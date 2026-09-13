Интерком-система Saramonic WiTalk9 WT5S 1,9 гГц одновременной связи для 5 человек (комплект)
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Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Радиосистема
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
91 770 руб.
Товар временно отсутствует в продаже
Последняя цена
Последняя цена, по которой товар был в наличии и доступен к заказу
Код товара: 710464
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Характеристики
Размеры в упаковке, см
40х25х23
Вес, кг.
2.4
Описание товара Интерком-система Saramonic WiTalk9 WT5S 1,9 гГц одновременной связи для 5 человек (комплект)
Saramonic WiTalk9 WT5S - эта конфигурация включает в себя одну гарнитуру с одним ухом, восемь дистанционных гарнитур с одним ухом, 18 перезаряжаемых аккумуляторов и зарядную станцию на 10 отсеков. Передавайте данные на все беспроводные гарнитуры в пределах прямой видимости до 1640 футов для широкого спектра широковещательных и событийных приложений.
Смотрите также: Аккумуляторы и зарядные устройства для фотоаппаратов, Аксессуары для фотоаппаратов, Аксессуары для экшн-камер, Микрофоны, Объективы, Оптические приборы, Прицелы и аксессуары, Ручные стабилизаторы и стедикамы, Светофильтры, Устройства звукозаписи, Фотовспышки, Фотооборудование, Штативы и моноподы, Экшн-камеры
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Курьерская доставка в Санкт-Петербурге
Saramonic WiTalk9 WT5S - эта конфигурация включает в себя одну гарнитуру с одним ухом, восемь дистанционных гарнитур с одним ухом, 18 перезаряжаемых аккумуляторов и зарядную станцию на 10 отсеков. Передавайте данные на все беспроводные гарнитуры в пределах прямой видимости до 1640 футов для широкого спектра широковещательных и событийных приложений.
Смотрите также: Аккумуляторы и зарядные устройства для фотоаппаратов, Аксессуары для фотоаппаратов, Аксессуары для экшн-камер, Микрофоны, Объективы, Оптические приборы, Прицелы и аксессуары, Ручные стабилизаторы и стедикамы, Светофильтры, Устройства звукозаписи, Фотовспышки, Фотооборудование, Штативы и моноподы, Экшн-камеры
Смотрите также: Аккумуляторы и зарядные устройства для фотоаппаратов, Аксессуары для фотоаппаратов, Аксессуары для экшн-камер, Микрофоны, Объективы, Оптические приборы, Прицелы и аксессуары, Ручные стабилизаторы и стедикамы, Светофильтры, Устройства звукозаписи, Фотовспышки, Фотооборудование, Штативы и моноподы, Экшн-камеры
Интерком-система Saramonic WiTalk9 WT5S 1,9 гГц одновременной связи для 5 человек (комплект) - фото, характеристики, описание и цена представлены на карточке товара. Для того, чтобы сразу узнать о поступлении этого товара в наш интернет-магазин, вам надо подписаться на уведомление по email, оставив адрес своей электронной почты в форме выше на данной странице.
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