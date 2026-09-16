Перчатки ЗУБР FLEX р.L (9), работа с сенсорными экранами, Профессионал (11477-L)
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Перчатки
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
1 020 руб.
В наличии
Код товара: 710297
|
Доставка в Санкт-Петербурге
Загружаем...
|
Самовывоз в Санкт-Петербурге
Загружаем...
1 020 руб.
- Гарантия производителя
Покупая в КотоФото – вы защищены от подделок! Все товары, которые вы можете найти на нашем сайте, поставляются в Россию только с официальным оформлением ( EAC - ранее РосТест )
Наш интернет-магазин является официальным представителем всех брендов, которые вы можете найти в нашем каталоге.
На все товары установлены международные гарантийные обязательства. Они действуют в России и странах ЕАС в сервисных центрах, адреса которых вы можете найти в гарантийном свидетельстве на купленный Вами товар или на официальном сайте производителя товара.
- Безопасный возврат 14 дней
Характеристики
Бренд
ЗУБР
Тип товара
Перчатки
Пол
женский, мужской
Материал
текстиль
Цвет
синий, черный
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
31х14х2
Вес, г.
200
Описание товара Перчатки ЗУБР FLEX р.L (9), работа с сенсорными экранами, Профессионал (11477-L)
Профессиональные рабочие перчатки гарантируют высокую степень защиты рук при выполнении разного вида работ.
Преимущества
- Подходят для работы с сенсорными экранами
- Высокая износостойкость, влагостойкость и хорошая воздухопроницаемость
- Плотная и мягкая ткань предохраняет верхнюю часть кисти
- Открытая конструкция манжеты
Использование
Для защиты рук при проведении различных работ с ручным, электро- и садовым инструментом.
Смотрите также: Вилы, Грабли, Движки для снега, Защита от насекомых и грызунов, Инвентарь для обработки почвы, Колуны, Кусторезы ручные, Ледорубы-скребки, Лопаты, Садовые буры, Садовые ножи, Садовые ножницы, Садовые перчатки, Садовые пилы, Садовые тачки, Секаторы, Системы полива, Скреперы для уборки снега, Совки для посадки, Сучкорезы, Топоры, Черенки и удлинители, Шланги
Магазины и пункты выдачи в Санкт-Петербурге
Курьерская доставка в Санкт-Петербурге
Похожие товары
-
В наличииЦена 1 000 руб.250 руб. в СплитПерчатки KRAFTOOL ULTIMATE р.L (9), профессиональные комбинирова...
-
В наличииЦена 1 000 руб.250 руб. в СплитПерчатки KRAFTOOL ULTIMATE р.XL (10), профессиональные комбиниро...
-
В наличииЦена 1 120 руб. 1 630 руб.280 руб. в СплитПерчатки ЗУБР МОНТАЖНИК, XL (10), профессиональные комбинированн...
-
В наличииЦена 1 120 руб.280 руб. в СплитПерчатки ЗУБР МОНТАЖНИК, L (9), профессиональные комбинированные...
-
В наличииЦена 1 210 руб.303 руб. в СплитПерчатки KRAFTOOL EXTREM, XL (10) кожаные рабочие (1136-XL)
-
В наличииЦена 1 270 руб.318 руб. в СплитПерчатки KRAFTOOL Extrem, L (9), профессиональные комбинированны...
-
В наличииЦена 1 270 руб.318 руб. в СплитПерчатки KRAFTOOL Extrem, XL (10), профессиональные комбинирован...
-
В наличииЦена 1 280 руб.320 руб. в СплитПерчатки KRAFTOOL EXTREM Winter, XL (10) утеплённые кожаные рабо...
-
В наличииЦена 1 330 руб.333 руб. в СплитПерчатки ЗУБР IMPACT р.L (9), антивибрационные, противоударные, ...
-
В наличииЦена 1 390 руб.348 руб. в СплитПерчатки KRAFTOOL PANZER р.L (9), профессиональные комбинированн...
-
В наличииЦена 1 390 руб.348 руб. в СплитПерчатки KRAFTOOL PANZER р.XL (10), профессиональные комбинирова...
Бренд
ЗУБР
Тип товара
Перчатки
Пол
женский, мужской
Материал
текстиль
Цвет
синий, черный
Страна производитель
Китай
Профессиональные рабочие перчатки гарантируют высокую степень защиты рук при выполнении разного вида работ.
Преимущества
- Подходят для работы с сенсорными экранами
- Высокая износостойкость, влагостойкость и хорошая воздухопроницаемость
- Плотная и мягкая ткань предохраняет верхнюю часть кисти
- Открытая конструкция манжеты
Использование
Для защиты рук при проведении различных работ с ручным, электро- и садовым инструментом.
Смотрите также: Вилы, Грабли, Движки для снега, Защита от насекомых и грызунов, Инвентарь для обработки почвы, Колуны, Кусторезы ручные, Ледорубы-скребки, Лопаты, Садовые буры, Садовые ножи, Садовые ножницы, Садовые перчатки, Садовые пилы, Садовые тачки, Секаторы, Системы полива, Скреперы для уборки снега, Совки для посадки, Сучкорезы, Топоры, Черенки и удлинители, Шланги
Перчатки ЗУБР FLEX р.L (9), работа с сенсорными экранами, Профессионал (11477-L) - этот товар вы можете купить по цене 1020 руб. в интернет-магазине КотоФото. Характеристики, описание товара, фото и цена представлены на карточке товара. Заказать товар вы можете по телефону 8(812)426-98-99 в Санкт-Петербурге.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
Отзывы о товаре Перчатки ЗУБР FLEX р.L (9), работа с сенсорными экранами, Профессионал (11477-L)