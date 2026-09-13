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Снегоуборщик электрический Deko ST20 без АКБ и ЗУ купить с доставкой в Санкт-Петербурге
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Снегоуборщик электрический Deko ST20 без АКБ и ЗУ

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Снегоуборщик электрический Deko ST20 без АКБ и ЗУ - фото 1
Снегоуборщик электрический Deko ST20 без АКБ и ЗУ - фото 2
Снегоуборщик электрический Deko ST20 без АКБ и ЗУ - фото 3
Снегоуборщик электрический Deko ST20 без АКБ и ЗУ - фото 4
Снегоуборщик электрический Deko ST20 без АКБ и ЗУ - фото 5
Снегоуборщик электрический Deko ST20 без АКБ и ЗУ - фото 6
Снегоуборщик электрический Deko ST20 без АКБ и ЗУ - фото 7
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип снегоуборщика
Электрический
Ширина захвата, см
25
Высота захвата, см
16
Дальность выброса снега
6
  • Снегоуборщик электрический Deko ST20 без АКБ и ЗУ - фото 1
  • Снегоуборщик электрический Deko ST20 без АКБ и ЗУ - фото 2
  • Снегоуборщик электрический Deko ST20 без АКБ и ЗУ - фото 3
  • Снегоуборщик электрический Deko ST20 без АКБ и ЗУ - фото 4
  • Снегоуборщик электрический Deko ST20 без АКБ и ЗУ - фото 5
  • Снегоуборщик электрический Deko ST20 без АКБ и ЗУ - фото 6
  • Снегоуборщик электрический Deko ST20 без АКБ и ЗУ - фото 7
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
8 280 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 710474
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Характеристики

Бренд
DEKO
Тип снегоуборщика
Электрический
Ширина захвата, см
25
Высота захвата, см
16
Дальность выброса снега
6
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
51х37х22
Вес, кг.
5.02

Описание товара Снегоуборщик электрический Deko ST20 без АКБ и ЗУ

Снегоуборочная техника Deko представляет собой надежное и компактное устройство, идеально подходящее для эффективной уборки снега на небольших участках. Эта модель обладает шириной 37 см и высотой 21,5 см, что обеспечивает удобное маневрирование даже в самых узких пространствах. Вес устройства составляет всего 3,95 кг, благодаря чему вы легко сможете переносить и использовать его без лишнего напряжения. Снегоуборщик оснащен электрическим приводом и двигателем, что делает его более экологически безопасным и простым в обслуживании по сравнению с бензиновыми аналогами. Ширина захвата в 254 мм и высота захвата в 160 мм обеспечивают быстрое и эффективное удаление снега, позволяя справляться с заснеженными дорожками и тропинками без труда. Sнегоуборочная техника Deko производится под брендом из Малайзии, что гарантирует высокое качество сборки и надежность устройства. Это идеальный выбор для владельцев частных домов и небольших хозяйств, стремящихся поддерживать порядок на своей территории в зимний период.

Отзывы о товаре Снегоуборщик электрический Deko ST20 без АКБ и ЗУ




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Характеристики
Бренд
DEKO
Тип снегоуборщика
Электрический
Ширина захвата, см
25
Высота захвата, см
16
Дальность выброса снега
6
Страна производитель
Китай
Описание
Снегоуборочная техника Deko представляет собой надежное и компактное устройство, идеально подходящее для эффективной уборки снега на небольших участках. Эта модель обладает шириной 37 см и высотой 21,5 см, что обеспечивает удобное маневрирование даже в самых узких пространствах. Вес устройства составляет всего 3,95 кг, благодаря чему вы легко сможете переносить и использовать его без лишнего напряжения. Снегоуборщик оснащен электрическим приводом и двигателем, что делает его более экологически безопасным и простым в обслуживании по сравнению с бензиновыми аналогами. Ширина захвата в 254 мм и высота захвата в 160 мм обеспечивают быстрое и эффективное удаление снега, позволяя справляться с заснеженными дорожками и тропинками без труда. Sнегоуборочная техника Deko производится под брендом из Малайзии, что гарантирует высокое качество сборки и надежность устройства. Это идеальный выбор для владельцев частных домов и небольших хозяйств, стремящихся поддерживать порядок на своей территории в зимний период.
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Снегоуборщик электрический Deko ST20 без АКБ и ЗУ - этот товар вы можете купить по цене 8280 руб. в интернет-магазине КотоФото. Характеристики, описание товара, фото и цена представлены на карточке товара. Заказать товар вы можете по телефону 8(812)426-98-99 в Санкт-Петербурге.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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