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Пила дисковая алмазная аккумуляторная DCA ADZE125 (TYPE EM) купить с доставкой в Санкт-Петербурге
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Пила дисковая алмазная аккумуляторная DCA ADZE125 (TYPE EM)

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Пила дисковая алмазная аккумуляторная DCA ADZE125 (TYPE EM) - фото 1
Пила дисковая алмазная аккумуляторная DCA ADZE125 (TYPE EM) - фото 2
Пила дисковая алмазная аккумуляторная DCA ADZE125 (TYPE EM) - фото 3
Пила дисковая алмазная аккумуляторная DCA ADZE125 (TYPE EM) - фото 4
Пила дисковая алмазная аккумуляторная DCA ADZE125 (TYPE EM) - фото 5
Пила дисковая алмазная аккумуляторная DCA ADZE125 (TYPE EM) - фото 6
Пила дисковая алмазная аккумуляторная DCA ADZE125 (TYPE EM) - фото 7
Пила дисковая алмазная аккумуляторная DCA ADZE125 (TYPE EM) - фото 8
Пила дисковая алмазная аккумуляторная DCA ADZE125 (TYPE EM) - фото 9
Пила дисковая алмазная аккумуляторная DCA ADZE125 (TYPE EM) - фото 10
Пила дисковая алмазная аккумуляторная DCA ADZE125 (TYPE EM) - фото 11
Пила дисковая алмазная аккумуляторная DCA ADZE125 (TYPE EM) - фото 12
Пила дисковая алмазная аккумуляторная DCA ADZE125 (TYPE EM) - фото 13
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Пила дисковая
  • Пила дисковая алмазная аккумуляторная DCA ADZE125 (TYPE EM) - фото 1
  • Пила дисковая алмазная аккумуляторная DCA ADZE125 (TYPE EM) - фото 2
  • Пила дисковая алмазная аккумуляторная DCA ADZE125 (TYPE EM) - фото 3
  • Пила дисковая алмазная аккумуляторная DCA ADZE125 (TYPE EM) - фото 4
  • Пила дисковая алмазная аккумуляторная DCA ADZE125 (TYPE EM) - фото 5
  • Пила дисковая алмазная аккумуляторная DCA ADZE125 (TYPE EM) - фото 6
  • Пила дисковая алмазная аккумуляторная DCA ADZE125 (TYPE EM) - фото 7
  • Пила дисковая алмазная аккумуляторная DCA ADZE125 (TYPE EM) - фото 8
  • Пила дисковая алмазная аккумуляторная DCA ADZE125 (TYPE EM) - фото 9
  • Пила дисковая алмазная аккумуляторная DCA ADZE125 (TYPE EM) - фото 10
  • Пила дисковая алмазная аккумуляторная DCA ADZE125 (TYPE EM) - фото 11
  • Пила дисковая алмазная аккумуляторная DCA ADZE125 (TYPE EM) - фото 12
  • Пила дисковая алмазная аккумуляторная DCA ADZE125 (TYPE EM) - фото 13
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
12 360 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 710430
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Характеристики

Бренд
DCA
Тип товара
Пила дисковая
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
42х20х16
Вес, кг.
4.65

Описание товара Пила дисковая алмазная аккумуляторная DCA ADZE125 (TYPE EM)

Эта алмазная пила создана для максимального удобства и эффективности. Ее компактность, регулируемый угол реза и мощный бесщеточный двигатель делают ее универсальным инструментом как для профессиональных мастеров, так и для любителей.



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Отзывы о товаре Пила дисковая алмазная аккумуляторная DCA ADZE125 (TYPE EM)




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Характеристики
Бренд
DCA
Тип товара
Пила дисковая
Страна производитель
Китай
Описание
Эта алмазная пила создана для максимального удобства и эффективности. Ее компактность, регулируемый угол реза и мощный бесщеточный двигатель делают ее универсальным инструментом как для профессиональных мастеров, так и для любителей.


Смотрите также: Аккумуляторы для электроинструмента, Гайковерты, Дрели, Дрель-шуруповерты аккумуляторные, Зарядные устройства для электроинструмента, Клеевые пистолеты, Комплектующие и аксессуары для электроинструмента, Краскораспылители электрические, Лобзики электрические, Многофункциональные инструменты, Ножницы электрические, Оснастка, Отвертки электрические, Перфораторы, Пилы электрические, Рубанки электрические, Станки, Строительные миксеры, Строительные степлеры, Строительные фены, Фрезеры, Шлифовальные машины, Шуруповерты сетевые
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Доставка
Отзывы


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