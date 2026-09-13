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Пылесос беспроводной Dreame R10S Aqua Cordless Vacuum Cleaner (VZV25A) купить с доставкой в Санкт-Петербурге
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Пылесос беспроводной Dreame R10S Aqua Cordless Vacuum Cleaner (VZV25A)

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Пылесос беспроводной Dreame R10S Aqua Cordless Vacuum Cleaner (VZV25A) - фото 1
Пылесос беспроводной Dreame R10S Aqua Cordless Vacuum Cleaner (VZV25A) - фото 2
Пылесос беспроводной Dreame R10S Aqua Cordless Vacuum Cleaner (VZV25A) - фото 3
Пылесос беспроводной Dreame R10S Aqua Cordless Vacuum Cleaner (VZV25A) - фото 4
Пылесос беспроводной Dreame R10S Aqua Cordless Vacuum Cleaner (VZV25A) - фото 5
Пылесос беспроводной Dreame R10S Aqua Cordless Vacuum Cleaner (VZV25A) - фото 6
Пылесос беспроводной Dreame R10S Aqua Cordless Vacuum Cleaner (VZV25A) - фото 7
Пылесос беспроводной Dreame R10S Aqua Cordless Vacuum Cleaner (VZV25A) - фото 8
Пылесос беспроводной Dreame R10S Aqua Cordless Vacuum Cleaner (VZV25A) - фото 9
Пылесос беспроводной Dreame R10S Aqua Cordless Vacuum Cleaner (VZV25A) - фото 10
Пылесос беспроводной Dreame R10S Aqua Cordless Vacuum Cleaner (VZV25A) - фото 11
Пылесос беспроводной Dreame R10S Aqua Cordless Vacuum Cleaner (VZV25A) - фото 12
Пылесос беспроводной Dreame R10S Aqua Cordless Vacuum Cleaner (VZV25A) - фото 13
Пылесос беспроводной Dreame R10S Aqua Cordless Vacuum Cleaner (VZV25A) - фото 14
Пылесос беспроводной Dreame R10S Aqua Cordless Vacuum Cleaner (VZV25A) - фото 15
Пылесос беспроводной Dreame R10S Aqua Cordless Vacuum Cleaner (VZV25A) - фото 16
Пылесос беспроводной Dreame R10S Aqua Cordless Vacuum Cleaner (VZV25A) - фото 17
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Цвет
белый, золотой
Тип пылесборника
контейнер
Емкость пылесборника, л
0.6
Потребляемая мощность, Вт
350
Мощность всасывания
120 аВт
Время работы от аккумулятора, мин
70
  • Пылесос беспроводной Dreame R10S Aqua Cordless Vacuum Cleaner (VZV25A) - фото 1
  • Пылесос беспроводной Dreame R10S Aqua Cordless Vacuum Cleaner (VZV25A) - фото 2
  • Пылесос беспроводной Dreame R10S Aqua Cordless Vacuum Cleaner (VZV25A) - фото 3
  • Пылесос беспроводной Dreame R10S Aqua Cordless Vacuum Cleaner (VZV25A) - фото 4
  • Пылесос беспроводной Dreame R10S Aqua Cordless Vacuum Cleaner (VZV25A) - фото 5
  • Пылесос беспроводной Dreame R10S Aqua Cordless Vacuum Cleaner (VZV25A) - фото 6
  • Пылесос беспроводной Dreame R10S Aqua Cordless Vacuum Cleaner (VZV25A) - фото 7
  • Пылесос беспроводной Dreame R10S Aqua Cordless Vacuum Cleaner (VZV25A) - фото 8
  • Пылесос беспроводной Dreame R10S Aqua Cordless Vacuum Cleaner (VZV25A) - фото 9
  • Пылесос беспроводной Dreame R10S Aqua Cordless Vacuum Cleaner (VZV25A) - фото 10
  • Пылесос беспроводной Dreame R10S Aqua Cordless Vacuum Cleaner (VZV25A) - фото 11
  • Пылесос беспроводной Dreame R10S Aqua Cordless Vacuum Cleaner (VZV25A) - фото 12
  • Пылесос беспроводной Dreame R10S Aqua Cordless Vacuum Cleaner (VZV25A) - фото 13
  • Пылесос беспроводной Dreame R10S Aqua Cordless Vacuum Cleaner (VZV25A) - фото 14
  • Пылесос беспроводной Dreame R10S Aqua Cordless Vacuum Cleaner (VZV25A) - фото 15
  • Пылесос беспроводной Dreame R10S Aqua Cordless Vacuum Cleaner (VZV25A) - фото 16
  • Пылесос беспроводной Dreame R10S Aqua Cordless Vacuum Cleaner (VZV25A) - фото 17
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
-31%
17 920 руб.  25 790 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 710343
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Характеристики

Бренд
Dreame
Труба всасывания
цельная
Цвет
белый, золотой
Тип пылесборника
контейнер
Емкость пылесборника, л
0.6
Регулятор мощности
на ручке
Функциональные особенности
подсветка рабочей зоны, дисплей
Уровень шума
75
Потребляемая мощность, Вт
350
Мощность всасывания
120 аВт
Тип аккумулятора комплекте
Li-Ion
Емкость аккумуляторов, mAh
2500
Время работы от аккумулятора, мин
70
Время зарядки, ч
3.5
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
80х39х16
Вес, кг.
7.3

Описание товара Пылесос беспроводной Dreame R10S Aqua Cordless Vacuum Cleaner (VZV25A)

Пылесос беспроводной Dreame R10S Aqua Cordless Vacuum Cleaner (VZV25A)

Отзывы о товаре Пылесос беспроводной Dreame R10S Aqua Cordless Vacuum Cleaner (VZV25A)




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Курьерская доставка в Санкт-Петербурге

Характеристики
Бренд
Dreame
Труба всасывания
цельная
Цвет
белый, золотой
Тип пылесборника
контейнер
Емкость пылесборника, л
0.6
Регулятор мощности
на ручке
Функциональные особенности
подсветка рабочей зоны, дисплей
Уровень шума
75
Потребляемая мощность, Вт
350
Мощность всасывания
120 аВт
Тип аккумулятора комплекте
Li-Ion
Развернуть
Емкость аккумуляторов, mAh
2500
Время работы от аккумулятора, мин
70
Время зарядки, ч
3.5
Страна производитель
Китай
Описание
Пылесос беспроводной Dreame R10S Aqua Cordless Vacuum Cleaner (VZV25A)
Самовывоз
Доставка
Отзывы


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Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
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