, 400 мм, SDS-max, Professional (29391-00-400)

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Зубило пикообразное STAYER Gorilla Force, 400 мм, SDS-max, Professional (29391-00-400)
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Зубило
Длина, мм
400
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
550 руб. 
Начислим 31 КэтКоинов
В наличии
Код товара: 710509
Доставка в Санкт-Петербурге
Загружаем...
Самовывоз в Санкт-Петербурге
Загружаем...
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Зубило пикообразное STAYER Gorilla Force, 400 мм, SDS-max, Professional (29391-00-400)
550 руб.
  • Гарантия производителя
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
Stayer
Тип товара
Зубило
Длина, мм
400
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
49х4х2
Вес, г.
700

Описание товара Зубило пикообразное STAYER Gorilla Force, 400 мм, SDS-max, Professional (29391-00-400)

Зубило пикообразное SDS-max 400 мм STAYER Gorilla Force 29391-00-400 подходит для работы по долблению и демонтажу тяжелыми профессиональными перфораторами. 

  • Зубила производятся из легированной стали и проходят поэтапную закалку.
  • Выдерживают сильные удары и нагрузку благодаря круглому 18 мм стрежню.
  • Рабочая кромка шлифованная, для наилучшего результата долбления.



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Отзывы о товаре Зубило пикообразное STAYER Gorilla Force, 400 мм, SDS-max, Professional (29391-00-400)




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Курьерская доставка в Санкт-Петербурге

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Характеристики
Бренд
Stayer
Тип товара
Зубило
Длина, мм
400
Страна производитель
Китай
Описание
Зубило пикообразное SDS-max 400 мм STAYER Gorilla Force 29391-00-400 подходит для работы по долблению и демонтажу тяжелыми профессиональными перфораторами. 
  • Зубила производятся из легированной стали и проходят поэтапную закалку.
  • Выдерживают сильные удары и нагрузку благодаря круглому 18 мм стрежню.
  • Рабочая кромка шлифованная, для наилучшего результата долбления.


Смотрите также: Аккумуляторы для электроинструмента, Гайковерты, Дрели, Дрель-шуруповерты аккумуляторные, Зарядные устройства для электроинструмента, Клеевые пистолеты, Комплектующие и аксессуары для электроинструмента, Краскораспылители электрические, Лобзики электрические, Многофункциональные инструменты, Ножницы электрические, Оснастка, Отвертки электрические, Перфораторы, Пилы электрические, Рубанки электрические, Станки, Строительные миксеры, Строительные степлеры, Строительные фены, Фрезеры, Шлифовальные машины, Шуруповерты сетевые, круги отрезные, пильные диски, буры
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Зубило пикообразное STAYER Gorilla Force, 400 мм, SDS-max, Professional (29391-00-400) - этот товар вы можете купить в нашем интернет-магазине по цене 550 руб. Цены, фото и описания представлены на карточке товара. Звоните по телефону 8(812)426-98-99 в Санкт-Петербурге.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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