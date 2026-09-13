Пила дисковая алмазная аккумуляторная DCA ADZE125 (TYPE EM)
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Характеристики
Тип товара
Пила дисковая
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
12 360 руб.
Товар временно отсутствует в продаже
Последняя цена
Последняя цена, по которой товар был в наличии и доступен к заказу
Код товара: 710430
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Характеристики
Бренд
Тип товара
Пила дисковая
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
42х20х16
Вес, кг.
4.65
Описание товара Пила дисковая алмазная аккумуляторная DCA ADZE125 (TYPE EM)
Эта алмазная пила создана для максимального удобства и эффективности. Ее компактность, регулируемый угол реза и мощный бесщеточный двигатель делают ее универсальным инструментом как для профессиональных мастеров, так и для любителей.
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Эта алмазная пила создана для максимального удобства и эффективности. Ее компактность, регулируемый угол реза и мощный бесщеточный двигатель делают ее универсальным инструментом как для профессиональных мастеров, так и для любителей.
Смотрите также: Аккумуляторы для электроинструмента, Гайковерты, Дрели, Дрель-шуруповерты аккумуляторные, Зарядные устройства для электроинструмента, Клеевые пистолеты, Комплектующие и аксессуары для электроинструмента, Краскораспылители электрические, Лобзики электрические, Многофункциональные инструменты, Ножницы электрические, Оснастка, Отвертки электрические, Перфораторы, Пилы электрические, Рубанки электрические, Станки, Строительные миксеры, Строительные степлеры, Строительные фены, Фрезеры, Шлифовальные машины, Шуруповерты сетевые
Смотрите также: Аккумуляторы для электроинструмента, Гайковерты, Дрели, Дрель-шуруповерты аккумуляторные, Зарядные устройства для электроинструмента, Клеевые пистолеты, Комплектующие и аксессуары для электроинструмента, Краскораспылители электрические, Лобзики электрические, Многофункциональные инструменты, Ножницы электрические, Оснастка, Отвертки электрические, Перфораторы, Пилы электрические, Рубанки электрические, Станки, Строительные миксеры, Строительные степлеры, Строительные фены, Фрезеры, Шлифовальные машины, Шуруповерты сетевые
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