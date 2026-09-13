Top.Mail.Ru
Интерком-система Saramonic WiTalk9 WT5S 1,9 гГц одновременной связи для 5 человек (комплект) купить с доставкой в Санкт-Петербурге
КотоФото
Найти
Статус заказа
Товар добавлен в корзину
Корзина
Избранное Избранное
Каталог товаров
Каталог товаров
 

Интерком-система Saramonic WiTalk9 WT5S 1,9 гГц одновременной связи для 5 человек (комплект)

Отзывы(0)
Добавить в избранное Поделиться
Интерком-система Saramonic WiTalk9 WT5S 1,9 гГц одновременной связи для 5 человек (комплект) - фото 1
Интерком-система Saramonic WiTalk9 WT5S 1,9 гГц одновременной связи для 5 человек (комплект) - фото 2
Интерком-система Saramonic WiTalk9 WT5S 1,9 гГц одновременной связи для 5 человек (комплект) - фото 3
Интерком-система Saramonic WiTalk9 WT5S 1,9 гГц одновременной связи для 5 человек (комплект) - фото 4
Интерком-система Saramonic WiTalk9 WT5S 1,9 гГц одновременной связи для 5 человек (комплект) - фото 5
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Радиосистема
  • Интерком-система Saramonic WiTalk9 WT5S 1,9 гГц одновременной связи для 5 человек (комплект) - фото 1
  • Интерком-система Saramonic WiTalk9 WT5S 1,9 гГц одновременной связи для 5 человек (комплект) - фото 2
  • Интерком-система Saramonic WiTalk9 WT5S 1,9 гГц одновременной связи для 5 человек (комплект) - фото 3
  • Интерком-система Saramonic WiTalk9 WT5S 1,9 гГц одновременной связи для 5 человек (комплект) - фото 4
  • Интерком-система Saramonic WiTalk9 WT5S 1,9 гГц одновременной связи для 5 человек (комплект) - фото 5
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
91 770 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 710464
Мы отправим вам автоматическое письмо сразу же, когда товар появится в продаже. Это окно НЕ подписывает на рекламу!
Отправить
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
Saramonic
Тип товара
Радиосистема
Размеры в упаковке, см
40х25х23
Вес, кг.
2.4

Описание товара Интерком-система Saramonic WiTalk9 WT5S 1,9 гГц одновременной связи для 5 человек (комплект)

Saramonic WiTalk9 WT5S - эта конфигурация включает в себя одну гарнитуру с одним ухом, восемь дистанционных гарнитур с одним ухом, 18 перезаряжаемых аккумуляторов и зарядную станцию на 10 отсеков. Передавайте данные на все беспроводные гарнитуры в пределах прямой видимости до 1640 футов для широкого спектра широковещательных и событийных приложений.

Отзывы о товаре Интерком-система Saramonic WiTalk9 WT5S 1,9 гГц одновременной связи для 5 человек (комплект)




Магазины и пункты выдачи в Санкт-Петербурге


Курьерская доставка в Санкт-Петербурге

Характеристики
Бренд
Saramonic
Тип товара
Радиосистема
Описание
Saramonic WiTalk9 WT5S - эта конфигурация включает в себя одну гарнитуру с одним ухом, восемь дистанционных гарнитур с одним ухом, 18 перезаряжаемых аккумуляторов и зарядную станцию на 10 отсеков. Передавайте данные на все беспроводные гарнитуры в пределах прямой видимости до 1640 футов для широкого спектра широковещательных и событийных приложений.
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Интерком-система Saramonic WiTalk9 WT5S 1,9 гГц одновременной связи для 5 человек (комплект) - фото, характеристики, описание и цена представлены на карточке товара. Для того, чтобы сразу узнать о поступлении этого товара в наш интернет-магазин, вам надо подписаться на уведомление по email, оставив адрес своей электронной почты в форме выше на данной странице.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
Загрузка...
Загрузка...