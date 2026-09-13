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Стабилизатор для смартфона Smooth 5S AI PRO черный (SM120) купить с доставкой в Санкт-Петербурге
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Стабилизатор для смартфона Smooth 5S AI PRO черный (SM120)

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Стабилизатор для смартфона Smooth 5S AI PRO черный (SM120) - фото 1
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Стабилизатор для смартфона Smooth 5S AI PRO черный (SM120) - фото 6
Стабилизатор для смартфона Smooth 5S AI PRO черный (SM120) - фото 7
Стабилизатор для смартфона Smooth 5S AI PRO черный (SM120) - фото 8
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Стабилизатор для смартфона Smooth 5S AI PRO черный (SM120) - фото 10
Стабилизатор для смартфона Smooth 5S AI PRO черный (SM120) - фото 11
Стабилизатор для смартфона Smooth 5S AI PRO черный (SM120) - фото 12
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Стабилизатор для смартфона Smooth 5S AI PRO черный (SM120) - фото 14
Стабилизатор для смартфона Smooth 5S AI PRO черный (SM120) - фото 15
Стабилизатор для смартфона Smooth 5S AI PRO черный (SM120) - фото 16
Стабилизатор для смартфона Smooth 5S AI PRO черный (SM120) - фото 17
Стабилизатор для смартфона Smooth 5S AI PRO черный (SM120) - фото 18
Стабилизатор для смартфона Smooth 5S AI PRO черный (SM120) - фото 19
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Стабилизатор для смартфона Smooth 5S AI PRO черный (SM120) - фото 21
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
электрический
Количество осей стабилизации
3
Крепление
для смартфона
  • Стабилизатор для смартфона Smooth 5S AI PRO черный (SM120) - фото 1
  • Стабилизатор для смартфона Smooth 5S AI PRO черный (SM120) - фото 2
  • Стабилизатор для смартфона Smooth 5S AI PRO черный (SM120) - фото 3
  • Стабилизатор для смартфона Smooth 5S AI PRO черный (SM120) - фото 4
  • Стабилизатор для смартфона Smooth 5S AI PRO черный (SM120) - фото 5
  • Стабилизатор для смартфона Smooth 5S AI PRO черный (SM120) - фото 6
  • Стабилизатор для смартфона Smooth 5S AI PRO черный (SM120) - фото 7
  • Стабилизатор для смартфона Smooth 5S AI PRO черный (SM120) - фото 8
  • Стабилизатор для смартфона Smooth 5S AI PRO черный (SM120) - фото 9
  • Стабилизатор для смартфона Smooth 5S AI PRO черный (SM120) - фото 10
  • Стабилизатор для смартфона Smooth 5S AI PRO черный (SM120) - фото 11
  • Стабилизатор для смартфона Smooth 5S AI PRO черный (SM120) - фото 12
  • Стабилизатор для смартфона Smooth 5S AI PRO черный (SM120) - фото 13
  • Стабилизатор для смартфона Smooth 5S AI PRO черный (SM120) - фото 14
  • Стабилизатор для смартфона Smooth 5S AI PRO черный (SM120) - фото 15
  • Стабилизатор для смартфона Smooth 5S AI PRO черный (SM120) - фото 16
  • Стабилизатор для смартфона Smooth 5S AI PRO черный (SM120) - фото 17
  • Стабилизатор для смартфона Smooth 5S AI PRO черный (SM120) - фото 18
  • Стабилизатор для смартфона Smooth 5S AI PRO черный (SM120) - фото 19
  • Стабилизатор для смартфона Smooth 5S AI PRO черный (SM120) - фото 20
  • Стабилизатор для смартфона Smooth 5S AI PRO черный (SM120) - фото 21
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
21 370 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 710472
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Характеристики

Бренд
Zhiyun
Тип товара
электрический
Нагрузка
0.3 кг
Габаритные размеры, см
31.1х16.8х5.2
Аккумулятор
Li-Ion
Диапазон вращения, градусы
180
Диапазон наклона, градусы
140-209
Диапазон поперечного наклона, градусы
90-259
Количество осей стабилизации
3
Крепление
для смартфона
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
30х22х15
Вес, кг.
1.5

Описание товара Стабилизатор для смартфона Smooth 5S AI PRO черный (SM120)

Стабилизатор для смартфона Zhiyun Smooth 5S AI PRO черного цвета объединяет в себе 3-х осевой стабилизатор, селфи-палку и трипод. В прибор можно установить смартфоны любых марок шириной от 50 до 90 мм толщиной до 10 мм и весом до 300 г. Максимальная управляемая скорость движения составляет 30 градусов в секунду. Стабилизатор со встроенным монополом способен поворачивать телефон на -180° – 180°, наклонять под углом -140° – 209°. С этим приспособлением вы сможете делать четкие, несмазанные кадры и снимать плавное видео даже в движении. Устройство сглаживает тряску от перемещения камеры или дрожи в руках. В приборе есть функция слежения. Вы можете указать человека или любой другой объект, чтобы он всегда был в фокусе.

Отзывы о товаре Стабилизатор для смартфона Smooth 5S AI PRO черный (SM120)




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Курьерская доставка в Санкт-Петербурге

Характеристики
Бренд
Zhiyun
Тип товара
электрический
Нагрузка
0.3 кг
Габаритные размеры, см
31.1х16.8х5.2
Аккумулятор
Li-Ion
Диапазон вращения, градусы
180
Диапазон наклона, градусы
140-209
Диапазон поперечного наклона, градусы
90-259
Количество осей стабилизации
3
Крепление
для смартфона
Страна производитель
Китай
Описание
Стабилизатор для смартфона Zhiyun Smooth 5S AI PRO черного цвета объединяет в себе 3-х осевой стабилизатор, селфи-палку и трипод. В прибор можно установить смартфоны любых марок шириной от 50 до 90 мм толщиной до 10 мм и весом до 300 г. Максимальная управляемая скорость движения составляет 30 градусов в секунду. Стабилизатор со встроенным монополом способен поворачивать телефон на -180° – 180°, наклонять под углом -140° – 209°. С этим приспособлением вы сможете делать четкие, несмазанные кадры и снимать плавное видео даже в движении. Устройство сглаживает тряску от перемещения камеры или дрожи в руках. В приборе есть функция слежения. Вы можете указать человека или любой другой объект, чтобы он всегда был в фокусе.
Самовывоз
Доставка
Отзывы


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