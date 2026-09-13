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Характеристики
Тип товара
электрический
Количество осей стабилизации
3
Крепление
для смартфона
Оригинальный товар
Гарантия качества
Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда.
Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки.
Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
21 370 руб.
Товар временно отсутствует в продаже
Последняя цена
Последняя цена, по которой товар был в наличии и доступен к заказу
Код товара: 710472
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Описание товара Стабилизатор для смартфона Smooth 5S AI PRO черный (SM120)
Стабилизатор для смартфона Zhiyun Smooth 5S AI PRO черного цвета объединяет в себе 3-х осевой стабилизатор, селфи-палку и трипод. В прибор можно установить смартфоны любых марок шириной от 50 до 90 мм толщиной до 10 мм и весом до 300 г. Максимальная управляемая скорость движения составляет 30 градусов в секунду. Стабилизатор со встроенным монополом способен поворачивать телефон на -180° – 180°, наклонять под углом -140° – 209°. С этим приспособлением вы сможете делать четкие, несмазанные кадры и снимать плавное видео даже в движении. Устройство сглаживает тряску от перемещения камеры или дрожи в руках. В приборе есть функция слежения. Вы можете указать человека или любой другой объект, чтобы он всегда был в фокусе.
Стабилизатор для смартфона Zhiyun Smooth 5S AI PRO черного цвета объединяет в себе 3-х осевой стабилизатор, селфи-палку и трипод. В прибор можно установить смартфоны любых марок шириной от 50 до 90 мм толщиной до 10 мм и весом до 300 г. Максимальная управляемая скорость движения составляет 30 градусов в секунду. Стабилизатор со встроенным монополом способен поворачивать телефон на -180° – 180°, наклонять под углом -140° – 209°. С этим приспособлением вы сможете делать четкие, несмазанные кадры и снимать плавное видео даже в движении. Устройство сглаживает тряску от перемещения камеры или дрожи в руках. В приборе есть функция слежения. Вы можете указать человека или любой другой объект, чтобы он всегда был в фокусе.
Стабилизатор для смартфона Smooth 5S AI PRO черный (SM120) - фото, характеристики, описание и цена представлены на карточке товара. Для того, чтобы сразу узнать о поступлении этого товара в наш интернет-магазин, вам надо подписаться на уведомление по email, оставив адрес своей электронной почты в форме выше на данной странице.
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