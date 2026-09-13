Пылесос беспроводной Dreame R10S Aqua Cordless Vacuum Cleaner (VZV25A)
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Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Цвет
белый, золотой
Тип пылесборника
контейнер
Емкость пылесборника, л
0.6
Потребляемая мощность, Вт
350
Мощность всасывания
120 аВт
Время работы от аккумулятора, мин
70
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
-31%17 920 руб. 25 790 руб.
Товар временно отсутствует в продаже
Последняя цена
Последняя цена, по которой товар был в наличии и доступен к заказу
Код товара: 710343
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Характеристики
Бренд
Труба всасывания
цельная
Цвет
белый, золотой
Тип пылесборника
контейнер
Емкость пылесборника, л
0.6
Регулятор мощности
на ручке
Функциональные особенности
подсветка рабочей зоны, дисплей
Уровень шума
75
Потребляемая мощность, Вт
350
Мощность всасывания
120 аВт
Тип аккумулятора комплекте
Li-Ion
Емкость аккумуляторов, mAh
2500
Время работы от аккумулятора, мин
70
Время зарядки, ч
3.5
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
80х39х16
Вес, кг.
7.3
Описание товара Пылесос беспроводной Dreame R10S Aqua Cordless Vacuum Cleaner (VZV25A)
Пылесос беспроводной Dreame R10S Aqua Cordless Vacuum Cleaner (VZV25A)
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Магазины и пункты выдачи в Санкт-Петербурге
Курьерская доставка в Санкт-Петербурге
Бренд
Труба всасывания
цельная
Цвет
белый, золотой
Тип пылесборника
контейнер
Емкость пылесборника, л
0.6
Регулятор мощности
на ручке
Функциональные особенности
подсветка рабочей зоны, дисплей
Уровень шума
75
Потребляемая мощность, Вт
350
Мощность всасывания
120 аВт
Тип аккумулятора комплекте
Li-Ion
Развернуть
Емкость аккумуляторов, mAh
2500
Время работы от аккумулятора, мин
70
Время зарядки, ч
3.5
Страна производитель
Китай
Пылесос беспроводной Dreame R10S Aqua Cordless Vacuum Cleaner (VZV25A)
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