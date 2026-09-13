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Диск пильный Bosch Freud 180-30 Expert for Aluminiuml 56зуб. 2.608.644.097 купить с доставкой в Санкт-Петербурге
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Диск пильный Bosch Freud 180-30 Expert for Aluminiuml 56зуб. 2.608.644.097

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Диск пильный Bosch Freud 180-30 Expert for Aluminiuml 56зуб. 2.608.644.097 - фото 1
Диск пильный Bosch Freud 180-30 Expert for Aluminiuml 56зуб. 2.608.644.097 - фото 2
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Назначение
для пил
Материал назначения
Металл
Длина, мм
293
Ширина, мм
256
Комплектация
диск, упаковка
  • Диск пильный Bosch Freud 180-30 Expert for Aluminiuml 56зуб. 2.608.644.097 - фото 1
  • Диск пильный Bosch Freud 180-30 Expert for Aluminiuml 56зуб. 2.608.644.097 - фото 2
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
4 570 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 710274
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Характеристики

Бренд
BOSCH
Назначение
для пил
Материал назначения
Металл
Длина, мм
293
Ширина, мм
256
Комплектация
диск, упаковка
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
29х26х1
Вес, г.
469

Описание товара Диск пильный Bosch Freud 180-30 Expert for Aluminiuml 56зуб. 2.608.644.097

Зубья из сплава Microteq (завод Bosch) из очень мелкого твердосплавного зерна увеличивают срок службы и эффективность. Эффективность обеспечивается покрытием Proteqtion, предотвращающим коррозию и снижающим трение. Антивибрационные прорези для особо ровной резки обеспечивают значительно меньший уровень шума и вибрации.



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Отзывы о товаре Диск пильный Bosch Freud 180-30 Expert for Aluminiuml 56зуб. 2.608.644.097




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Характеристики
Бренд
BOSCH
Назначение
для пил
Материал назначения
Металл
Длина, мм
293
Ширина, мм
256
Комплектация
диск, упаковка
Страна производитель
Китай
Описание
Зубья из сплава Microteq (завод Bosch) из очень мелкого твердосплавного зерна увеличивают срок службы и эффективность. Эффективность обеспечивается покрытием Proteqtion, предотвращающим коррозию и снижающим трение. Антивибрационные прорези для особо ровной резки обеспечивают значительно меньший уровень шума и вибрации.


Смотрите также: Аккумуляторы для электроинструмента, Гайковерты, Дрели, Дрель-шуруповерты аккумуляторные, Зарядные устройства для электроинструмента, Клеевые пистолеты, Комплектующие и аксессуары для электроинструмента, Краскораспылители электрические, Лобзики электрические, Многофункциональные инструменты, Ножницы электрические, Оснастка, Отвертки электрические, Перфораторы, Пилы электрические, Рубанки электрические, Станки, Строительные миксеры, Строительные степлеры, Строительные фены, Фрезеры, Шлифовальные машины, Шуруповерты сетевые, круги отрезные, пильные диски, буры
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