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Коронка Bosch Sheet Metal D 70 мм 2.608.584.804 купить с доставкой в Санкт-Петербурге
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Коронка Bosch Sheet Metal D 70 мм 2.608.584.804

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Коронка Bosch Sheet Metal D 70 мм 2.608.584.804
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Назначение
для дрелей
Материал назначения
Дерево, Металл, Пластик
Диаметр, мм
70
Длина, мм
20
Комплектация
коронка, упаковка
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
2 180 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 710289
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Характеристики

Бренд
BOSCH
Назначение
для дрелей
Материал назначения
Дерево, Металл, Пластик
Диаметр, мм
70
Длина, мм
20
Комплектация
коронка, упаковка
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
15х11х4
Вес, г.
260

Описание товара Коронка Bosch Sheet Metal D 70 мм 2.608.584.804

Коронка Special for Sheet Metal гарантирует прочность при прорезании отверстий в металле. Эта коронка HSS (быстрорежущая сталь), содержащая 8 % сплава кобальта, имеет меньший риск поломки зубьев и большую устойчивость к нагреву для чрезвычайной прочности и длительного срока службы изделия. Конфигурация зубьев на полоске зубьев Vario идеальна для пропила сквозь тонкий материал с минимальным износом режущей кромки. Кроме того, ограничитель глубины предупреждает проломы, чтобы защитить рабочую поверхность. Используйте эту коронку при резке листового металла толщиной менее 5 мм из мягкой и нержавеющей стали. Подходит для всех сетевых и аккумуляторных дрелей-шуруповертов.



Смотрите также: Аккумуляторы для электроинструмента, Гайковерты, Дрели, Дрель-шуруповерты аккумуляторные, Зарядные устройства для электроинструмента, Клеевые пистолеты, Комплектующие и аксессуары для электроинструмента, Краскораспылители электрические, Лобзики электрические, Многофункциональные инструменты, Ножницы электрические, Оснастка, Отвертки электрические, Перфораторы, Пилы электрические, Рубанки электрические, Станки, Строительные миксеры, Строительные степлеры, Строительные фены, Фрезеры, Шлифовальные машины, Шуруповерты сетевые, круги отрезные, пильные диски, буры

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Характеристики
Бренд
BOSCH
Назначение
для дрелей
Материал назначения
Дерево, Металл, Пластик
Диаметр, мм
70
Длина, мм
20
Комплектация
коронка, упаковка
Страна производитель
Китай
Описание
Коронка Special for Sheet Metal гарантирует прочность при прорезании отверстий в металле. Эта коронка HSS (быстрорежущая сталь), содержащая 8 % сплава кобальта, имеет меньший риск поломки зубьев и большую устойчивость к нагреву для чрезвычайной прочности и длительного срока службы изделия. Конфигурация зубьев на полоске зубьев Vario идеальна для пропила сквозь тонкий материал с минимальным износом режущей кромки. Кроме того, ограничитель глубины предупреждает проломы, чтобы защитить рабочую поверхность. Используйте эту коронку при резке листового металла толщиной менее 5 мм из мягкой и нержавеющей стали. Подходит для всех сетевых и аккумуляторных дрелей-шуруповертов.


Смотрите также: Аккумуляторы для электроинструмента, Гайковерты, Дрели, Дрель-шуруповерты аккумуляторные, Зарядные устройства для электроинструмента, Клеевые пистолеты, Комплектующие и аксессуары для электроинструмента, Краскораспылители электрические, Лобзики электрические, Многофункциональные инструменты, Ножницы электрические, Оснастка, Отвертки электрические, Перфораторы, Пилы электрические, Рубанки электрические, Станки, Строительные миксеры, Строительные степлеры, Строительные фены, Фрезеры, Шлифовальные машины, Шуруповерты сетевые, круги отрезные, пильные диски, буры
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