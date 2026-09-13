Диск пильный Bosch Freud 180-30 Expert for Aluminiuml 56зуб. 2.608.644.097
Оригинальный товар
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Характеристики
Назначение
для пил
Материал назначения
Металл
Длина, мм
293
Ширина, мм
256
Комплектация
диск, упаковка
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
4 570 руб.
Товар временно отсутствует в продаже
Последняя цена
Последняя цена, по которой товар был в наличии и доступен к заказу
Код товара: 710274
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Характеристики
Бренд
Назначение
для пил
Материал назначения
Металл
Длина, мм
293
Ширина, мм
256
Комплектация
диск, упаковка
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
29х26х1
Вес, г.
469
Описание товара Диск пильный Bosch Freud 180-30 Expert for Aluminiuml 56зуб. 2.608.644.097
Зубья из сплава Microteq (завод Bosch) из очень мелкого твердосплавного зерна увеличивают срок службы и эффективность. Эффективность обеспечивается покрытием Proteqtion, предотвращающим коррозию и снижающим трение. Антивибрационные прорези для особо ровной резки обеспечивают значительно меньший уровень шума и вибрации.
Смотрите также: Аккумуляторы для электроинструмента, Гайковерты, Дрели, Дрель-шуруповерты аккумуляторные, Зарядные устройства для электроинструмента, Клеевые пистолеты, Комплектующие и аксессуары для электроинструмента, Краскораспылители электрические, Лобзики электрические, Многофункциональные инструменты, Ножницы электрические, Оснастка, Отвертки электрические, Перфораторы, Пилы электрические, Рубанки электрические, Станки, Строительные миксеры, Строительные степлеры, Строительные фены, Фрезеры, Шлифовальные машины, Шуруповерты сетевые, круги отрезные, пильные диски, буры
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Бренд
Назначение
для пил
Материал назначения
Металл
Длина, мм
293
Ширина, мм
256
Комплектация
диск, упаковка
Страна производитель
Китай
Зубья из сплава Microteq (завод Bosch) из очень мелкого твердосплавного зерна увеличивают срок службы и эффективность. Эффективность обеспечивается покрытием Proteqtion, предотвращающим коррозию и снижающим трение. Антивибрационные прорези для особо ровной резки обеспечивают значительно меньший уровень шума и вибрации.
Смотрите также: Аккумуляторы для электроинструмента, Гайковерты, Дрели, Дрель-шуруповерты аккумуляторные, Зарядные устройства для электроинструмента, Клеевые пистолеты, Комплектующие и аксессуары для электроинструмента, Краскораспылители электрические, Лобзики электрические, Многофункциональные инструменты, Ножницы электрические, Оснастка, Отвертки электрические, Перфораторы, Пилы электрические, Рубанки электрические, Станки, Строительные миксеры, Строительные степлеры, Строительные фены, Фрезеры, Шлифовальные машины, Шуруповерты сетевые, круги отрезные, пильные диски, буры
Смотрите также: Аккумуляторы для электроинструмента, Гайковерты, Дрели, Дрель-шуруповерты аккумуляторные, Зарядные устройства для электроинструмента, Клеевые пистолеты, Комплектующие и аксессуары для электроинструмента, Краскораспылители электрические, Лобзики электрические, Многофункциональные инструменты, Ножницы электрические, Оснастка, Отвертки электрические, Перфораторы, Пилы электрические, Рубанки электрические, Станки, Строительные миксеры, Строительные степлеры, Строительные фены, Фрезеры, Шлифовальные машины, Шуруповерты сетевые, круги отрезные, пильные диски, буры
Диск пильный Bosch Freud 180-30 Expert for Aluminiuml 56зуб. 2.608.644.097 - фото, характеристики, описание и цена представлены на карточке товара. Для того, чтобы сразу узнать о поступлении этого товара в наш интернет-магазин, вам надо подписаться на уведомление по email, оставив адрес своей электронной почты в форме выше на данной странице.
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