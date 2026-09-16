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Перчатки ЗУБР FLEX р.L (9), работа с сенсорными экранами, Профессионал (11477-L) купить с доставкой в Санкт-Петербурге
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Перчатки ЗУБР FLEX р.L (9), работа с сенсорными экранами, Профессионал (11477-L)

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Перчатки ЗУБР FLEX р.L (9), работа с сенсорными экранами, Профессионал (11477-L) - фото 1
Перчатки ЗУБР FLEX р.L (9), работа с сенсорными экранами, Профессионал (11477-L) - фото 2
Перчатки ЗУБР FLEX р.L (9), работа с сенсорными экранами, Профессионал (11477-L) - фото 3
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Перчатки
  • Перчатки ЗУБР FLEX р.L (9), работа с сенсорными экранами, Профессионал (11477-L) - фото 1
  • Перчатки ЗУБР FLEX р.L (9), работа с сенсорными экранами, Профессионал (11477-L) - фото 2
  • Перчатки ЗУБР FLEX р.L (9), работа с сенсорными экранами, Профессионал (11477-L) - фото 3
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
1 020 руб. 
Начислим 25 КэтКоинов
В наличии
Код товара: 710297
Доставка в Санкт-Петербурге
Загружаем...
Самовывоз в Санкт-Петербурге
Загружаем...
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Перчатки ЗУБР FLEX р.L (9), работа с сенсорными экранами, Профессионал (11477-L)
1 020 руб.
  • Гарантия производителя
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
ЗУБР
Тип товара
Перчатки
Пол
женский, мужской
Материал
текстиль
Цвет
синий, черный
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
31х14х2
Вес, г.
200

Описание товара Перчатки ЗУБР FLEX р.L (9), работа с сенсорными экранами, Профессионал (11477-L)

Профессиональные рабочие перчатки гарантируют высокую степень защиты рук при выполнении разного вида работ.

Преимущества

  • Подходят для работы с сенсорными экранами
  • Высокая износостойкость, влагостойкость и хорошая воздухопроницаемость
  • Плотная и мягкая ткань предохраняет верхнюю часть кисти
  • Открытая конструкция манжеты

Использование

Для защиты рук при проведении различных работ с ручным, электро- и садовым инструментом.

Отзывы о товаре Перчатки ЗУБР FLEX р.L (9), работа с сенсорными экранами, Профессионал (11477-L)




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Характеристики
Бренд
ЗУБР
Тип товара
Перчатки
Пол
женский, мужской
Материал
текстиль
Цвет
синий, черный
Страна производитель
Китай
Описание

Профессиональные рабочие перчатки гарантируют высокую степень защиты рук при выполнении разного вида работ.

Преимущества

  • Подходят для работы с сенсорными экранами
  • Высокая износостойкость, влагостойкость и хорошая воздухопроницаемость
  • Плотная и мягкая ткань предохраняет верхнюю часть кисти
  • Открытая конструкция манжеты

Использование

Для защиты рук при проведении различных работ с ручным, электро- и садовым инструментом.

Самовывоз
Доставка
Отзывы


Перчатки ЗУБР FLEX р.L (9), работа с сенсорными экранами, Профессионал (11477-L) - этот товар вы можете купить по цене 1020 руб. в интернет-магазине КотоФото. Характеристики, описание товара, фото и цена представлены на карточке товара. Заказать товар вы можете по телефону 8(812)426-98-99 в Санкт-Петербурге.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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